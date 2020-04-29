«Формула-1» стартует в Австрии. Организаторы чемпионата намерены начать сезон в июле

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Сезон «Формулы-1» сорвался не то чтобы внезапно – мир уже трещал по швам, соревнования и крупные лиги отменялись либо вставали на паузу повсеместно… Но в королевских гонках держались до последнего. Был, правда, заблаговременно отложен «Гран-при Китая», намеченный на апрель – но это случилось еще в январе, на фоне первого этапа эпидемии, накрывшей сперва Поднебесную. А вот в Австралию успели все прилететь. И даже провести ряд пресс-мероприятий. И даже подготовиться к стартам…. Новость о том, что гонки не будет, прилетела буквально в последний момент – 13 марта, в ночь перед первыми пятничными практиками.

И затем понеслось….

Один за другим стали срываться остальные «Гран-при». Бахрейн, Вьетнам, Голландия, потом – Испания, Монако, Азербайджан – список отмененных или отложенных уик-эндов рос с каждым днем, а начало сезона откладывалось и откладывалось. Последним (на данный момент) в списке не состоявшихся «Гран-при» стал французский – в понедельник управляющий директор этапа Эрик Булье (бывший шеф «Рено» и «Макларена») заявил, что в этом сезоне заездов в Ле-Кастелле точно не будет. Причина – в решении французского правительства, которое ввело жесткий запрет на проведение любых спортивных турниров. «Мы уже переключились на подготовку в 2021 году», - отметил Булье.

Календарь сезона-2020 изначально включал в себе 22 гонки. Из них семь отложили на неопределенный срок. Три – отменили в принципе (помимо Франции, еще Австралию и Монако). По состоянию на сейчас чемпионат должен начаться в Шпильберге, на домашней трассе «Ред Булл» – 3-5 июля. Но, что если и «Гран-при Австрии» перенесут?

О ЧЕМ СКАЗАЛ КЭРИ?

Похоже, что не собираются!

В тот же день (27 апреля), когда стало известно об отмене уик-энда во Франции, исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри выступил с заявлением. И рассказал о планах на текущий год. Поведал много интересного. Но главное – вот:

- Несмотря на новость о «Гран-при Франции», сейчас мы еще больше, чем прежде, уверены в том, что начнем сезон летом. В июле, августе и в начале сентября мы планируем провести европейские этапы. Потом будем гоняться в Евразии, Азии и Америке, а завершим чемпионат в декабре – в Бахрейне и Абу-Даби. Всего пройдет от 15 до 18 «Гран-при», - рассказал Кэри.

При этом календарь пока неизвестен. Скорее всего, часть отложенных европейских этапов (Испания, Голландия, Азербайджан) попробуют провести в августе, когда изначально был запланирован месячный перерыв. В этом году классические летние каникулы команды уже вынужденно провели весной. Так что «уплотнить» летний период можно без особых проблем. Осенние азиатские и американские гонки должны состояться в заранее известные даты. При этом не исключено, что в «Формуле-1» попробуют перенести «Гран-при России», «зажатый» между Сингапуром и Японией. Со всех точек зрения – в первую очередь, логистической, - его разумнее подвинуть с 27 сентября на начало осени или тот же август (включив в серию европейских уик-эндов). А в изначально заявленные даты устроить «Гран-при» не в Сочи, а, например, в Китае или Вьетнаме – так будет проще всем. Учитывая, что «Сочи Автодром» не сильно-то загружен другими событиями, особых сложностей в реализации такой идеи быть не должно. Правда, пока неизвестно, рассматривают ли такой вариант сами руководители «Формулы».

ЭТО РЕАЛЬНО?

Окончательная ясность в вопросе, как и новый календарь, скорее всего появится в конце мая-начале июня. И у команд будет месяц на то, чтобы заново подготовиться к чемпионату (хотя работа над этим ведется и прямо сейчас). Разумеется, в текущих условиях сложно загадывать наперед и предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в разных странах (в том числе, и в России). Но шанс на то, что «Гран-при Австрии» стартует вовремя (3-5 июля) действительно высок – по крайней мере, в паддоке в этом уверены практически все. Удастся ли провести все отложенные ранее гонки – отдельный вопрос, но большинство из них наверняка состоятся. Так что заявление Кэри о 15-18 «Гран-при» в этом году не выглядит неоправданно оптимистичным. Да, это меньше изначальных 22-х, но не так уж критично! В конце концов, напомним, что еще в начале 2000-х в чемпионате в принципе проводилось всего-то 16 «Гран-при». И этого вполне хватало для ярких схваток за титул.

Так что если не случится новых форс-мажоров, мы еще успеем насладиться королевскими гонками. Осталось потерпеть совсем немного.