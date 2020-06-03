Ждем Квята в «Рено», а Шварцмана – в «Альфа Ромео»? Каковы перспективы наших лучших пилотов

ДАНИИЛ КВЯТ

Возвращение Даниила Квята в «Формулу-1» в прошлом году стало главным событием российского автоспорта. Путей у уфимца было два – не оправдать ожиданий, не использовать свой второй шанс и попрощаться с королевскими гонками окончательно, либо продемонстрировать прогресс, убедить всех, что он стал сильнее (в том числе – и ментально) и получить возможность либо пойти на повышение в «Ред Булл», либо привлечь внимание других сильных «конюшен».

Вышло ни два, ни полтора.

Квят действительно показал, что он теперь – куда более зрелый пилот. Он стал гораздо меньше ошибаться, прибавил в стабильности, в умении использовать сложные ситуации в свою пользу (подиум безумного по накалу страстей и количеству вылетов «Гран-при Германии» - наглядное тому подтверждение), стал разумнее атаковать и очевидно стал куда спокойнее. Только вот в «Ред Булл» Даниила все равно не забрали, предпочтя ему Албона – именно таец заменил провалившегося Гасли, и именно его оставили партнером Ферстаппена на сезон-2020. И предложений от других «конюшен» тоже пока не последовало. В итоге Квят остался в «Торо Россо» (теперь – «Альфа Таури») на новый сезон. Что тоже неплохо. Но очевидно, что для россиянина, как и для его руководства, это – вариант от безысходности. Места получше Даниил не нашел, а заменить его из молодежки «Ред Булла» пока некому.

К 2021 году все может резко измениться.

По-хорошему, конечно, Квяту нужно уходить от «Быков». Там в очередной раз наглядно продемонстрировали, что не рассчитывают на него всерьез. И при малейшей возможности предпочтут россиянину кого-то другого, как уже было с Албоном (таец, конечно, впечатлил результатами, но точно не был лучше Даниила – скорее, наоборот). Если появится шанс сменить «Ред Булл» на другую команду, как это сделали Риккардо и Сайнс, им надо воспользоваться. Другое дело, что и идти особо некуда. Единственный достойный вариант – «Рено».

И, кстати, этот вариант – вполне рабочий! По крайней мере – на бумаге.

Сейчас в «Рено» одна вакансия на будущий сезон – ведь Риккардо уходит в «Макларен», и кто станет напарником Эстебана Окона мы не знаем. В прессе активно обсуждают возможность возвращения Алонсо. И, якобы, испанцу предложили двухлетний контракт на солидных условиях (причем, частично зарплату Фернандо готовы покрыть боссы «Формулы-1»). Но на фоне кризиса, в который угодила компания, уже заявившая о сокращении расходов на 2 миллиарда евро (речь обо всем автоконцерне, а не «формульной» «конюшне»), от подобной идеи могут и отказаться. Да и Алонсо вряд ли хочет вернуться после трехлетнего перерыва, чтобы попасть в команду-середняк без шансов даже на подиумы. «Рено» куда логичнее позвать пилота помоложе, подешевле, при этом – опытного и стабильного. Который бы помог в развитии команды и машины, не обходясь в десятки миллионов в год. Квят в этом плане – идеальная кандидатура. У Даниила за плечами – пять сезонов в «Формуле-1» (к 2021-му будет шесть), три подиума, год работы в «Феррари» в качестве пилота по развитию, репутация взвешенного, хладнокровного, работоспособного и подкованного в технической части спортсмена. При этом нет явных склонностей тянуть одеяло на себя, требований к борьбе за победы «сейчас и немедленно» (как у Алонсо и другого обсуждаемого варианта «Рено» – Себастьяна Феттеля). Ну и зарплату он явно попросит скромнее, чем большинство других подходящих пилотов (вспомним Валттери Боттаса). В общем, как ни смотри – со всех сторон одни плюсы! Минус во всей этой истории только один – имя российского гонщика пока ни разу не всплывало в инсайдах. И размышлять о том, что им всерьез интересуются в «Рено», мы можем лишь гипотетически.

Впрочем, у Квята есть еще один путь - в одну калитку уделать Гасли в «Альфа Таури», дождаться неудач Албона и все-таки пробиться в «Ред Булл», где у него будет больше возможностей погромче заявить о себе. Может, шефы «Быков» действительно его недолюбливают и недооценивают, но они точно не враги сами себе и при таких раскладах будут обязаны повысить Квята. Так что тут все в руках самого Даниила. Главное – не поддаваться унынию, что неизбежно скажется на результатах. Последние «Гран-при» сезона-2019, к сожалению, вновь дали повод думать – с Квятом подобное по-прежнему случается.

СЕРГЕЙ СИРОТКИН

Сергей стал третьим русским гонщиком в первой «Формуле», дебютировав в «Уильямсе» в сезоне-2018. Но выбрал крайне неудачный момент – когда команда окончательно развалилась, превратившись в беспросветного аутсайдера. Промучившись один сезон, Сироткин принял решение не продлевать контракт на 2019-й (хотя такая опция была) – нет смысла платить за место в «конюшне» солидные деньги (порядка 15 миллионов долларов), чтобы болтаться в конце пелотона без явных шансов на какие-то очки. В итоге прошлый год он провел в статусе третьего пилота «Рено» и «Макларена», хотя не принимал участия даже в пятничных практиках. Но сейчас карьеру Сергея, похоже, всерьез намерены возобновить.

- У нас действительно есть вариант с «Рено» на будущий год. Шанс есть и мы боремся. «Уильямс»? Да, я хотел бы вернуться – как бы кто ни ругал скорость команды. Все-таки, участие в чемпионате мира не идет ни в какое сравнение с другими сериями, - признался Сироткин неделю назад.

Напомним, за плечами 24-летнего гонщика – поддержка SMP Racing, которая, по сути, и оплачивала его дебют в «Уильямсе». И готова вложиться в Сергея опять. Не факт, что выгорит с «Рено» (хотя все возможно). А «Уильямсу», возможно, понадобится еще один хороший гонщик с мощнейшей спонсорской поддержкой – в партнеры Николя Латифи после ухода Джорджа Расселла. Британца в теории может забрать «Мерседес» - на смену Боттасу (если не срастется вариант с Феттелем). И тут Сироткин придется кстати. Как безусловно талантливый гонщик, к тому же – уже с опытом в первой «Формуле», и отлично знакомый с командой.

Есть и еще один вариант: в 2022 году в чемпионате может появиться новая команда - «Пантера Азии». Ее представили уже подтвердили серьезность намерений стать частью королевы автоспорта. Руководит же «Пантерой» француз Бенжамен Дюран, который – внимание! – не так давно был боссом команд SMP Racing в сериях гонок на выносливость (WEC и ELMS), и который помогал SMP разрабатывать свой прототип для WEC (являлся директором BR Engineering – инженерного департамента SMP, названного в честь ее создателя Бориса Ротенберга). Понятно, что если «Пантера Азии» действительно решит все вопросы и дебютирует в «Формуле-1», без тесного сотрудничества с SMP Racing тут не обойдется. И в этом случае кандидатуры протеже SMP – в первую очередь Сироткина (есть и другие перспективные пилоты) – будут первыми в списке тех, что может сесть за руль болидов новой «конюшни».

В общем, не забывайте про Сергея. Почти наверняка он еще выступит в чемпионате мира.

РОБЕРТ ШВАРЦМАН

Роберт – не просто самый перспективный российский пилот прямо сейчас (да-да, даже в обход Квята и Сироткина), но и один из самых перспективных в мире. Юный уроженец Санкт-Петербурга (ему всего 20 лет) давно входит в программу поддержки «Феррари», а в прошлом году разнес всех под орех в сильном чемпионате европейской «Формулы-3». В этом сезоне Шварцман поедет в «Формуле-2», в составе местной топ-команды «Према», причем напарником Роберта будет сам Мик Шумахер. Но несмотря на громкое имя, чуть больший опыт (сын Михаэля уже гонялся в этой серии в прошлом году) и колоссальный интерес болельщиков к последнему, не все готовы поставить на немца – значительная часть экспертов считает фаворитом в их дуэли с Шварцманом как раз петербуржца.

Теперь все в руках Роберта – если сумеет оправдать авансы, побороться за титул или по крайней мере «укатать» раскрученного партнера, россиянин получит все шансы дебютировать в первой «Формуле» уже в 2021 году. Для начала – в «Альфа Ромео», дочерней команде «Феррари». А там как пойдет – пример Шарля Леклера у всех перед глазами.

Сейчас у Роберта сложный период в жизни – в апреле от коронавируса умер его отец. Пока сезон никак не начнется, парень вынужден вести дела доставшейся ему в наследство компании «Цветопторг». Будем надеяться, что это испытание не скажется на настрое пилота и не повлияет на его результаты. Шварцман действительно талантлив. И у него есть отличные шансы в ближайшее время стать новым русским гонщиком в чемпионате мира.

НИКИТА МАЗЕПИН

Мазепин с 17 лет был связан с «Формулой-1», став гонщиком по развитию в системе «Форс Индии». Конечно, не без помощи отца – миллиардера Дмитрия Мазепина (владельца «Уралхима»). Правда, специальные программы тестовых заездов и вовлеченность в работу команды не сильно повлияли на результаты Никиты – по молодежным сериям он выступает с переменным успехом. В 2018-м был вице-чемпионом GP3, а вот в 2019-м – провалился в «Формуле-2», заработав лишь 11 очков (хотя его напарник по ART, голландец Ник де Фриз, с запасом взял титул). Впрочем, это можно списать на сложности адаптации.

Мазепин, может, и не гений уровня Макса Ферстаппена, но и талантом он не обделен. Предстоящий сезон Никита снова проведет во второй «Формуле», уже в составе Hitech – команды, купленной его отцом. И, теоретически, имеет шанс мощно прибавить. Его задача – набрать минимум очков для суперлицензии ФИА, дающей право выступать в чемпионате мира. То есть, по-хорошему, надо цепляться за топ-5 общего зачета. Если получится, можно не сомневаться – в «Формуле-1» он поедет. Возможно – уже в будущем году. Отец либо купит ему место в какой-нибудь команде (хоть в том же «Уильямсе»). Либо, возможно, купит команду целиком. В 2018-м уже попытался – но «Форс Индию» перехватил Лоуренс Стролл. Сейчас ходят слухи, что миллиардер из России может стать новым владельцем «Рено» (если французы все-таки решат продать «конюшню»). Только не надо возмущаться – мол, «папенькин сынок» и «все решают деньги». В «Формуле-1» всегда было так. И если попадаешь в кокпит благодаря родителям и спонсорам (а это, так или иначе, происходит с 80 процентами гонщиков), это не значит, что ты не добьешься успеха. Тот же Лэнс Стролл уже был на подиуме. Кто знает, что сумеет показать Никита.

АРТЕМ МАРКЕЛОВ

В 2017-м Артем Маркелов стал вице-чемпионом «Формулы-2». В 2018-м попал в «Рено» пилотом по развитию и выступил в пятничной практике «Гран-при России». Спустя три дня после этого, по возвращении из Сочи в Москву был задержан отец спортсмена – Валерий Маркелов. По данным следствия, бизнесмен был в числе тех, кто выступал посредником и соучастником в даче взяток полковнику Захарченко в изрядно нашумевшем деле. С тех пор Маркелов-старший пребывает под стражей и сейчас ждет суда (другие взяткодатели находятся в розыске). Но сын ведь за грехи отца не отвечает. Артем продолжает карьеру. И, несмотря на все эти события – продолжает удачно.

Впрочем, попытка покорить японскую «Суперформулу» в прошлом году не увенчалась успехом, но тут петербуржцу просто не повезло с командой. Промаявшись в Азии, он принял решение вернуться в «Формулу-2». Правда, повод представился крайне печальный – в аварии на трассе в Спа погиб француз Антуан Юбер. В итоге именно его в составе «Арден» заменил россиянин.

В этом году он вновь останется во второй «Формуле» и будет защищать цвета Racelab. Партнером Маркелова станет Джулиано Алези - сын экс-пилота «Феррари» Жана Алези. Пока серьезных вариантов по переходу в «Формулу-1» у Маркелова, вроде, не видно. Но очевидно, что Артем не страдает от отсутствия денег, а его гоночные навыки давно не вызывают вопросов – он по праву считается одним из самых стабильных пилотов своего возраста (Маркелову – 25 лет), а уж по мастерству обгонов с ним мало кто сравнится в младших сериях! Плохо, что за годы карьеры Артем не заручился поддержкой ни одной из молодежных программ первой «Формулы». Но, скажем, ее не было и у Албона – однако Алексу представился шанс попасть в «Торо Россо», и он им воспользовался, хотя за пару месяцев до этого о мире «Гран-при» не мечтал. Кто знает, что ждет Маркелова – еще один успешный сезон в «Формуле-2» может открыть перед ним двери, о которых мы сейчас и не догадываемся.

АЛЕКСАНДР СМОЛЯР

Юный уроженец Южно-Сахалинска (Смоляру – 18 лет) в прошлом году уверенно стал третьим в Еврокубке Формулы Рено, а в этом поедет в евросерии «Формулы-3» (чемпионом которой является Шварцман). Александр – член программы SMP Racing, и пока что – ее самый перспективный юниор. Уж кто бы думал, что на Сахалине может родиться талантливый гонщик, однако, пожалуйста – сейчас Смоляра на полном серьезе готовят к «Формуле-1»! Конечно, о дебюте в будущем году пока думать рано (хотя кто знает – вдруг он всех «порвет» в Ф3, как когда-то Лэнс Стролл и Ландо Норрис!). Но вот о 2022-м подумать теоретически можно. Хотя бы через призму упомянутой выше «Пантеры Азии». Тут важно, что бы Александр шел по нарастающей. Без существенных перерывов на адаптацию к новым сериям, как Мазепин.