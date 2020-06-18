В «Формуле-1» ждут новую команду. Возможно, она будет российской

Сейчас в активе у «Пантеры Азии» уже есть собственная база – в Англии, в предместьях Сильверстоуна. Вовсю ведется операционная деятельность. Закрыты ключевые вакансии в техническом и спортивном штабе команды. Есть опытный глава отдела аэродинамики, работавший во многих командах «Формулы-1» ( Тим Милн ). Дюран рассказывал, что определенные наработки по части будущей машины уже есть. Согласно сообщения инсайдеров, есть и договоренности по поставке ключевых компонентов (партнеры, разумеется, не называются). Работа движется – медленно, но верно.

То есть, резюмируя все вышесказанное – в 2022-м стать частью «Формулы-1» будет и дешевле, и менее рисково. Сейчас, в разгар кризиса (в том числе – и финансового), такая попытка обречена на провал. Ну, либо надо тратить сотни миллионов долларов, в чем особого смысла нет. А вот через два сезона есть шанс повторить успех «Хааса» – единственной команды за последние 20 лет, пришедшей в «Формулу-1» с нуля (а не путем покупки готовой «конюшни»), и сумевшей в ней задержаться. При этом, не оставаясь записным аутсайдером. Именно над этим сейчас работает Дюран.

Почему именно в 2022-м? Совпал ряд факторов. Коронавирусный кризис спутал все планы на этот сезон. Ожидаемые кардинальные перемены в техническом регламенте, которые должны были ввести в 2021-м, отложили ровно на год. При этом уже с 2021-го резко снижаются бюджеты команд. Если сейчас топ-коллективы, вроде «Феррари» и «Мерседеса», могут потратить за сезон более 400 миллионов долларов, то теперь будут ограничены суммой в 145 миллионов (начиная с 2023 года – 135 миллионов). Кроме того, в будущем году будет подписан новый Договор согласия, согласно которому распределяются призовые. Сейчас на бонусные выплаты от руководства «Формулы-1» и ФИА могут рассчитывать лишь первые десять команд (их, собственно, ровно столько и есть). Новички, которые с высокой долей вероятности в первые годы существования болтаются внизу, никаких денег не получают. Есть вариант, что ситуацию исправят, и призовые достанутся всем. Наконец, не исключено, что пересмотрят ряд правил, связанных с покупкой компонентов у сторонних команд. Сейчас можно приобретать двигатели и многое другое, но аэродинамика должна быть полностью своя. Возможно, здесь тоже введут послабления, и новичкам будет проще конкурировать со старожилами, используя уже готовые наработки более опытных коллег (за деньги, но все-таки).

Организация появилась в самом начале прошлого года и полноценно функционирует на протяжении последних полутора лет. Руководит работой один из ее основателей – Бенджамин Дюран . Который не скрывает главной цели – получить лицензию ФИА и войти в состав участников чемпионата мира в 2022 году.

Однако главная задача основателей проекта – даже не подготовить машину. А обеспечить необходимый бюджет. Именно на этом сосредоточен Дюран. И, как нетрудно догадаться из названия организации, основной поиск спонсоров ведется именно в Азии. Там много денег, много «Гран-при», плюс появился и свой звездный гонщик – таец Алекс Албон. Который серьезно поднял интерес к первой «Формуле» на Востоке (крупные контракты «Ред Булла» с рядом азиатских компаний, подписанные после приглашения Албона – наглядный пример). Пока в Европе и Америке готовятся переживать серьезный кризис и берегут каждый цент, именно в Азии есть возможность заручиться поддержкой ряда крупных компаний, которые и обеспечат необходимый бюджет. Удастся или нет – еще посмотрим. Но хороший шанс есть.

И ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ РОТТЕНБЕРГ?

Все дело в Дюране. Бенджамин – тот самый человек, который относительно недавно возглавлял команды SMP Racing в гонках на выносливость (WEC, Европейская серия Ле-Ман). Причем он стоял у руля проекта с самого его запуска в 2013 году. И он же руководил подразделением BR Engineering – инженерным департаментом SMP Racing, названным по инициалам Бориса Ротенберга, которое создали специально для разработки и конструирования собственных прототипов в классах LMP2 и LMP1 в WEC. Разумеется, столь тесные связи Дюрана с Ротенбергом и его гоночной программой не могут не указывать – на SMP в «Пантере Азии» явно рассчитывают. Тем более, сам Ротенберг заявлял – возможность появления своей команды в «Формуле-1» он не исключает.

Другое дело, что российский бизнесмен явно не хочет тянуть эту историю в одиночку. Поднимать с нуля новый проект – дело затратное, с неясными перспективами. И этим лучше заниматься вскладчину с другими партнерами – вот и ищут инвесторов в Азии. Найдут – хорошо. SMP может включиться на каком-то этапе (да хоть бы стать и генеральным спонсором, и главным владельцем – только бы не единственным). Не найдут – ну, тут возможны варианты. Либо проект не состоится. Либо Ротенберг поддастся искушению и все-таки профинансирует его полностью за свой счет.

А КАК НАСЧЕТ «УИЛЬЯМСА»?

Тут есть еще один важный момент – не так давно стало известно, что «Уильямс» готов продать контрольный пакет акций команды (52 процента до сих пор принадлежат сэру Фрэнку). Команда до последнего боролась с кризисом, но сейчас ей не на что жить. Легендарная «конюшня» увязла в кредитах и заложила все свое имущество – от коллекции чемпионских болидов до завода и земли под ним.

При этом именно с «Уильямсом» в SMP Racing уже плотно работали – в 2018-м здесь выступал Сергей Сироткин, один из основных протеже российской программы. Тогда сотрудничество прекратили из-за плохих результатов команды – отдавать за место для гонщика 15 миллионов долларов в год, когда его сажают в ведро с гайками, в структуре Ротенберга посчитали неразумным (и вполне справедливо). Но в нынешних обстоятельствах, если в российской компании действительно всерьез настроены пробраться в «Формулу-1», ей проще и надежнее купить уже готовую команду. Чем рисковать и вкладываться в новый проект.

На «Уильямс», правда, претендует другой миллиардер из России – Дмитрий Мазепин. Который хочет приобрести «конюшню» для сына Никиты. Но Мазепин-младший пока не обеспечил себе суперлицензию. В этом году он выступит в «Формуле-2» и должен попасть в топ-7 по итогам сезона, чтобы получить право участвовать в «Формуле-1». Выйдет у него или нет – мы не знаем. Возможно, этот момент пока сдерживает его отца от решительных действий – иначе он рискует купить команду, которая ему окажется не особо нужна.

У Ротенберга сына-гонщика, способного попасть в чемпионат мира, нет. Зато есть целый пул талантливых молодых россиян, которых он протежирует – от того же Сироткина до Роберта Шварцмана (его же параллельно ведет и молодежная академия «Феррари») и 18-летнего сахалинца Александра Смоляра (один из фаворитов «Формулы-3»). И в этом плане он легко найдет, кого посадить за руль своей команды в высшей лиге. А будет это «Уильямс»-2021 или «Пантера Азии»-2022 – что ж, поживем-увидим.