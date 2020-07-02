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Задача Квята – вернуться в «Ред Булл». Анонс чемпионата мира. Часть 1
02 июля 10:07
автор: Николай Мысин
автор фото: Даниил Квят. Фото «Альфа Таури»

Задача Квята – вернуться в «Ред Булл». Анонс чемпионата мира. Часть 1

В пятницу в Австрии стартует сезон «Формулы-1». «Советский спорт» изучил все расклады. И сделал прогнозы. Начнем со второй группы команд. Где выступает наш единственный гонщик.

Это не хит-парад, но представление команд идет по списку – от худших к лучшим по итогам предыдущего сезона. Сегодня – первая часть.

«УИЛЬЯМС»

Джордж Расселл и Николя Латифи. Фото «Уильямс»

Фишка: «Уильямс» входит в топ-3 самых успешных команд «Формулы-1» в истории (вместе с «Феррари» и «Маклареном»). Беда в том, что в последние годы от былого величия не осталось следа. Сейчас «конюшня» из Гроува – записной аутсайдер, при этом – без малейших перспектив улучшить свои позиции. А недавнее заявление о выставлении команды на продажу говорит об одном – этот сезон для нее может стать последним. По крайней мере – в ее нынешнем виде. И с текущим названием. Первое – возможно и к лучшему. Второй – однозначно печально.

Состав: Николя Латифи – единственный дебютант этого года – получил место в команде благодаря деньгам отца, выдавшего кредит «Уильямс» на солидные суммы. И, видимо, останется в ней до погашения этих самых кредитов (то есть, на два-три года). Канадец – не суперталант даже в сравнении с Лэнсом Строллом. Но и не совсем уж бездарь. Однако вряд ли стоит ожидать, что он серьезно поможет команде в наборе очков. Тут вся надежда – на Джорджа Расселла. Которому успешный сезон в «Уильямсе» (не в плане позиции в чемпионате, а в плане выступления в гонках согласно возможностям самой «конюшни») в теории откроет дверь в «Мерседес» (на замену Боттасу). Ох, поверьте – суперталант из Британии будет рвать и метать!

Прогноз: Выше последнего места «Уильямсу» не подняться. Успехом будут просто очки – хоть в нескольких гонках. Сейчас у команды задачи сложнее, чем борьба за место выше последнего в Кубке конструкторов.

«ХААС»

Ромен Грожан и Кевин Магнуссен. Фото «Хаас»

Фишка: В 2018 году «Хаас» сенсационно стал пятым в Кубке конструкторов. Но повторить этот успех сейчас нет никакой возможности, а энтузиазм владельца команды падает с каждой неудачной гонкой. Вдруг Джин Хаас, как истинный бизнесмен, передумает тратить свои миллионы на «конюшню» в «Формуле-1» в случае ее очередного провала?

Состав: Кевин Магнуссен и Ромен Грожан – самая неоднозначная пара пилотов. Оба с опытом, оба, вроде бы, с талантом, но оба без каких-то перспектив, зато с высокими запросами по зарплате и без серьезных спонсоров за спиной. Очередное переподписание обоих вызвало немало вопросов. Да, в «Хаасе» предпочли обойтись без экспериментов с сырой молодежью, но стоит ли оно того? Именно «косяки» датчанина и француза могут в итоге погубить «конюшню».

Прогноз: Обойти «Уильямс» в борьбе за 9-е место – задача несложная. Проблема в том, что и подняться выше американцам не светит. Пока – на бумаге. Возможно, реальный расклад сил нас еще удивит.

«АЛЬФА ТАУРИ»

Даниил Квят и Пьер Гасли. Фото «Альфа Таури»

Фишка: Бывшая «Торо Россо» провела ребрендинг и официально больше не считается дочерней «конюшней» «Ред Булла». Теперь это – полноценная самостоятельная команда с большими задачами, а не фарм-клуб «Быков» для обкатки молодых гонщиков. Так ли это на самом деле, или де-факто все останется по-прежнему, мы узнаем по ходу сезона.

Состав: У Даниила Квята и Пьера Гасли одна главная задача – опередить друг друга в очной борьбе за потенциальное место в «Ред Булле» на тот случай, если Албон провалится. Шансы? Да, если честно, равны. Конец прошлого года показал, что россиянин и француз выступают плюс-минус на одном уровне. У каждого есть свои козыри и преимущества в определенных ситуациях, но все решит стабильность, в первую очередь – психологическая. Следить за их дуэлью будет особенно интересно. И не только российским болельщикам.

Прогноз: Более плотная интеграция с головной командой, в том числе – в технической части, пока не более, чем громкие заявления штабов команд. На деле болид «Альфа Таури» очень сильно уступает болиду «Ред Булла», так что о серьезной борьбе за подиумы и победе в случае с младшей «Скудерией» речь пока не идет. Хотя… Вдруг будут приятные сюрпризы? Если нет, экс-«Торо Россо» останется примерно там же, где была в прошлом году – во второй половине пелотона.

«РЕЙСИНГ ПОЙНТ»

Лэнс Стролл и Серхио Перес. Фото «Рейсинг Пойнт»

Фишка: Этот сезон станет последним для «Рейсинг Пойнт» в ее текущем виде. В 2021 году команда получит название «Астон Мартин». И почти что заводской статус команды, названной в честь известного производителя спорткаров. Но это – в рекламных буклетах. По сути же она превратится в дочернюю «конюшню» «Мерседеса».

Состав: Не секрет, что главное внимание в «Рейсинг Пойнт» приковано к сыну основного владельца «конюшни» Лэнсу Строллу. Другое дело, что юный канадец при всех его положительных качествах все же не ровня опытному Серхио Пересу. При этом и мексиканец прекрасно знает правила игры и с ними согласен. Ему важно гоняться, а уж любую возможность добиться успеха он сможет использовать. Но и конфликтовать со Строллом не будет. В общем, в плане внутренней атмосферы у «Рейсинг Пойнт», похоже, лучшая ситуация во всем пелотоне.

Прогноз: Бывшая «Форс Индия» давно приучила к тому, что может претендовать как на место в топ-4, так и на позицию в конце списка Кубка конструкторов. Ресурсы, талантливые гонщики и опыт для достижения локальных успехов у «конюшни» имеются. А вот хватит ли ей стабильности ровно проехать весь этот сумасшедший, скомканный сезон – не скажет никто.

«АЛЬФА РОМЕО»

«Альфа Ромео»

Фишка: Кими Райкконену уже 40 лет, к концу чемпионата будет 41, и у него – последний сезон по контракту. При этом – есть пакет акции «Альфа Ромео» и соответствующее влияние на ее кадровую политику. Станет ли этот год последним для экс-чемпиона в первой «Формуле»?

Состав: Собственно, уйти из «Формулы-1» в конце года может не только Кими, но и Антонио Джовинацци. Итальянца в составе дочерней команды «Феррари» держит лишь патриотизм руководства «Скудерии» особых успехов у него нет и уже очевидно не будет. Так что в 2021 году за «Альфа Ромео» вполне вероятно поедут два новых пилота. И пока что наиболее реальный вариант – дуэт Мика Шумахера (сына сами знаете кого) и россиянина Роберта Шварцмана. В случае с обоими все будет упираться в их результаты в «Формуле-2».

Прогноз: Особых амбиций у «Альфа Ромео» нет. Борьба за место «первых среди худших» основная задача. И, видимо, львиная доля ответственности в выполнении этой задачи опять ляжет на плечи Райкконена. Но мы-то знаем, как может ехать Кими, когда гоняет просто в свое удовольствие!

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