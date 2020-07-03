Квят опередил один «Ред Булл». Итоги первых практик «Гран-при Австрии»

Первое, что можно отметить, вовсе не относится к самим результатам. Но важно для нас – для обычных болельщиков. Смотреть за «Формулой-1» без зрителей – так же шикарно, как и с ними! В других видах спорта (а при пустых трибунах сейчас соревнуются все) интершум стадиона играет свою существенную роль. Скучно смотреть футбольный матч без гула фанатов, а баскетбольную игру – под скрип кроссовок в незаполненном зале. На «Формулу-1» это не действует. Все тот же шум моторов, все та же сочная ТВ-картинка. Лишь маски на лицах персонала команд напоминают о том, что сезон – необычный.

217 дней – столько отделило последний «Гран-при» прошлого года от первого «Гран-при» нынешнего. Подобных перерывов не было никогда! Хотите еще внушительных цифр? 160 дней прошло с момента зимних тестов в Барселоне. И все это время пилоты не могли испытывать свои болиды – вплоть до пятничных практик в Шпильберге. Это не значит, что никто не ездил совсем. Конечно, тренировки были – но только на старых машинах (не моложе двух лет). Проехать на нынешних можно было возможно лишь в рамках съемочных дней – не более 100 км на обоих пилотов команды. И то, этой возможностью воспользовались не все.

«МЕРСЕДЕС» – СНОВА ЛУЧШИЙ

Были серебристые стрелы. Стали – черные. Суть от этого не изменилась. Перекраска болидов в знак солидарности с движением Black Live Matter (и, в первую очередь, ради своей главной звезды) не повлияла на скорость «Мерседеса». Они по-прежнему – лучшие. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас возглавили протокол обеих сессий. При превосходстве в 0,6 секунд над остальными. Это пропасть! Наверно, рассуждать про расклад сил по результатам первых практик – моветон. Но именно здесь все, похоже, понятно. В прошлом году на трассе в Шпильберге у «Мерседеса» не было такого превосходства в пятницу. И вообще считалась, что этот трек им не особо-то подходит. А здесь – такой разрыв.

Хочется ошибиться, но, похоже, нас ждет седьмой сезон доминирования немецкой команды. Что, разумеется, устроит ее болельщиков. Но обещает весьма скучный чемпионат для нас в целом.

«РЕЙСИНГ ПОЙНТ» БЫСТРЕЕ «ФЕРРАРИ»

Чего опасались другие «конюшни», похоже, случилось. «Рейсинг Пойнт», по сути купивший у «Мерседеса» их прошлогоднее шасси (причем, не ранний образец, а последний – выступавший уже в Абу-Даби), действительно резко прибавила! Именно Серхио Перес показал третье время дня, его напарник Лэнс Стролл – седьмое. «Феррари» и даже «Ред Булл» смотрелись скромнее. Так неужели ближайшим соперником Хэмилтона станет не Феттель, Леклер и Ферстаппен, а мексиканец из частной команды? И мы правда увидим четыре «Мерседеса» на трассе – два черных и два в розовом цвете? Это, пожалуй, пока главная интрига.

Если судить по результатам практик, еще приятно удивили в «Рено» (Риккардо ехал в одно время с Феттелем) и «Макларене» (Норрис и Сайнс вошли в топ-10). Но, повторимся, это – тренировки. Реальный расклад сил станет понятен лишь в субботу – после квалификации. И то не до конца.

КВЯТ ОПЕРЕДИЛ АЛБОНА

Хотя это не мешает порадоваться за Квята. Российский гонщик мало проехал с утра (всего 19 кругов и показал при этом 19-е время). Зато в обед «уделал» по лучшему времени не только напарника по «Альфа Таури» Пьера Гасли, но и второго пилота «Ред Булла» Алекса Албона (хоть и всего 0,010 секунды). При том, что и француз, и таец накатали на 10 кругов больше! Даниил, правда, не избежал ошибок – его машину развернуло в начале дневной сессии. Но такие ошибки допускали практически все. В целом в плане стабильности Квят выглядел здорово. Куда обиднее, что сама «Альфа Таури» не сильно-то кого-то удивила. В общей иерархии команд она осталась примерно там же, где была «Торо Россо». Пока ребрендинг и громкие заявления про «мы больше не фарм-клуб «Ред Булла» эффекта не дали. То, что Даниил опередил Албона – приятно (хотя, опять же, не имеет большого значения в пятницу). То, что при этом он не попал в топ-10, став только 12-м, печалит гораздо серьезнее.

ОТКАЗОВ ПОЧТИ НЕТ

В целом все команды обошлись без серьезных проблем. С отказом техники столкнулся лишь Роман Грожан – в начале утренней сессии на его «Хаасе» возникла утечка тормозной жидкости. В остальных случаях всех пилоты отработали почти всю программу, что планировали (ну, плюс-минус, детали тут не особо важны). Не было и аварий. Вылеты, развороты – да. Но в отличие от прошлогоднего «Гран-при Австрии», никто не «разложил» машину об отбойник и не стал причиной красных флагов. Видать, ребята берегут болиды. Никто не хочет после такой длинной паузы лишить себя гонки из-за случайной ошибки в пятничной практике…

ШВАРЦМАН ЧУТЬ НЕ ОПЕРЕДИЛ ШУМАХЕРА

И да – стартовала не только «Формула-1». Но и самые крутые младшие серии. Причем в «Формуле-2» и в «Формуле-3» успели провести не только практику, но и квалификацию. Россиянин Александр Смоляр (Ф3) остался 11-м. Для дебютанта серии – неплохой результат, открывающий все возможности взять очки в первой гонке. В Ф2 Роберт Шварцман едва не «укатал» Мика Шумахера – своего партнера по команде и главного соперника в борьбе за место в «Альфа Ромео» в сезоне-2021. Но опыт немца (ведь он проводит в этой серии уже второй сезон, тогда как петербуржец – дебютант) сыграл свою роль. Мик был быстрее ровно на 0,1 секунды – и стал пятым. Шварцман стартует восьмым. Еще два россиянина смотрелись скромнее. Никита Мазепин показал 11-й результат, но вылетел с трассы в последней попытке, из-за чего сессия завершилась досрочно. А Артем Маркелов (бронзовый призер «Формулы-2» 2017 года) и вовсе остался 20-м. Хотя проблемы тут, скорее, в машине, чем в самом гонщике.

В субботу здесь пройдут первые гонки.