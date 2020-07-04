«Мерседес» в своей лиге, «Феррари» - больше не топ. Итоги квалификации «Гран-при Австрии»

БОТТАС ОПЯТЬ ОБНОВИЛ СВОЮ ВЕРСИЮ

Валттери на протяжении всех тренировок держался чуть позади Льюиса, но выстрелил в самый нужный момент. Боттас опередил британца и во втором, и – главное! – в третьем сегменте. Даже ошибка на последнем быстром круге (финн не удержал болид в одном из быстрых поворотов и отправился в увлекательное путешествие по гравийным ловушкам) не помешала парню завоевать очередной поул. Сенсация? Нет. Валттери давно приучил, что может здорово начать сезон. Вопрос – насколько его хватит? Он, очевидно, не кривил душой, когда признавал, что находится в лучшей форме в карьере. Но что-то подобное мы уже слышали и видели в прошлом сезоне, когда нам представляли версию Боттаса 2.0. Какая сейчас? 3.0? 3.0 с патчами? Мы не знаем. Но по крайней мере в этот уик-энд Валттери заставит Льюиса с собой считаться.

И да, главный вывод все же другой – «Мерседес» по-прежнему доминирует.

ФЕРСТАППЕН В ПОРЯДКЕ

Поскольку Макс Ферстаппен хоть и прибавил по сравнению с практиками, завоевал третье место на старте и даже получил возможность стартовать на «медиуме» (его лучшая попытка во втором сегменте была именно на этом типе покрышек), отстал от «Мерседесов» на 0,5 секунды. Для быстрого и короткого круга в Австрии – пропасть! По крайней, в квалификациях Хэмилтон с Боттасом пока вне конкуренции. Увидим, сохранится ли такой баланс и в гоночном режиме.

«МАКЛАРЕН» – ПОЧТИ ТОП!

Совсем приятно удивил «Макларен». Похоже, эта команда – снова топ! Ну, насколько можно делать подобные выводы по итогам лишь первой квалификации… Тем не менее – Ландо Норрис стал четвертым, Карлос Сайнс – восьмым. И это тот момент, когда испанец может сильно задуматься, а верно ли он поступил, подписав контракт с «Феррари» на будущий год?

«ФЕРРАРИ» СДЕЛАЛА ШАГ НАЗАД

Ведь сама «Скудерия» - в полной… апатии. «Мы не вели доработку моторов во время паузы. Теперь возможности по обновлению машины ограничены. Имеем то, что имеем», - вздыхал Маттиа Бинното. И, похоже, шеф «Феррари» не блефовал и не кривил душой. Алые болиды выглядели бледно. Не только в тренировках – в квалификации тоже. Просто вдумайтесь – Себастьян Феттель не вышел из второго сегмента, оставшись 11-м! Да, не допусти немец ошибку (опять!) на заключительном быстром круге, мог бы пробиться в финал. Но… Все равно бы был далек от первого ряда на старте. Ведь Шарль Леклер остался седьмым – позади Норриса, Албона и Серхио Переса. Безо всяких ошибок. Ну не едет машина! В поворотах – еще худо-бедно. На прямых – почти что никак (максимальная скорость – одна из худших в пелотоне). В сухом остатке тот же монегаск уступил целую секунду…. своему прошлогоднему результату! Тогда-то в Австрии он взял поул с рекордом трассы. Чем занимались в «Феррари» все это время?