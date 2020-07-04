ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Мерседес» в своей лиге, «Феррари» - больше не топ. Итоги квалификации «Гран-при Австрии»
04 июля 18:18
автор: Николай Мысин

«Мерседес» в своей лиге, «Феррари» - больше не топ. Итоги квалификации «Гран-при Австрии»

Дубль лучшей команды прошлого года, провал «Скудерии» и поражение Квята от Гасли. Семь итогов первой квалификации сезона.

БОТТАС ОПЯТЬ ОБНОВИЛ СВОЮ ВЕРСИЮ

Валттери на протяжении всех тренировок держался чуть позади Льюиса, но выстрелил в самый нужный момент. Боттас опередил британца и во втором, и – главное! – в третьем сегменте. Даже ошибка на последнем быстром круге (финн не удержал болид в одном из быстрых поворотов и отправился в увлекательное путешествие по гравийным ловушкам) не помешала парню завоевать очередной поул. Сенсация? Нет. Валттери давно приучил, что может здорово начать сезон. Вопрос – насколько его хватит? Он, очевидно, не кривил душой, когда признавал, что находится в лучшей форме в карьере. Но что-то подобное мы уже слышали и видели в прошлом сезоне, когда нам представляли версию Боттаса 2.0. Какая сейчас? 3.0? 3.0 с патчами? Мы не знаем. Но по крайней мере в этот уик-энд Валттери заставит Льюиса с собой считаться.

И да, главный вывод все же другой – «Мерседес» по-прежнему доминирует.

ФЕРСТАППЕН В ПОРЯДКЕ

Поскольку Макс Ферстаппен хоть и прибавил по сравнению с практиками, завоевал третье место на старте и даже получил возможность стартовать на «медиуме» (его лучшая попытка во втором сегменте была именно на этом типе покрышек), отстал от «Мерседесов» на 0,5 секунды. Для быстрого и короткого круга в Австрии – пропасть! По крайней, в квалификациях Хэмилтон с Боттасом пока вне конкуренции. Увидим, сохранится ли такой баланс и в гоночном режиме.

«МАКЛАРЕН» – ПОЧТИ ТОП!

Совсем приятно удивил «Макларен». Похоже, эта команда – снова топ! Ну, насколько можно делать подобные выводы по итогам лишь первой квалификации… Тем не менее – Ландо Норрис стал четвертым, Карлос Сайнс – восьмым. И это тот момент, когда испанец может сильно задуматься, а верно ли он поступил, подписав контракт с «Феррари» на будущий год?

«ФЕРРАРИ» СДЕЛАЛА ШАГ НАЗАД

Ведь сама «Скудерия» - в полной… апатии. «Мы не вели доработку моторов во время паузы. Теперь возможности по обновлению машины ограничены. Имеем то, что имеем», - вздыхал Маттиа Бинното. И, похоже, шеф «Феррари» не блефовал и не кривил душой. Алые болиды выглядели бледно. Не только в тренировках – в квалификации тоже. Просто вдумайтесь – Себастьян Феттель не вышел из второго сегмента, оставшись 11-м! Да, не допусти немец ошибку (опять!) на заключительном быстром круге, мог бы пробиться в финал. Но… Все равно бы был далек от первого ряда на старте. Ведь Шарль Леклер остался седьмым – позади Норриса, Албона и Серхио Переса. Безо всяких ошибок. Ну не едет машина! В поворотах – еще худо-бедно. На прямых – почти что никак (максимальная скорость – одна из худших в пелотоне). В сухом остатке тот же монегаск уступил целую секунду…. своему прошлогоднему результату! Тогда-то в Австрии он взял поул с рекордом трассы. Чем занимались в «Феррари» все это время?

Это провал!

КВЯТ НЕ ДОТЯНУЛ ДО ГАСЛИ

Ребрендинг, превративший «Торо Россо» в «Альфа Таури», пока поменял только имя команды. Ну и еще – ее цвета. На общем уровне «конюшни» он в принципе не сказался – и младшая «Скудерия» осталась середнячком. Ни Квят, ни Пьер Гасли не сумели пробиться в финал. Это не так обидно, в принципе. Обидно, что Даниил опять уступил во внутрикомандной борьбе – француз опередил россиянина на 0,2 секунды и на одну позицию. В итоге Пьер стартует 12-м, а Даниил – 13-м. В общем-то, ничего критичного – в гоночном темпе Квят обычно сильнее. Но справиться с проблемами в квалификациях он пока все не может. И на шестой сезон в высшей лиге это немного расстраивает. Учитывая, что уфимцу придется сильно попотеть в борьбе за место в коллективе на будущий год. Не говоря уж о борьбе за повышение до «Ред Булла».

РОЗОВЫЙ «МЕРСЕДЕС» И ПРАВДА СИЛЕН!

Одна интрига пока что осталась – насколько хорош «Рейсинг Пойнт»? По сути, в этом году мы получили сразу четыре «Мерседеса». Из них два черных, два – розовых. И как успели убедиться болельщики и эксперты по ходу зимних тестов в Барселоне и практик на «Шпильберге», даже розовый – очень хорош! Да, технически это – болид «Мерседеса» образца конца прошлого года. Как оказалось, то шасси – по-прежнему одно из лучших в «Формуле». Лэнс Стролл и Серхио Перес отметились в верхах протоколов двух первых сегментов. Но в третьем словно сознательно ушли в тень. Канадец вовсе пропустил последнюю попытку. А мексиканец не напрягаясь остался шестым. Есть ощущение, что это – не предел. И что в команде не стали раскрывать все карты. Так что теоретически в воскресной гонке «Рейсинг Пойнт» будет бороться за подиум. Хотя… Не станем торопиться с выводами

«УИЛЬЯМС» БОЛЬШЕ НЕ ОДНОЗНАЧНО ХУДШИЙ

И кстати, плотность борьбы подросла на всех уровнях, кроме высшего (тут «Мерседес» пока вне конкуренции). В том числе – и в хвосте пелотона. Внезапно «Уильямс» больше – не однозначно худшая команда! Джордж Рассел смог опередить две «Альфа Ромео» и едва не пробился аж во второй сегмент, только чуть-чуть уступив «Хаасам». Единственный новичок этого сезона – канадец Николас Латифи – тот да, пока в своей, низшей лиге. Хотя, возможно, дело – в недостатке опыта. А так, похоже, «Уильямс», «Хаас» и «Альфа Ромео» сейчас находятся примерно на одном уровне. Недостаточном для стабильной борьбы за очки. Но все-таки, какое-никакое соперничество у них будет! А интересная борьба может быть и в конце пелотона.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Рейтиг самых надежных авто по мнению J.D. PowerMercedes-Benz AMG GT Black Series выйдет в следующем месяцеKIA подтвердила приостановку продаж кроссовера SeltosЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаОт чего на самом деле умер отец Хабиба НурмагомедоваИзвестно, от чего на самом деле скончался отец Нурмагомедова
«Мерседес» в своей лиге, «Феррари» - больше не топ. Итоги квалификации «Гран-при Австрии»
«Мерседес» в своей лиге, «Феррари» - больше не топ. Итоги квалификации «Гран-при Австрии»
Дубль лучшей команды прошлого года, провал «Скудерии» и поражение Квята от Гасли. Семь итогов первой квалификации сезона.
04.07.2020 18:18
Формула-1
автор: Николай Мысин
Квят опередил один «Ред Булл». Итоги первых практик «Гран-при Австрии»
Квят опередил один «Ред Булл». Итоги первых практик «Гран-при Австрии»
Сезон «Формулы-1», наконец, стартовал! На трассе в Шпильберге прошли две пятничные сессии. «Советский спорт» – о первых впечатлениях и выводах по итогам заездов.
03.07.2020 19:50
Формула-1
автор: Николай Мысин
В «Феррари» не делали предложения Феттелю, «Ред Булл» уже считают фаворитом
В «Феррари» не делали предложения Феттелю, «Ред Булл» уже считают фаворитом
Последние новости из мира «Формулы-1» в преддверии первой гонки сезона.
03.07.2020 13:27
Формула-1
автор: Эмиль Велиев
Станет ли Ферстаппен самым молодым чемпионом? Анонс чемпионата мира. Часть 2
Станет ли Ферстаппен самым молодым чемпионом? Анонс чемпионата мира. Часть 2
Сегодня в Австрии стартует сезон «Формулы-1». «Советский спорт» изучил все расклады. И сделал прогнозы.
03.07.2020 09:53
Формула-1
автор: Николай Мысин
Задача Квята – вернуться в «Ред Булл». Анонс чемпионата мира. Часть 1
Задача Квята – вернуться в «Ред Булл». Анонс чемпионата мира. Часть 1
В пятницу в Австрии стартует сезон «Формулы-1». «Советский спорт» изучил все расклады. И сделал прогнозы. Начнем со второй группы команд. Где выступает наш единственный гонщик.
02.07.2020 10:07
Формула-1
автор: Николай Мысин
Черный «Мерседес» и двойные уик-энды. Что изменилось в «Формуле-1»?
Черный «Мерседес» и двойные уик-энды. Что изменилось в «Формуле-1»?
В пятницу, наконец, стартует чемпионат-2020, который должен был начаться еще в марте.
01.07.2020 19:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
В «Формуле-1» ждут новую команду. Возможно, она будет российской
В «Формуле-1» ждут новую команду. Возможно, она будет российской
Основатель SMP Racing Борис Ротенберг не отказался от идеи получить свою команду в королевских гонках.
18.06.2020 13:21
Формула-1
автор: Николай Мысин
Ждем Квята в «Рено», а Шварцмана – в «Альфа Ромео»? Каковы перспективы наших лучших пилотов
Ждем Квята в «Рено», а Шварцмана – в «Альфа Ромео»? Каковы перспективы наших лучших пилотов
Пока в «Формуле-1» есть всего один россиянин – Даниил Квят. В 2021 году их может стать больше, а может и не стать совсем.
03.06.2020 20:30
Формула-1
автор: Николай Мысин
«Гран-при России» пока ждем. Остальные восемь европейских гонок уже подтвердили
«Гран-при России» пока ждем. Остальные восемь европейских гонок уже подтвердили
«Формула-1» официально опубликовала европейскую часть календаря чемпионата мира. Первый «Гран-при» состоится 3-5 июля в Австрии.
02.06.2020 13:30
Формула-1
автор: Николай Мысин
Феттель в «Мерседесе» в паре с Хэмилтоном. Это реально?
Феттель в «Мерседесе» в паре с Хэмилтоном. Это реально?
Себастьян Феттель может перейти в сильнейшую команду, став напарником Льюиса Хэмилтона. «Советский спорт» изучил ситуацию. И понял – вариант вполне возможен!
28.05.2020 19:30
Формула-1
автор: Николай Мысин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика