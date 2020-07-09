Вернет ли Квят статус лидера в «Альфа Таури»? Пять интриг «Гран-при Штирии»

Названия разные, но трасса – одна. По сути, «Гран-при Штирии» от «Гран-при Австрии» отличается только вывеской – заезды состоятся там же, на треке «Ред Булл Ринг». Хотя… Есть важный фактор, который придется учитывать, и это – погода. Если первый уик-энд прошел в безоблачных условиях и при жаре (температура воздуха была 30 градусов, асфальта – все 50), то в эти выходные синоптики обещают нам дождь. Правда, прогноз постепенно меняется – изначально шла речь, то ливни накроют окрестности Шпильберга на протяжении всего конца недели. Сейчас осадки ожидаются только в субботу. В воскресенье они под вопросом, но тоже могут быть. Если дожди действительно случатся, насколько это повлияет на расклад сил?

У «Гран-при Австрии» было два основных неудачника (ну, не считая девять гонщиков, сошедших из-за поломок машин). Причем, они же – главные звезды. Но Себастьян Феттель полностью провалил уик-энд – в квалификации остался 11-м, а в гонке – 10-м. Это при том, что до финиша доехали лишь 11! Себ провел рисковую атаку на Карлоса Сайнса (который в будущем году сменит его в «Феррари»), поплатился за нее разворотом, потом не смог прорваться из хвоста. Да что там говорить – на протяжении 10 кругов он не мог проехать Даниила Квята на поврежденной «Альфа Таури», уступающего всем соперникам по 1,5 секунда с круга! При этом напарник Феттеля Шарль Леклер стал вторым, и это – на фоне всех проблем «Скудерии», построившей не лучшую машину – смотрелось почти что сенсацией!

Хэмилтон тоже начудил. Сначала проигнорировал в квалификации желтые флаги и был наказан штрафом в три позиции. В итоге стартовал пятым. Вырваться в лидеры не смог – Валттери Боттас ехал стабильно, хоть и не сильно быстрее, но шансов на атаку не давал. Потом Льюис и вовсе выбил Алекса Албона, когда тот ближе к финишу прошел его в борьбе (ладно – почти прошел). Последовал еще один штраф – в 5 секунд. В итоге на последнем круге его выбил с подиума Ландо Норрис. И ладно, это гонки, все случается. Но было видно, что Хэмилтон будто нервничает, будто он не уверен в себе. А это нетипично для шестикратного чемпиона.

Второй уик-энд подряд проваливать нельзя. Это прекрасно понимают и Льюис, и Себ. Значит, оба титулованных гонщика будут предельно мотивированы. И мы можем рассчитывать на интересную борьбу – по крайней мере, на их борьбу с партнерами.

ОБГОНИТ ЛИ КВЯТ ГАСЛИ?

Квяту тоже бы неплохо сгладить впечатление после неудачи в первой гонке. Собственно, Даниил смотрелся неплохо – да, уступил в квалификации напарнику обидные 0,1 секунды, на старте потерял две позиции… Зато потом вернул их за один двойной обгон (мы это не видели – режиссеры нам не показали), ехал в темпе Гасли и ближе к финишу боролся за хорошие очки – претендовал на место ниже седьмого (а то и выше).

Но все испортила борьба с Эстебаном Оконом. Квят был быстрее и на более мягкой (а так же – свежей!) резине, но повредил машину при атаке. Этот момент мы тоже не увидели, так что никто не понял, что случилось. Сам Даниил решил, что был контакт с «Рено». Окон сказал, что его не было, а Квят «покоцал» днище и подвеску на поребрике. Как бы там ни было, но после этого «Альфа Таури» россиянина серьезно замедлилась, а после случился обидный прокол – и сход.

В итоге Гасли набрал 6 очков, Даниил – ни одного. А именно очки имеют главное значение – никто в конце года не вспомнит, что лишило россиянина хорошего финиша в Австрии. Так что надо быть и осторожнее. И в то же время – чуточку быстрее. От результатов в Штирии зависит очень многое – Квяту кровь из носу надо опережать напарника и утверждаться в роли лидера команды.

ДОБЬЕТСЯ ЛИ ПРОГРЕССА «РЕД БУЛЛ»?

Макс Ферстаппен

«Ред Булл» выигрывал «Гран-при Австрии» усилиями Макса Ферстаппена в предыдущие два сезона, но нынешний уик-энд на родной трассе превратился для команды в кошмар. Макс сошел еще в начале гонки, Албон – в самом конце (эпизод с Льисом вынесем за скоки, тайца в конечном счете подвела машина). Причем проблемы – не только в надежности, но и в скорости. В квалификации Ферстаппен стал третьим, но вот отстал от «Мерседесов» на целых полсекунды! Для короткого и очень быстрого трека в Шпильберге – почти пропасть.

В команде провели разбирательство и быстро нашли ряд проблем в аэродинамическом оснащении. Анализ показал, что под воздействием боковых перегрузок серьезно гнутся отдельные элементы обвеса – в частности те, что расположены в районе днища. Потребуется конструктивная доработка, но на нее понадобится время. Впрочем, какие-то изменения в свои болиды «Ред Булл» планирует внести прямо сейчас – до старта «Гран-при Штирии». Посмотрим, как это поможет австрийской «конюшне» удачно выступить на родном треке хоть бы со второй попытки.

УСТОИТ ЛИ «МАКЛАРЕН» В ТОП-3?

Главным сюрпризом первого уик-энда стала скорость «Макларена». Норрис и Сайнс выступили очень мощно, Ландо и вовсе поднялся на подиум, а в целом команда из Уокинга набрала разом 25 очков. Это – солидная заявка на возвращение в топ-3, учитывая проблемы «Феррари» (да и «Ред Булла»). Но удастся ли им подтвердить свою скорость? Ведь есть еще и «Рейсинг Пойнт» - или, как чаще стали называть команду, «розовый «Мерседес». На прошлогоднем шасси «Мерседеса» Перес и Стролл едут действительно быстро! Конкретно в первой гонке у Лэнса сломалась машина, а Серхио стал жертвой плохой тактики, заминки на пит-стопе и штрафа за превышение скорости на пит-лейн. Но даже так стал шестым, а в теории мог попасть и на подиум. Так что дуэль «Маклерена» с «Рейсинг Пойнт» может стать украшением второго уик-энда. Не говоря о том, что если что-то не заладится у «Мерседеса» (ну мало ли – сходы, аварии, ошибки пилотов), ребята из этих «конюшен» внезапно смогут побороться за победу!