Феттель может перейти в «Мерседес». Правда, в «розовый»

Что имеем в сухом остатке? А то, что «Рейсинг Пойнт» в настоящий момент – по сути, третья по силе команда! Понятно, что быстрее всех – «Мерседес», затем - «Ред Булл», а вот дальше конкуренция плотная. И в этой группе «Рейсинг Пойнт» выглядит предпочтительнее. По крайней мере – по чистой скорости машины. Серхио Перес мог дважды приехать на подиум, но в первой гонке его подвела неудачная тактика и штраф за превышение скорости на пит-лейне, во второй – провальная квалификация в дождевых условиях (17-е место на старте) и неудачная атака на Алекса Албона на финишном круге, в которой мексиканец сломал антикрыло. И даже так он дважды финишировал шестым! А в одной из пятничных практик и вовсе показал лучшее время. Можно не сомневаться – по ходу сезона и сам Перес, и его напарник Лэнс Стролл (сын владельца «конюшни») наверняка поднимутся на подиум. А может, поборются и за победы.

Но он и не клепает, что подтвердила комиссия ФИА еще зимой – после предсезонных тестов. На самом деле, если сговор и есть, доказать его почти невозможно – разве что кто-то сольет информацию изнутри (как было в известном шпионском скандале 2007 года с «Маклареном»). А официальная позиция такова: «Рейсинг Пойнт» действительно закупает у лучшей команды не только моторы, но и коробку передач, и детали подвески, и даже гидравлику. Но всю аэродинамику производит сама. И да, машина «розовых» очень похожа на прошлогодний чемпионский болид, но именно, что похожа. Копировать удачные решения в чемпионате никто не запрещал.

Нынешний болид британской команды не зря называют «розовым «Мерседесом». Собственно, в «Рейсинг Пойнт» и не отрицают, что удачно скопировали чемпионский болид прошлого года. Правда, возникли подозрения, что никакого копирования, толком, не было. Мол, Лоуренс Стролл просто купил у «Мерседеса» их предыдущее шасси, а это запрещено правилами – все элементы аэродинамики команды должны разрабатывать сами. И сами же производить. В крайнем случае – на аутсорсе, но не у своих конкурентов по чемпионату. То есть, когда «Хаас» заказывает производство «Далларе», не представленной в «Формуле-1» - это можно. А если «Мерседес» клепает элементы обвеса для «Рейсинг Пойнт» - такое уже незаконно.

Неудивительно, что наблюдая за таким прогрессом из резко ослабевшей «Феррари» (откуда он и так уходит этой осенью), Себастьян Феттель мог серьезно задуматься – а почему бы не перейти и в «Рейсинг Пойнт»?

ЗАЧЕМ ЭТО ФЕТТЕЛЮ?

Собственно, вариантов у Себа немного. Все топ-команды «Формулы-1» укомплектованы. «Макларен» на место Сайнса позвал Риккардо, в «Рено» возвращается Фернандо Алонсо, а в «Мерседес» склоняются к тому, чтобы продлить Валттери Боттаса, который ударно начал этот сезон. Согласно слухам, есть вариант с «Ред Буллом», но шефы «Быков» уже заявили, что Себа в команде не будет (хотя здесь отдельная тема). Продолжить карьеру где-нибудь, вроде «Уильямса» - так себе перспектива. В итоге выбор у Феттеля простой – либо прощаться с гонками совсем, либо брать паузу на год, либо использовать любую возможность перейти в «Рейсинг Пойнт».

И это может быть очень удачный ход.

Ограничения по доработке болидов, принятые ФИА в период коронавирусной паузы, подразумевают, что будущий сезон команды проведут на тех же машинах, что нынешний. И если «Рейсинг Пойнт» так быстры сейчас, то сохранят свои позиции и в 2021-м. Придя в команду, Себ получит возможность бороться за подиумы, а это – шанс на перезагрузку карьеры. При том, что репутация у Феттеля сейчас отнюдь не чемпионская, один год паузы может пойти ему во вред – вернуться в топ-«конюшню» станет гораздо сложнее.

- В «Формуле-1» о вас судят по последней гонке. Не важно, что вы выигрывали в прошлом, какие титулы у вас есть. Важно, как вы смотритесь сейчас, - сказал недавно Нико Росберг. И он чертовски прав!

А прямо сейчас Феттель совсем не похож на четырехкратного чемпиона. Он вдрызг проиграл конкуренцию молодому Леклеру, его, по сути, выгоняют из «Феррари», и в первых двух гонках сезона он набрал лишь очко. Да, второй заезд ему испортил все тот же Леклер, влетев в Себа сзади уже на первом круге. Но это – детали. Скорость немца не впечатляет даже с поправкой на плохой болид. Возможно, он просто деморализован. Или демотивирован. Вряд ли Феттель совсем уж разучился гонять. И в этом плане смена обстановки, другая атмосфера в команде и быстрая машина могут вдохнуть в него новую жизнь.

В любом случае, терять Себу нечего. Зато если удастся блеснуть в новом году за «Рейсинг Пойнт», то резко вырастет и шанс на получение места в топ-команде в сезоне-2022.

ЗАЧЕМ ЭТО «РЕЙСИНГ ПОЙНТ»?

Формально, состав «Рейсинг Пойнт» на будущий год подтвержден. Позиции Лэнса Стролла незыблемы – отец купил команду чисто под него и вряд ли допустит, чтобы любимый сын остался без работы. А Серхио Перес был чуть ли не первым из всех пилотов в паддоке, с кем в прошлом сезоне продлили контракт – причем, сразу на три года! Но, как оказалось, в соглашении мексиканца есть опция о разрыве, которую может использовать «конюшня». И срок ее действия истекает вот-вот. Если конкретно - 31 июля.

Собственно, в ближайшие две недели мы и узнаем, заменит Феттель Переса или нет. Если заменит, то Серхио получит отступные – от 5 до 9 миллионов евро.

Другой вопрос – а нужен ли сам Себ «Рейсинг Пойнт»? Учитывая все проблемы, которые описаны выше. Тем более, и Перес едет очень неплохо. Да, порой допускает ошибки. Но за последние 10 лет (а Чеко гоняется в первой «Формуле» с 2011 года!) он создал репутацию одного из сильнейших гонщиков средней группы. Восемь подиумов, добытых на не лучших машинах – наглядное тому подтверждение. Причем в составе «Рейсинг Пойнт» (до этого – «Форс Индии») он значится еще с 2014-го. Дольше в одной команде с тех пор выступает лишь Хэмилтон, и это тоже говорит о многом. Еще один большой плюс – поддержка Переса со стороны Карлоса Слима, одного из богатейших людей на Земле. А для частной команды любое такое партнерство бывает крайне полезно в финансовом плане.

В итоге, если честно, не совсем понятно, что может предложить Феттель, чтобы занять место Серхио. Кроме громкого имени и старых титулов – по сути, ничего. Хотя это тоже порой стоит немало. Есть и еще один нюанс – с будущего года «Рейсинг Пойнт» опять сменит имя. И превратится в «Астон Мартин». Возможно, именитому производителю суперкаров станет лестно, если в команде, названной его именем, будет гоняться не «какой-то» Перес, а четырехкратный чемпион. Но… Не факт, что боссы и партнеры «конюшни» думают такими категориями.