Выстрелит ли Квят на «Хунгароринге?». Пять интриг «Гран-при Венгрии»

В его словах есть толика правды. Правда, последние две гонки на «Хунгароринге» все равно оставались за Хэмилтоном, но «Ред Булл» и «Феррари» здесь были сильны. Трасса под Будапештом не отличается обилием длинных прямых, зато медленных поворотов там – навалом. И это в теории может дать «Быкам» преимущество. Так что не факт, что нас ждет уверенный дубль «Мерседеса».

- Может сложиться впечатление, что мы на голову сильнее остальных. Только это не так. Пока прошли всего две гонки, причем – на одной трассе. Если мы были лучшими в Австрии, это не значит, что такой баланс сил сохранится везде. Посмотрим, что получится в Венгрии, где «Ред Булл» всегда были сильны.

Начало сезона принесло нам немного сюрпризов, но главное осталось неизменным – «Мерседес» доминирует. У Боттаса и Хэмилтона на двоих – по одной победе в квалификации и в гонке, лидерство в общем зачете (Валттери внезапно выше Льюиса), а главное – невероятно быстрый темп, на 0,5 секунды с круга быстрее ближайших соперников. Основное преимущество – на прямых, что обусловлено мощностью двигателя. В «Ред Булл» уже признали - их сильно удивил такой прогресс соперников. А аналитики замерили и посчитали – моторы «Мерседес» на 20 л.с. мощнее, чем «Хонда», на 35 л.с. – чем «Рено» и аж на 50 л.с. – чем «Феррари»!

ПРИБАВИТ ЛИ «ФЕРРАРИ»?

Провал «Феррари» в первых гонках – главная неожиданность чемпионата и явный конфуз «Скудерии». Машинам жутко не хватает скорости на прямых, да и в поворотах возникают сложности с прижимной силой. Дело даже не в том, что Феттель и Леклер сошли на первом круге «Гран-при Штирии» из-за маневра Шарля, «подбившего» обе машины. Им и без этого набрать очки было бы сложно – учитывая, что в квалификации пилоты «Феррари» боролись отнюдь не за поул, а за место в топ-10. И, кстати, не особо успешно.

Такое положение дел уже поставило под угрозу положение Маттиа Бинотто – шеф «Скудерии» на грани увольнения. Пока ему ищут замену, у него есть еще шанс немного изменить ситуацию. Но, если честно, почти нет ресурсов. Слишком короткий перерыв между «Гран-при» не позволяет подготовить новинки в аэродинамике (по крайней мере – эффективные новинки) и уж тем более отметает возможность повысить мощность двигателя. Сложно представить, что должно случиться, чтобы «Феррари» поехали в Венгрии. Разве что чудо… Но чудеса случаются.

УДЕРЖИТСЯ ЛИ «МАКЛАРЕН»?

Если «Феррари» - главный провал года, «Макларен» - пока главный прорыв. «Пока» - потому что еще есть «Рейсинг Пойнт», но о нем чуть позднее.

А вот у команды из Уокинга по итогам двух первых «Гран-при» уже есть один подиум (третье место Норриса в Австрии), два лучших круга (по одному у Ландо и Карлоса Сайнса), есть гонщик в топ-3 общего зачета (именно Норрис сейчас стоит выше всех, за исключением пилотов «Мерседеса») и вторая позиция в Кубке конструкторов.

Так высоко «Макларен» не стоял почти 10 лет!

Это, впрочем, не значит, что легендарная «конюшня» удержит позиции или, тем более, поборется за титул. Но аппетит приходит во время еды. И он у Норриса и Сайнса серьезно разгорелся! А в том, что эти парни могут ехать быстро и держать удар в борьбе с соперниками на лучших машинах, мы уже убедились. Тем более, в Венгрии не так важна мощность моторов («Макларен» пока остается клиентом «Рено»). То есть, «Хунгароринг» подходит им больше, чем «Ред Булл Ринг». Так что ждем от команды новых крупных успехов.

ВЫСТРЕЛИТ ЛИ ПЕРЕС?

Бывшая «Форс Индия» внезапно оказалось в самом центре внимания по ряду причин. Во-первых – в «Рейсинг Пойнт» действительно построили удачную машину, одну из самых быстрых на данный момент. Продал им «Мерседес» свое шасси прошлого года или же инженеры британской команды действительно просто удачно его скопировали – отдельная тема. Но факт – по темпу как в квалификации, так и в гонке, по крайней мере Серхио Перес уступает лишь трем пилотами – Хэмилтону, Боттасу и Ферстаппену. Его шестые места в первых гонках – скорее, следствие невезения. А так-то мексиканец реально может бороться за подиум. Ну и его напарник Лэнс Стролл – сын владельца «конюшни» - наверное, тоже.

Конечно, столь резкий прогресс не прошел незамеченным и не остался без внимания соперников. Особенно – «Рено». Французы подали официальный протест на применение воздуховодов охлаждения тормозов, установленных на «Рейсинг Пойнт». Мол, они куплены у «Мерседеса», что правилами запрещено. В ФИА начали разбирательство и расследование, но свой вердикт объявят в августе – ожидается, что между гонками на «Сильверстоуне». Если будет доказано, что воздуховоды не просто удачная копия, а именно продукт «Мерседеса», то «Рейсинг Пойнт» лишат всех заработанных за это время очков, плюс команде придется резко переделывать машину. Шанс на такой исход невелик, но он есть. Так что еще одна интрига – а не стараются ли Перес и Стролл понапрасну?

И, наконец, главная тема – возможное подписание Феттеля. Сейчас об этом говорят как о деле почти что решенном. Мол, Себу уже сделано предложение, и руководство «Рейсинг Пойнт» ждет от немца ответа. Если ответ будет положительный, то с Серхио Пересом расторгнут контракт, выплатив отступные (5-9 миллионов евро – там как договорятся), а Феттель станет партнером для Лэнса на будущий год. При этом опция по расторжению контракта с мексиканцем действует только до 31 июля. Возможно, у Чеко есть еще одна гонка – как раз предстоящая, в Венгрии – чтобы блеснуть в который раз и убедить руководство «конюшни» в том, что он не хуже Феттеля. Пожалуй, с мотивацией у Серхио сейчас – полный порядок. И в Будапеште он может сильно удивить.

ЧТО ПОКАЖЕТ КВЯТ?

Нас же, конечно, волнует судьба Квята. Два «Гран-при» в Австрии он провел хуже, чем Пьер Гасли. Да, опередил напарника во второй гонке, набрав 1 очко, но там причина была не в ошибках француза, а в проблемах с резиной у Пьера. В квалификациях он дважды россиянина обошел. А в первой гонке и вовсе стал 7-м, тогда как Даниил сошел с дистанции из-за прокола после неудачной атаки на Эстебана Окона.

Учитывая, что контракт Квята истекает в текущем году, а у «Ред Булла» подрастает молодежь в лице Юки Цуноды и Юри Випса, место в команде на сезон-2021 россиянину не гарантировано. Велик шанс расставания с «Альфа Таури», а значит, цена каждой гонки – особенно высока. И Даниилу надо не просто обыгрывать Пьера. А делать это убедительно, без всяких «но». Не только в гонках, но и в квалификациях.

Каковы шансы в Венгрии? Здесь Квят в 2015 году впервые поднялся на подиум, став вторым на «Ред Булле». Но в остальные разы Даниил на «Хунгароринге» особенно не блистал. В прошлом сезоне остался 15-м, тогда как Алекс Албон попал в очки (после чего получил повышение до «Ред Булла»). В общем, сложно сказать, подходит ли венгерская трасса уфимцу. Но мы очень надеемся, что в этом году он выступит здесь поудачнее.