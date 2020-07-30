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Оденет ли Феттель розовый комбинезон? Главные интриги «Гран-при Великобритании»
30 июля 16:36
автор: Николай Мысин

Оденет ли Феттель розовый комбинезон? Главные интриги «Гран-при Великобритании»

В эти выходные в Сильверстоуне пройдет четвертый этап «Формулы-1». Гонщики проведут первый из двух «Гран-при», запланированных на Туманном Альбионе.

ПЕРЕЙДЕТ ЛИ ФЕТТЕЛЬ В «РЕЙСИНГ ПОЙНТ»

Одна из главных интриг уик-энда не связана, собственно, с гонками. Она касается другого – подпишет ли Себастьян Феттель контракт с «Рейсинг Пойнт»? По слухам, опция на расторжение соглашения с Серхио Пересом у британской команды истекает в пятницу – 31 июля (по другой информации – 15 августа). То есть, по идее, немец должен определиться, согласен он на переход к «розовым» или нет, прямо сейчас. Потом поезд уйдет.

Надо ли оно Феттелю – вопрос довольно простой. Надо! «Рейсинг Пойнт» сейчас – вторая, в худшем случае – третья по силе команда. Спасибо удачному «копированию» прошлогоднего шасси «Мерседеса». Причем, с учетом ограничений на доработку и развитие машины, расклад сил сохранится и на будущий год. То есть, у Себа в этом случае появится шанс и на подиумы, и может даже на победы. А из «Феррари» он все равно уходит, в другие топ-команды не зовут, так что выбор не особо велик – либо приостанавливать карьеру, либо идти в «Рейсинг Пойнт».

Надо ли оно команде? Тут сложнее. С одной стороны, четырехкратные чемпионы на дороге просто так не валяются. У Феттеля есть имя и статус, он гораздо представительнее Переса, и для заводской команды «Астон Мартин» (каковой она станет в новом году) присутствие такой фигуры куда предпочтительнее – по крайней мере, с точки зрения маркетинга и престижа. С другой – текущая форма Себа вызывает вопросы, а Перес – проверенный ветеран, который работает вместе с «конюшней» с 2014 года, умеет приносить результат (не раз был на подиуме) и который создал вокруг себя отличную рабочую атмосферу. Про поддержку мексиканских спонсоров тут тоже забывать не будем. Эдди Джордан (а «Рейсинг Пойнт» - это, по сути, как раз бывший «Джордан») заявил – звать Феттеля не стоит. Мол, он уже «не тот». Лучше Серхио вряд ли поедет, а вот разрушить атмосферу может. Но Эдди, если помните, и Михаэля Шумахера звать не хотел, так что стоит ли с ним соглашаться – вопрос спорный. Текущее руководство команды считает иначе – раз сделало Себу предложение.

А примет ли он его – можем узнать уже в пятницу.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС ОБОГНАТЬ «МЕРСЕДЕСЫ»?

Список фаворитов «Гран-при Великобритании» привычно скромный. Навязать «Мерседесам» борьбу не способен никто. По крайней мере, без каких-то форс-мажоров (плохая погода, проблемы с техникой, серьезные ошибки пилотов), обойти Хэмилтона с Боттасом в Сильверстоуне почти нереально. Скорее всего, нас ждет четвертая победа немецкой «конюшни» подряд. Возможно – очередной дубль. Понятно, что у Льюиса шансы выше. Тем более, что он поедет на домашнем «Гран-при».

- Но если что-то пойдет не так – столкнутся «Мерседесы», возникнет какая-то суета из-за дождя или появлений сейфти-каров – то лучший шанс на победу будет как раз у «Рейсинг Пойнт». А не у «Феррари», - признался Дэвид Култхард, ныне – эксперт британского ТВ.

С ним сложно не согласиться. По крайней мере, у «Скудерии» точно все плохо – отставание в темпе велико, как в гоночном режиме, так и в квалификации. Рассчитывать на подиум – уже сложно! Куда там говорить о победах… А «Рейсинг Пойнт» в ее нынешнем виде – действительно сила. Тем более, что даже среди прочих британских команд у нее будет дополнительное преимущество «родных стен» - база «конюшни» находится именно в Сильверстоуне.

Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов и «Ред Булл». Именно, один «Ред Булл» (а не команду в целом). Макс Ферстаппен способен творить чудеса. И он в первую очередь готов сделать так, чтобы в случае проблем у основного «Мерседеса» не допустить на верхнюю ступень подиума представителей «розового».

ПРИБАВИТ ЛИ КВЯТ?

Пока в «Ред Булл» угрожают в новом сезоне выставить четыре одинаковых машины (если ФИА формально легализует такую возможность, не удовлетворив протест других команд по поводу «плагиата» «Рейсинг Пойнт»), «Альфа Таури» приходится ездить на своей технике. И техника, признаемся, плоха. Бороться даже в средней группе Гасли и Квяту сложно – рассчитывать на очки тяжело. Но шансы их набрать представляются, и гонщики ими пользуются. Пьер стал седьмым в первой австрийской гонке, а Даниил замкнул топ-10 в «Гран-при Штирии». Пока француз опережает россиянина и в общем зачете, и в квалификациях (счет – 3:0 в пользу напарника Квята). И пусть последние две гонки он провел хуже уфимца, ситуация выглядит угрожающей. Ведь не исключено, что парни спорят друг с другом за место в команде на будущий год (вторым пилотом могут позвать новичка из молодежной программы «Ред Булл», хотя там явных кандидатов пока нет). Так что Квяту необходимо убедительно обыгрывать Пьера. Не только по работе с шинами или за счет стабильного темпа. Но и по чистой скорости – в тех же квалификациях.

- В субботу в Венгрии я не был доволен болидом. Но, думаю, мы понимаем, из-за чего это случилось и в чем были основные проблемы, - признал Даниил. Напомним, на «Хунгароринге» он не пробился во второй сегмент, оставшись лишь 17-м. Тогда как Гасли вышел даже в финал.

- Гоночный темп меня устраивает, - продолжил Квят. – А в квалификациях я попробую новый подход. Многие говорят, что у меня есть проблемы со стартом. Тут я не согласен. Там же, в Венгрии, я здорово стартовал, отыграв сразу несколько позиций. Плюс я всегда думаю о том, что судьба гонки не решается на первом круге. Надо учитывать все риски и действовать по ситуации. А вот в субботу необходимо прибавлять. Чем выше позиция в начале гонки, тем выше шансы на очки.

Посмотрим, удастся ли Квяту исправить ситуацию в Сильверстоуне. Очередное поражение от Гасли в квалификации и место в хвосте пелотона на старте может серьезно ему навредить.

источник: «Советский спорт»
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