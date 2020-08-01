Не Шварцман, так Мазепин. В «Формуле-2» третью главную гонку подряд выиграл россиянин

ПРОВАЛ ШВАРЦМАНА И ШУМАХЕРА

Не покривим душой, если скажем – мы изначально более внимательно следили за Робертом Шварцманом. Дебютант серии, член молодежной академии «Феррари» убедительно, эффектно и красиво выиграл две предыдущие «длинные» гонки (по воскресеньям еще проводится спринт, но там за победу дают 15 очков, а не 25) и вышел в лидеры чемпионата. Причем – с хорошим отрывом! Первый уик-энд на Сильверстоуне мог как помочь ему упрочить это лидерство. Так и, к сожалению, его растерять. Увы, случился второй вариант.

Не знаем, что будет через неделю, но в эти выходные в Сильверстоуне у Роберта, как говорится, не пошло. В квалификации не получилось чистой хорошей попытки – помешали и трафик, и ошибки команды и, видимо, ошибки гонщика. Итог – лишь 18-е место! Конечно, в Венгрии Шварцман уже прорывался – с 11-й позиции до победы. Но здесь на повторение чуда рассчитывать было сложно. Тем более, что оплошал не только россиянин. А вся команда в целом. Это было отчетливо видно на примере его напарника. Мик Шумахер – второй пилот «Премы» – квалифицировался третьим. И даже вышел в лидеры на старте. Но после уступил ведущую позицию, а в середине гонки совсем потерял темп и финишировал только… девятым. На этом фоне 14-е место Роберта смотрелось не так уж печально. Но факт есть факт – он не набрал очков. Тогда как Каллум Айлотт – его главный соперник в борьбе за титул – сумел стать в гонке пятым.

Айлотт – вообще герой этапа. В квалификации проиграл только Друговичу. Перед стартом… заглох. Был вынужден начать гонку с пит-лейна. Последним и с солидным отставанием от всех. Итог – пятое место после серии ярких обгонов! И в качестве награды – всего восемь баллов до Шварцмана в борьбе за лидерство в общем зачете (а было 18).

Не знаем, как сложится воскресный спринт. Но если расклад сил сохранится, первое место Роберт может и не удержать. Ко второму уик-энду в Британии ему лично и «Преме» в целом нужно подготовиться основательнее.

ПЯТЫЙ ПОШЕЛ!

И тем не менее, в третьей «длинной» гонке подряд в «Формуле-2» в честь победителя звучал российский гимн! Теперь – благодаря Никите Мазепину.