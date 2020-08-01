ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Не Шварцман, так Мазепин. В «Формуле-2» третью главную гонку подряд выиграл россиянин
01 августа 20:00
автор: Николай Мысин
автор фото: Победитель «Гран-при Великобритании» Никита Мазепин. Фото: Формула-2

Не Шварцман, так Мазепин. В «Формуле-2» третью главную гонку подряд выиграл россиянин

Никита Мазепин одержал первую победу в серии, став лучшим в субботней гонке на «Сильверстоуне». И поднялся на четвертую строчку в общем зачете.

ПРОВАЛ ШВАРЦМАНА И ШУМАХЕРА

Не покривим душой, если скажем – мы изначально более внимательно следили за Робертом Шварцманом. Дебютант серии, член молодежной академии «Феррари» убедительно, эффектно и красиво выиграл две предыдущие «длинные» гонки (по воскресеньям еще проводится спринт, но там за победу дают 15 очков, а не 25) и вышел в лидеры чемпионата. Причем – с хорошим отрывом! Первый уик-энд на Сильверстоуне мог как помочь ему упрочить это лидерство. Так и, к сожалению, его растерять. Увы, случился второй вариант.

Не знаем, что будет через неделю, но в эти выходные в Сильверстоуне у Роберта, как говорится, не пошло. В квалификации не получилось чистой хорошей попытки – помешали и трафик, и ошибки команды и, видимо, ошибки гонщика. Итог – лишь 18-е место! Конечно, в Венгрии Шварцман уже прорывался – с 11-й позиции до победы. Но здесь на повторение чуда рассчитывать было сложно. Тем более, что оплошал не только россиянин. А вся команда в целом. Это было отчетливо видно на примере его напарника. Мик Шумахер – второй пилот «Премы» квалифицировался третьим. И даже вышел в лидеры на старте. Но после уступил ведущую позицию, а в середине гонки совсем потерял темп и финишировал только… девятым. На этом фоне 14-е место Роберта смотрелось не так уж печально. Но факт есть факт – он не набрал очков. Тогда как Каллум Айлотт – его главный соперник в борьбе за титул – сумел стать в гонке пятым.

Айлотт – вообще герой этапа. В квалификации проиграл только Друговичу. Перед стартом… заглох. Был вынужден начать гонку с пит-лейна. Последним и с солидным отставанием от всех. Итог – пятое место после серии ярких обгонов! И в качестве награды – всего восемь баллов до Шварцмана в борьбе за лидерство в общем зачете (а было 18).

Не знаем, как сложится воскресный спринт. Но если расклад сил сохранится, первое место Роберт может и не удержать. Ко второму уик-энду в Британии ему лично и «Преме» в целом нужно подготовиться основательнее.

ПЯТЫЙ ПОШЕЛ!

И тем не менее, в третьей «длинной» гонке подряд в «Формуле-2» в честь победителя звучал российский гимн! Теперь – благодаря Никите Мазепину.

Ведь это он, стартуя пятым (по факту – после проблем Айлотта – четвертым) сразу вышел на вторую позицию. Это он на первых кругах как стоячего обошел Мика Шумахера и начал быстро создавать себе отрыв. Это он сумел сберечь резину ближе к финишу гонки, не подпустив к себе Гуаньюй Чжоу. Китаец на альтернативной тактике (долгий первый отрезок на «харде» и финиш на «медиуме») прорезал пелотон, прорвавшись с восьмой строчки на вторую на последних кругах. А вот к Никите подъехать не смог. Так что Мазепин уверенно выиграл. Стал пятым россиянином в истории, который победил в гонке «Формулы-2» (после Виталия Петрова, Сергея Сироткина, Артема Маркелова и Роберта Шварцмана). И стал четвертым в текущем чемпионате.

Кто говорил, что у него нет перспектив?

Если ты сын миллиардера (тем более – российского), к тебе всегда относятся предвзято. Но история знает примеры, когда дети богатых родителей добивались успеха не только благодаря их деньгам. А за счет собственных усилий, таланта и упорства. Конечно, без поддержки отца – владельца «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрия Мазепина (личное состояние – семь миллиардов долларов, согласно версии «Форбс) Никита вряд ли смог бы запустить карьеру. Но что куда важнее – он оправдывает ожидания. И может заслужить путевку в «Формулу-1» как действительно сильный пилот (а не «папин сынок»).

Чжоу Гуаньюй («Виртуози»), Никита Мазепин («Хайтек») и Юки Цунода («Карлин») на подиуме «Гран-при Великобритании». Фото: Формула-2

Лэнс Стролл не даст соврать – порой из сыновей миллиардеров действительно получаются хорошие гонщики.

Чтобы получить суперлицензию, а с ней – право участвовать в «Гран-при», Мазепину надо в этом сезоне попасть в топ-7 в «Формуле-2». Сейчас он – на четвертой позиции. Пока все по плану. Вопрос – будет ли место для нашего гонщика в высшей лиге? Дмитрий Мазепин уже пытался купить для сына команду – но проиграл в борьбе за право обладания «Форс Индией» Лоуренсу Строллу. Впрочем, тогда, три года назад, Никита к первой «Формуле» был не готов. В отличие от нынешнего времени.

Возможно, его отцу стоит снова поискать варианты? Они, кстати, есть. И самый очевидный пример – «Уильямс».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Топ-масел для бензиновых и дизельных двигателейСергей Подпалый продолжит руководить тренерским штабом «Арсенала»Олег Шатов стал игроком «Рубина»Крошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераПервый тренер Косторной про ее переход от Тутберидзе к ПлющенкоАвербух о причинах ухода Косторной от Тутберидзе
Не Шварцман, так Мазепин. В «Формуле-2» третью главную гонку подряд выиграл россиянин
Не Шварцман, так Мазепин. В «Формуле-2» третью главную гонку подряд выиграл россиянин
Никита Мазепин одержал первую победу в серии, став лучшим в субботней гонке на «Сильверстоуне». И поднялся на четвертую строчку в общем зачете.
01.08.2020 20:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
Наденет ли Феттель розовый комбинезон? Главные интриги «Гран-при Великобритании»
Наденет ли Феттель розовый комбинезон? Главные интриги «Гран-при Великобритании»
В эти выходные в Сильверстоуне пройдет четвертый этап «Формулы-1». Гонщики проведут первый из двух «Гран-при», запланированных на Туманном Альбионе.
30.07.2020 16:30
Формула-1
автор: Николай Мысин
До Шумахера – всего пять побед. Льюис Хэмилтон выиграл 86-ю гонку в карьере
До Шумахера – всего пять побед. Льюис Хэмилтон выиграл 86-ю гонку в карьере
Шестикратный чемпион мира уверенно победил на «Гран-при Венгрии» и вышел в лидеры общего зачета. Даниил Квят финишировал 12-м.
19.07.2020 19:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
У россиян – первый дубль в истории. Шварцман и Мазепин – лучшие в Венгрии
У россиян – первый дубль в истории. Шварцман и Мазепин – лучшие в Венгрии
Гонка «Формулы-2» закончилась победой Шварцмана и вторым местом Мазепина. В международных сериях такого двойного успеха у наших гонщиков не было никогда!
18.07.2020 20:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
Последняя жертва «Формулы-1». Пять лет назад умер Жюль Бьянки
Последняя жертва «Формулы-1». Пять лет назад умер Жюль Бьянки
Французский гонщик скончался от последствий аварии на «Гран-при Японии»-2014. Он остается последним пилотом, жизнь которого унесла главная гоночная серия мира.
17.07.2020 15:30
Формула-1
автор: Николай Мысин
Выстрелит ли Квят на «Хунгароринге?». Пять интриг «Гран-при Венгрии»
Выстрелит ли Квят на «Хунгароринге?». Пять интриг «Гран-при Венгрии»
Сегодня под Будапештом стартует третий этап чемпионата мира. «Советский спорт» – о том, чего нам ждать в этот уик-энд.
17.07.2020 00:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
Здесь 10 гонщиков готовы к «Формуле-1». А россиянин претендует на титул
Здесь 10 гонщиков готовы к «Формуле-1». А россиянин претендует на титул
Пять убедительных причин, почему «Формула-2» в этом году интереснее, чем «Формула-1».
16.07.2020 08:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
Феттель может перейти в «Мерседес». Правда, в «розовый»
Феттель может перейти в «Мерседес». Правда, в «розовый»
Немецкий Bild сообщает о том, что Себастьян Феттель близок к контракту с «Рейсинг Пойнт». «Советский спорт» изучил ситуацию.
15.07.2020 16:30
Формула-1
автор: Николай Мысин
Квят – выше Феттеля в чемпионате. Итоги «Гран-при Штирии»
Квят – выше Феттеля в чемпионате. Итоги «Гран-при Штирии»
Вторая гонка сезоне принесла дубль «Мерседесу», победу Льюису Хэмилтону и первое очко – нашему Даниилу Квяту. А для пилотов «Феррари» закончилась на стартовом круге в результате обоюдной аварии.
12.07.2020 19:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
Что может Шварцман, Шумахеру не дано. Россиянин выиграл гонку и вышел в лидеры «Формулы-2»
Что может Шварцман, Шумахеру не дано. Россиянин выиграл гонку и вышел в лидеры «Формулы-2»
Победу посвятил отцу, который умер от коронавируса в апреле. Напарник Роберта – сын Михаэля Шумахера Мик – остался четвертым.
11.07.2020 22:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика