Не Шварцман, так Мазепин. В «Формуле-2» третью главную гонку подряд выиграл россиянин

ПРОВАЛ ШВАРЦМАНА И ШУМАХЕРА
Не покривим душой, если скажем – мы изначально более внимательно следили за Робертом Шварцманом. Дебютант серии, член молодежной академии «Феррари» убедительно, эффектно и красиво выиграл две предыдущие «длинные» гонки (по воскресеньям еще проводится спринт, но там за победу дают 15 очков, а не 25) и вышел в лидеры чемпионата. Причем – с хорошим отрывом! Первый уик-энд на Сильверстоуне мог как помочь ему упрочить это лидерство. Так и, к сожалению, его растерять. Увы, случился второй вариант.
Не знаем, что будет через неделю, но в эти выходные в Сильверстоуне у Роберта, как говорится, не пошло. В квалификации не получилось чистой хорошей попытки – помешали и трафик, и ошибки команды и, видимо, ошибки гонщика. Итог – лишь 18-е место! Конечно, в Венгрии Шварцман уже прорывался – с 11-й позиции до победы. Но здесь на повторение чуда рассчитывать было сложно. Тем более, что оплошал не только россиянин. А вся команда в целом. Это было отчетливо видно на примере его напарника. Мик Шумахер – второй пилот «Премы» – квалифицировался третьим. И даже вышел в лидеры на старте. Но после уступил ведущую позицию, а в середине гонки совсем потерял темп и финишировал только… девятым. На этом фоне 14-е место Роберта смотрелось не так уж печально. Но факт есть факт – он не набрал очков. Тогда как Каллум Айлотт – его главный соперник в борьбе за титул – сумел стать в гонке пятым.
Айлотт – вообще герой этапа. В квалификации проиграл только Друговичу. Перед стартом… заглох. Был вынужден начать гонку с пит-лейна. Последним и с солидным отставанием от всех. Итог – пятое место после серии ярких обгонов! И в качестве награды – всего восемь баллов до Шварцмана в борьбе за лидерство в общем зачете (а было 18).
Не знаем, как сложится воскресный спринт. Но если расклад сил сохранится, первое место Роберт может и не удержать. Ко второму уик-энду в Британии ему лично и «Преме» в целом нужно подготовиться основательнее.
ПЯТЫЙ ПОШЕЛ!
И тем не менее, в третьей «длинной» гонке подряд в «Формуле-2» в честь победителя звучал российский гимн! Теперь – благодаря Никите Мазепину.
Ведь это он, стартуя пятым (по факту – после проблем Айлотта – четвертым) сразу вышел на вторую позицию. Это он на первых кругах как стоячего обошел Мика Шумахера и начал быстро создавать себе отрыв. Это он сумел сберечь резину ближе к финишу гонки, не подпустив к себе Гуаньюй Чжоу. Китаец на альтернативной тактике (долгий первый отрезок на «харде» и финиш на «медиуме») прорезал пелотон, прорвавшись с восьмой строчки на вторую на последних кругах. А вот к Никите подъехать не смог. Так что Мазепин уверенно выиграл. Стал пятым россиянином в истории, который победил в гонке «Формулы-2» (после Виталия Петрова, Сергея Сироткина, Артема Маркелова и Роберта Шварцмана). И стал четвертым в текущем чемпионате.
Кто говорил, что у него нет перспектив?
Если ты сын миллиардера (тем более – российского), к тебе всегда относятся предвзято. Но история знает примеры, когда дети богатых родителей добивались успеха не только благодаря их деньгам. А за счет собственных усилий, таланта и упорства. Конечно, без поддержки отца – владельца «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрия Мазепина (личное состояние – семь миллиардов долларов, согласно версии «Форбс) Никита вряд ли смог бы запустить карьеру. Но что куда важнее – он оправдывает ожидания. И может заслужить путевку в «Формулу-1» как действительно сильный пилот (а не «папин сынок»).
Чжоу Гуаньюй («Виртуози»), Никита Мазепин («Хайтек») и Юки Цунода («Карлин») на подиуме «Гран-при Великобритании». Фото: Формула-2
Лэнс Стролл не даст соврать – порой из сыновей миллиардеров действительно получаются хорошие гонщики.
Чтобы получить суперлицензию, а с ней – право участвовать в «Гран-при», Мазепину надо в этом сезоне попасть в топ-7 в «Формуле-2». Сейчас он – на четвертой позиции. Пока все по плану. Вопрос – будет ли место для нашего гонщика в высшей лиге? Дмитрий Мазепин уже пытался купить для сына команду – но проиграл в борьбе за право обладания «Форс Индией» Лоуренсу Строллу. Впрочем, тогда, три года назад, Никита к первой «Формуле» был не готов. В отличие от нынешнего времени.
Возможно, его отцу стоит снова поискать варианты? Они, кстати, есть. И самый очевидный пример – «Уильямс».