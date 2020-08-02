Это потому, что он русский? У российского гонщика отняли победу в «Формуле-3»

Причина – совершенно надуманная. И крайне несправедливая, с учетом того, что случилось со Смоляром не так давно в Венгрии.

АВАРИЯ В ВЕНГРИИ

Александр – из Южно-Сахалинска. Молодой парень, блиставший в картинге, уверенно дебютировал в «Формулах» три года назад. В 2017-м принял участие в российском и испанском чемпионатах «Формулы-4». В обеих сериях стал третьим в общем зачете. На Пиренеях выиграл 7 гонок! И весьма быстро привлек к себе внимание.

В 2019-м он взял бронзу в «Еврокубке Формулы «Рено» (где когда-то блистал и Даниил Квят). После чего вошел в состав команды ART в чемпионате «Формулы-3». До «Формулы-1» отсюда – ровно два шага. Иногда – и один. Если будешь блистать, доминировать (пример того же Квята или Макса Ферстаппена), то можешь пропустить ступень в виде «Формулы-2» и сразу оказаться в королевских гонках.

На Александра делают большую ставку. Он и правда талантлив. Отсюда – попадание в программу SMP Racing, солидная поддержка спонсоров и интерес со стороны топ-команд (каковой и является ART в младших сериях). Другое дело, что не всем и не сразу удается адаптироваться к более быстрым машинам. Первые два уик-энда Смоляр провел достойно, но без блеска. Набрал какие-то очки, отметился в топ-10 общего зачета, но на подиумы не претендовал.

Все изменилось в Венгрии. Где юный россиянин сразу выиграл поул-позицию! И стартовал с первого места в главной, субботней гонке. Итог? Американец Логан Серджант повел себя, как рядовой – сместился слишком сильно вправо на влажной от недавнего дождя трассе, заехал колесом на поребрик, потерял управление, сорвался в занос…. И влетел в болид Смоляра. Машина Александра сработала, как барьер безопасности – Серджант восстановил траекторию и даже не утратил позиции. Потом он приехал на подиум и стал вторым в общем зачете. А россиянин развернулся и заглох. Для него эта гонка закончилась – в первом же повороте.

Последствия? А никаких! «Гоночный инцидент» - сказали судьи. Ни штрафов, ни предупреждения для Логана не последовало, хотя его вина была очевидна. Смоляр пожал плечами. Расстроился. Удивился. Но сделать ничего не смог.

На следующий день, в свой 19-й день рождения, он выдал сумасшедший спринт – прорвался с 27-й позиции на 7-ю и заработал важные 2 очка. Чем подтвердил, что его поул был отнюдь не случаен. Он действительно быстр!

ШТРАФ В АНГЛИИ

Две недели спустя, в Сильверстоуне, Смоляр в субботу стал 10-м. По правилам реверсивной решетки, в воскресном спринте он стартовал с первой позиции. Серджанта рядом теперь не было, сам Александр действовал уверенно – сохранил лидерство до последнего круга. И заслуженно выиграл гонку.

Спустя три часа после финиша пришла досадная новость – Смоляру выписали штраф в 5 секунд, из-за чего он сразу опустился на шестую позицию в протоколе.

Причина? Россиянин несколько раз менял траекторию на прямой. Давайте разберемся в ситуации.

Есть такое правило – «правило Макса Ферстаппена». Его ввели в 2016 году в качестве меры на излишнюю агрессию в обороне (которой, как вы поняли, особенно отметился голландец). Смысл в том, что защищая позицию на прямой нельзя более одного раза менять траекторию. Один раз «подрезать» соперника, сместившись влево или вправо, можно. Но только один. Второй раз подряд так делать нельзя. Это опасно. И вообще противоречит духу гонок.

Само собой, нововведение в правилах коснулось и младших серий. И именно его жертвой стал Смоляр.

Вот только есть пара нюансов. Смоляр действительно несколько раз смещался влево-вправо на прямых. Но не пресекая атаки Дэвида Бекмана, который ехал позади россиянина. А чтобы вывести немца из зоны слип-стрима – воздушного мешка, который давал ему преимущество в скорости. Причем это было не в зонах торможения, а задолго до них. Не было никаких опасных ситуаций. Бекман не раз, и не два пытался обогнать сахалинца, но в других эпизодах – и в каждом случае Смоляр защищался предельно корректно. По радио Александру сказали, чтобы он прекратил подобное «виляние». Два раза. Но первое предупреждение он не услышал из-за помех в эфире. А после второго прекратил все смещения. И все равно сдержал Бекмана позади – хотя ехали еще весьма долго.

Но судьи приняли свое решение. Смещался? Вот тебе штраф! И нам неважно, что реального влияния на гонку твои смещения никак не оказали.

РЕЗЮМЕ

Теперь делайте выводы.

В Венгрии российского гонщика конкретно выбивает соперник, который после этого приезжает на подиум (а сам Смоляр сходит) и избегает каких-либо штрафов. В Англии российский пилот уверенно выигрывает гонку, не создавая ни одной опасной ситуации, но получает штраф по притянутому за уши поводу – и остается шестым.

Скажите, это справедливо? И если нет, то в чем причина такой несправедливости? Уж случайно не в том, что Бекман – немец, Серджант – американец, а Александр – представитель России? И раз он из России, то его «не жалко»?