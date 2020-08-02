Победа на трех колесах? Легко! Хэмилтон выиграл «Гран-при Великобритании» (видео)

Во-первых, все ждали – подпишет ли Феттель контракт с «Рейсинг Пойнт»? И уберут ли из последних Серхио Переса? Как оказалось, слух о том, что срок по расторжению контракта с мексиканцем истекает до 1 августа, не подтвердился. Об этом официально заявил босс команды. Когда все же намечен дедлайн – не сказал. И история пока продолжается.

Однако «Формула-1» способна удивлять. И нынешний уик-энд – четвертый по счету в сезоне – принес нам немало хороших сюжетов.

«Мерседес» и так доминирует шестой год подряд. Но вот подобного превосходства над другими «конюшнями» пока еще не было. Подтверждено цифрами в протоколах заездов.

– Да на что тут смотреть? – зевая, вопрошали болельщики. Готовясь к новой гонке с предсказуемым победителем. Особенно – глядя на результат квалификации в Сильверстоуне. Где Льюис Хэмилтон привез 0,3 секунды Валттери Боттасу и более секунды (!) Максу Ферстаппену – лучшему из представителей других команд.

Шутка в том, что в Сильверстоуне Серхио все равно не поехал. Во время двухнедельной паузы после «Гран-при Венгрии» он успел слетать в Мексику – повидаться с семьей, забрать из госпиталя маму. И подхватил коронавирус. Положительный тест на ковид Чеко сдал уже в Англии. И был, конечно, отлучен от старта. Похоже – на две недели. На замену для Переса срочно вызвали Хюлькенберга. Своих резервных гонщиков у «Рейсинг Пойнт» нет – они «подписаны» на резервистов «Мерседеса». Но Стоффель Вандоорн в ближайшие дни выступает в «Формуле-Е», а Эстебан Гуттьерес (другой мексиканец) попросту не знаком ни с английской командой, ни с нынешней техникой. Другое дело – Нико. Выступал за «Рено» еще в прошлом году. Да и для «Рейсинг Пойнт» не чужой (гонял во времена «Форс Индии» пару сезонов).

Немца первым же рейсом привезли в Англию, отправили на базу «конюшни» (которая находится прямо здесь, в Сильверстоуне). За одну ночь сшили комбинезон и подогнали кресло. И в пятницу он уже сел за руль.

Это могла бы быть красивая история! Хюлькенберг – рекордсмен. Только в обидном смысле. За плечами у Нико – 177 гонок в «Формуле-1»… без единого подиума. Больше, чем у кого-либо в истории. Когда он покидал «Рено» в прошлом году, казалось – это навсегда. Весьма хорошая карьера – и ни единой капли шампанского на пьедестале. А тут – внезапное возвращение, да еще в сильную «конюшню», которой по силам бороться за место в топ-3. Представьте сюжет – списанный ветеран-«неудачник» получил такой шанс и сумел им воспользоваться!

Но сказки не вышло. Нельзя просто приехать, сесть за руль – и начать побеждать. Нико с трудом провел практики (даже жаловался на затекшие… ягодицы). В квалификации остался лишь 13-м. А в гонке вовсе стартовать не смог – из-за технических проблем с болидом. Хотя с учетом того, что и Ланс Стролл едва попал в очки, подиум немцу все равно не светил – в «Рейсинг Пойнт» этап провалили. Возможно, что у Нико еще будет шанс – через неделю, здесь же, в Сильверстоуне. Но, возможно, что его и заменят.

АВАРИЯ КВЯТА

Российские болельщики за этот уик-энд успели:

а) расстроиться из-за неудач Роберта Шварцмана. Лидер сезона в «Формуле-2» остался 18-м в квалификации, стал жертвой плохой тактики команды в воскресном спринте и проблем с шинами – в субботней главной гонке. Итог – ни одного очка. Правда, и главный конкурент оплошал. Ближайший преследователь в чемпионате – другой пилот «молодежки» «Феррари» Каллум Айлотт – в субботу заглох перед стартом (хотя потом прорвался на 5-е место с последнего), в спринте сошел из-за своей ошибки (развернулся, заглох) и не смог обойти россиянина в общем зачете. Так что лидерство осталось за Шварцманом.

б) порадоваться за Никиту Мазепина. Именно он в «Формуле-2» красиво победил в субботу, став пятым россиянином, который выиграл этап в этой серии (после Виталия Петрова, Артема Маркелова, Сергея Сироткина и Роберта Шварцмана). В воскресном спринте Никита стал пятым и сохранил четвертую позицию в чемпионате. Это – хорошая заявка на суперлицензию ФИА и право выступать в «Формуле-1». Место в команде Ф1 ему может обеспечить отец – один из богатейших бизнесменов России, владелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин.

в) насладиться еще одной победой – Александра Смоляра в «Формуле-3»! В субботу он стал десятым, но в воскресенье, по правилу реверсивной решетки, стартовал первым и сохранил лидерство вплоть до финиша. Красиво и уверенно обороняясь от Дэвида Бекмана.

г) разгневаться от новости о том, что Смоляра оштрафовали на 5 секунд за «смену траекторий на прямых». Из-за чего пилот из Южно-Сахалинска откатился на шестую позицию. Просто как факт – во время этих смещений Александр не создавал опасных ситуаций. Он даже не оборонялся – атаки Бекмана были, но в других эпизодах! Две недели назад Смоляра – лидера гонки – из-за своей ошибки выбил Логан Серджант. Россиянин заглох, а виновник аварии приехал на подиум. Тогда судьи наказывать американца не стали – сочли все за гоночный инцидент. На этом фоне штраф для Смоляра в Англии выглядит особо обидно.

Но ладно, это – младшие серии. А в главной у нас есть Даниил Квят. И что мы увидели?

а) на болиде уфимца сменили коробку передач, что привело к штрафу в 5 позиций на старте.

б) в квалификации он вновь не справился с напарником – показал лишь 14-й результат (Пьер был 11-м).

в) Квят стартовал 19-м и, как обычно, демонстрировал уверенный гоночный темп. Быстро отыграл много позиций. Пристроился в хвост Гасли. И стал прессинговать француза в борьбе за 12-е место.

г) вылетел в одном из поворотов на 13-м круге, так жестко разбив машину, что сердце замерло – все ли в порядке с Даниилом?

– Я в норме, ребята. Мне очень-очень жаль, – сдобрив матерным словом последнюю реплику, сказал по радио Квят.

Смотрелось, как ошибка. Уфимец заскочил передним левым колесом на поребрик и потерял управление. Мгновенный разворот – и столкновение со стеной на огромной скорости, после чего от «Альфа Таури» Даниила остались только грустные воспоминания (и груда обломков). Не справившись с эмоциями, Квят даже дал «пощечину» по камере оператора – почти как Овечкин после 3:7 от Канады в Ванкувере-2010. Только ошибки не было. К аварии привела не она. А прокол колеса из-за мусора на поребрике.

Потом, глядя на то, как Пьер Гасли, благодаря проблемам других гонщиков (ну и, конечно, своим собственным усилиям – он и правда был быстр) прорвался на 7-ю позицию, мы только лишний раз расстраивались. Ведь Квят был быстрее в начале! Как высоко он мог подняться, не сорвись в тот занос?

Увы, везение и в спорте, и в жизни порой решает куда больше, чем талант с трудолюбием.

НЕОБЫЧНАЯ ПОБЕДА ЛЬЮИСА

А в самой гонке все шло по плану – два «Мерседеса» лидировали, Ферстаппен ехал третьим, потом – Леклер на «Феррари», «Макларены» и Риккардо на болиде «Рено». Ничего необычного. Вплоть до самого финиша. Когда на последних кругах вдруг стали лопаться покрышки…

Износ резины оказался слишком сильным. Не выдержал даже «хард». Первым треснуло колесо у Валттери Боттаса – финн отправился на пит-стоп за три круга до финиша и после не сумел попасть в топ-10.

Именно в этот момент ехавший третьим Ферстаппен тоже заехал на пит-лейн. На всякий случай. Ниже второго места он бы уже не опустился. До лидера было весьма далеко. А рисковать проколом на изношенных шинах в «Ред Булл» не решились – и поменяли Максу резину.

Второй жертвой стал Карлос Сайнс – за 2 круга до финиша. А третьей… Не поверите – Льюис Хэмилтон!

То же самое, переднее левое колесо лопнуло на болиде британца по ходу финального круга. Где-то за 3 км до финиша. Ферстаппен ехал сзади в 30 секундах. Но сделать ничего не смог. Отыграл 25 – и все равно стал вторым. Болид-«подранок» чемпиона на трех колесах доковылял до финиша. И Льюис одержал победу.

– Не думай об этом. Он просто счастливчик, – сказали голландцу по радио. Как будто извиняясь за тот самый пит-стоп. Не будь которого – и Макс бы выиграл. А может…. Может, и у него бы колесо взорвалось.

Нет, правда – в «Формуле-1» бывает всякое. Но финиш победителя на трех колесах – такого что-то не припомнить!

В общем, гонка выдалась яркой. Вопрос лишь в том – а будут ли еще такие в текущем году? Ведь если «Мерседес» и без одного колеса способен стать первым, на что рассчитывать в обычных ситуациях?