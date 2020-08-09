«Я не хочу ехать, как бабушка». Ферстаппен выиграл «Гран-при 70-летия»

Кажется, гонщики «Мерседеса» и правда не думали, что кто-то сумеет бросить им вызов. И превзойти в прямой борьбе. В обычных условиях. Без экстремальной погоды и суматохи из-за дождя. Без серии аварий на трассе и выездов машин безопасности. Без их же собственных ошибок. А просто – за счет лучшей скорости и лучшей тактики.

Кульминация всей гонки – это кадры после финиша. Понурые, кислые мины на лицах Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Так выглядят люди, которые поверили в свою исключительность. В свое безусловное превосходство. И в этот момент их кто-то вдруг побеждает, разбивая привычную картину мира.

И он все сделал правильно. Рискнул, но разумно – держал высокий темп, но не убил резину. Переиграл соперников по тактике пит-стопов. Сумел обойти Валттери в очной схватке на трассе – почти, как стоячего. И дальше контролировал отрыв. Боттас, впоследствии пропустивший и Хэмилтона (хотя именно финн стартовал первым, опередив напарника в квалификации), в итоге финишировал третьим. И на третью же строчку опустился в зачете пилотов. Ферстаппен обошел его и там.

Наверное, это был лучший сюжет для необычного, уникального, первого и последнего в истории «Гран-при 70-летия» - именно так назвали вторую гонку в Сильверстоуне. Здесь, в мае 1950 года, прошел первый официальный этап «Формулы-1». И тогда, и сейчас фанаты хотят видеть гонки такими же, как в это воскресенье. Чтобы победы достигались за счет риска, мастерства гонщика и стратегической хитрости. А не за счет того, что твой болид быстрее на порядок, везет соперникам секунду с круга, и можно не напрягаясь штамповать дубли, без оглядки на другие команды.

Похоже, Валттери и Льюис слишком привыкли ко второму варианту. Поэтому с таким понурым видом стояли на подиуме. Будто не гонку проиграли. А весь чемпионат.

ВЫСОКИЙ ТЕМП КВЯТА

Победа Ферстаппена – главное, но не единственное событие гонки. Были другие необычные успехи. Взять, например, Квята.

То, что Даниилу везет как утопленнику, мы знаем давно. Вот и в прошлое воскресение он вылетел в стену на скорости за 300 км/ч не потому, что сам ошибся (хотя он первым делом извинился, решив, что «накосячил» сам). А потому, что на его болиде разбортовалась шина. Именно взрыв покрышки привел к тяжелой аварии. К счастью, без последствий для здоровья гонщика. Но к тому моменту он шел с шикарным темпом и был явно быстрее Пьера Гасли. А ведь Гасли в итоге на финиш приехал седьмым!

Тот факт, что Квят неважно выглядит в квалификациях, увы, тоже известен. Вот и теперь в субботу он остался 16-м – тогда как Пьер стал на старте седьмым! Но в кои-то веки неприятности в гонке обошли россиянина стороной. Его темп снова был выше, чем у напарника. Его тактика оказалась разумнее. В итоге Даниил второй раз в сезоне попал в десятку. И даже смог опередить Гасли в конкретной гонке.

Да, по очкам там разница по-прежнему огромная. Но хоть какой-то позитив для нашего пилота! Ему ведь много не надо… Лишь бы не врезались соперники (как Окон в Австрии). Не взрывались покрышки. И не подводила машина. А там уж Квят свое возьмет.