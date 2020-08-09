ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Я не хочу ехать, как бабушка». Ферстаппен выиграл «Гран-при 70-летия»
09 августа 18:55
автор: Николай Мысин,

«Я не хочу ехать, как бабушка». Ферстаппен выиграл «Гран-при 70-летия»

Макс Ферстаппен опередил два «Мерседеса» и победил во второй гонке в Сильверстоуне. Даниил Квят попал в топ-10, финишировав выше напарника по «Альфа Таури».

УДАР ПО «МЕРСЕДЕСАМ»

Кульминация всей гонки – это кадры после финиша. Понурые, кислые мины на лицах Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Так выглядят люди, которые поверили в свою исключительность. В свое безусловное превосходство. И в этот момент их кто-то вдруг побеждает, разбивая привычную картину мира.

Кажется, гонщики «Мерседеса» и правда не думали, что кто-то сумеет бросить им вызов. И превзойти в прямой борьбе. В обычных условиях. Без экстремальной погоды и суматохи из-за дождя. Без серии аварий на трассе и выездов машин безопасности. Без их же собственных ошибок. А просто – за счет лучшей скорости и лучшей тактики.

Именно это сделал Макс Ферстаппен.

- Макс, последи за шинами. Не взвинчивай темп, – просили голландца по радио.

- Ребят, у нас есть редкий шанс опередить «Мерседесы». Давайте я не буду ехать, как бабушка! – парировал Макс.

И он все сделал правильно. Рискнул, но разумно – держал высокий темп, но не убил резину. Переиграл соперников по тактике пит-стопов. Сумел обойти Валттери в очной схватке на трассе – почти, как стоячего. И дальше контролировал отрыв. Боттас, впоследствии пропустивший и Хэмилтона (хотя именно финн стартовал первым, опередив напарника в квалификации), в итоге финишировал третьим. И на третью же строчку опустился в зачете пилотов. Ферстаппен обошел его и там.

Наверное, это был лучший сюжет для необычного, уникального, первого и последнего в истории «Гран-при 70-летия» - именно так назвали вторую гонку в Сильверстоуне. Здесь, в мае 1950 года, прошел первый официальный этап «Формулы-1». И тогда, и сейчас фанаты хотят видеть гонки такими же, как в это воскресенье. Чтобы победы достигались за счет риска, мастерства гонщика и стратегической хитрости. А не за счет того, что твой болид быстрее на порядок, везет соперникам секунду с круга, и можно не напрягаясь штамповать дубли, без оглядки на другие команды.

Похоже, Валттери и Льюис слишком привыкли ко второму варианту. Поэтому с таким понурым видом стояли на подиуме. Будто не гонку проиграли. А весь чемпионат.

ВЫСОКИЙ ТЕМП КВЯТА

Победа Ферстаппена – главное, но не единственное событие гонки. Были другие необычные успехи. Взять, например, Квята.

То, что Даниилу везет как утопленнику, мы знаем давно. Вот и в прошлое воскресение он вылетел в стену на скорости за 300 км/ч не потому, что сам ошибся (хотя он первым делом извинился, решив, что «накосячил» сам). А потому, что на его болиде разбортовалась шина. Именно взрыв покрышки привел к тяжелой аварии. К счастью, без последствий для здоровья гонщика. Но к тому моменту он шел с шикарным темпом и был явно быстрее Пьера Гасли. А ведь Гасли в итоге на финиш приехал седьмым!

Тот факт, что Квят неважно выглядит в квалификациях, увы, тоже известен. Вот и теперь в субботу он остался 16-м – тогда как Пьер стал на старте седьмым! Но в кои-то веки неприятности в гонке обошли россиянина стороной. Его темп снова был выше, чем у напарника. Его тактика оказалась разумнее. В итоге Даниил второй раз в сезоне попал в десятку. И даже смог опередить Гасли в конкретной гонке.

Да, по очкам там разница по-прежнему огромная. Но хоть какой-то позитив для нашего пилота! Ему ведь много не надо… Лишь бы не врезались соперники (как Окон в Австрии). Не взрывались покрышки. И не подводила машина. А там уж Квят свое возьмет.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Итальянская Ferrari отложила выпуск мощнейшего суперкараMicrosoft объявила о прекращении тестирования игрового стримингового сервиса xCloud на iOSУ тульского «Арсенала» появился новый спонсорКокорин высказался о тренере "Зенита" Анатолии ТимощукеЧто осталось в запасе у Тутберидзе после ухода ТрусовойНачало карьеры Кокорина в «Спартаке» не обошлось без инцидента
«Я не хочу ехать, как бабушка». Ферстаппен выиграл «Гран-при 70-летия»
«Я не хочу ехать, как бабушка». Ферстаппен выиграл «Гран-при 70-летия»
Макс Ферстаппен опередил два «Мерседеса» и победил во второй гонке в Сильверстоуне. Даниил Квят попал в топ-10, финишировав выше напарника по «Альфа Таури».
09.08.2020 18:55
Формула-1
автор: Николай Мысин
Победа на трех колесах? Легко! Хэмилтон выиграл «Гран-при Великобритании» (видео)
Победа на трех колесах? Легко! Хэмилтон выиграл «Гран-при Великобритании» (видео)
Взрыв покрышки на последнем круге не помешал Льюису Хэмилтону в седьмой раз в карьере выиграть домашнюю гонку. Даниил Квят не финишировал, разбив болид.
02.08.2020 19:30
Формула-1
автор: Николай Мысин
Это потому, что он русский? У российского гонщика отняли победу в «Формуле-3»
Это потому, что он русский? У российского гонщика отняли победу в «Формуле-3»
Александр Смоляр выиграл воскресную гонку в английском Сильверстоуне. Но был лишен первого места по решению судей.
02.08.2020 17:30
Формула-1
автор: Николай Мысин
Не Шварцман, так Мазепин. В «Формуле-2» третью главную гонку подряд выиграл россиянин
Не Шварцман, так Мазепин. В «Формуле-2» третью главную гонку подряд выиграл россиянин
Никита Мазепин одержал первую победу в серии, став лучшим в субботней гонке на «Сильверстоуне». И поднялся на четвертую строчку в общем зачете.
01.08.2020 20:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
Наденет ли Феттель розовый комбинезон? Главные интриги «Гран-при Великобритании»
Наденет ли Феттель розовый комбинезон? Главные интриги «Гран-при Великобритании»
В эти выходные в Сильверстоуне пройдет четвертый этап «Формулы-1». Гонщики проведут первый из двух «Гран-при», запланированных на Туманном Альбионе.
30.07.2020 16:30
Формула-1
автор: Николай Мысин
До Шумахера – всего пять побед. Льюис Хэмилтон выиграл 86-ю гонку в карьере
До Шумахера – всего пять побед. Льюис Хэмилтон выиграл 86-ю гонку в карьере
Шестикратный чемпион мира уверенно победил на «Гран-при Венгрии» и вышел в лидеры общего зачета. Даниил Квят финишировал 12-м.
19.07.2020 19:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
У россиян – первый дубль в истории. Шварцман и Мазепин – лучшие в Венгрии
У россиян – первый дубль в истории. Шварцман и Мазепин – лучшие в Венгрии
Гонка «Формулы-2» закончилась победой Шварцмана и вторым местом Мазепина. В международных сериях такого двойного успеха у наших гонщиков не было никогда!
18.07.2020 20:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
Последняя жертва «Формулы-1». Пять лет назад умер Жюль Бьянки
Последняя жертва «Формулы-1». Пять лет назад умер Жюль Бьянки
Французский гонщик скончался от последствий аварии на «Гран-при Японии»-2014. Он остается последним пилотом, жизнь которого унесла главная гоночная серия мира.
17.07.2020 15:30
Формула-1
автор: Николай Мысин
Выстрелит ли Квят на «Хунгароринге?». Пять интриг «Гран-при Венгрии»
Выстрелит ли Квят на «Хунгароринге?». Пять интриг «Гран-при Венгрии»
Сегодня под Будапештом стартует третий этап чемпионата мира. «Советский спорт» – о том, чего нам ждать в этот уик-энд.
17.07.2020 00:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
Здесь 10 гонщиков готовы к «Формуле-1». А россиянин претендует на титул
Здесь 10 гонщиков готовы к «Формуле-1». А россиянин претендует на титул
Пять убедительных причин, почему «Формула-2» в этом году интереснее, чем «Формула-1».
16.07.2020 08:00
Формула-1
автор: Николай Мысин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика