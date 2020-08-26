Богатый и быстрый. Мазепин рвется в «Формулу-1»

На самом деле, «конюшня» Виджая Мальи не собиралась привлекать Никиту к выступлению в пятничных практиках или, тем более, к участию в гонках. Он был слишком юн и просто не готов к такой борьбе. На тот момент Мазепин выступал в европейской «Формуле-3», и выступал, признаем, не слишком успешно – в 30 гонках набрал лишь 10 очков, став 20-м в общем зачете. Титул достался его ровеснику, канадцу Лэнсу Строллу. Другому сыну миллиардера – Лоуренса Стролла. Который на будущий год обеспечил для отпрыска путевку в «Формулу-1» в составе «Уильямса». Причем сам Лэнс смотрелся достойно, даже попав на подиум в Азербайджане.

Отец Никиты – Дмитрий Мазепин – один из богатейших бизнесменов страны. Владелец «Уралкалия» и «Уралхима», личное состояние – по оценке «Форбс» - более 7 миллиардов долларов. Карьеру сына он, конечно же, спонсирует с первых дней. И в паддок «Формулы-1» Мазепин-младший попал уже давно – еще в 17 лет, в 2016 году. Тогда он стал пилотом по развитию «Форс Индии».

Когда ты сын олигарха, к тебе всегда относятся особенно. Любые неудачи и успехи воспринимают через призму родительских денег. Но это не значит, что «золотой ребенок» не способен добиться успеха и стать полноценной звездой. Мазепин это наглядно доказывает.

Впоследствии их будут часто сравнивать с Никитой.

Сам же Мазепин в 2016-м запомнился не столько скоростью, сколько скандальным инцидентом. По ходу тренировки в Венгрии (заметьте – только тренировки, а не квалификации и гонки!) ему испортил круг Каллум Айллот. И это так взбесило юного россиянина, что тот бросился на него с кулаками, дважды хорошенько врезав британцу по лицу. В итоге Никиту дисквалифицировали на одну гонку. И многие сочли такое наказание мягким.

ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД

Пока 18-летний Лэнс Стролл доказывал, что сын миллиардера может достойно отрабатывать деньги отца, успешно выступая в первой «Формуле», Мазепин продолжал болтаться в младших сериях. Он так же числился пилотом по развитию «Форс Индии», но все понимали – до реального участия в Ф1 здесь еще далеко. В какой-то момент к Никите прочно так приклеился ярлык «мажора» - мол, без поддержки отца он ни на что не способен, и перспектив у него никаких.

Это было не так.

К развитию и подготовке Мазепина подошли очень грамотно. Отец пилота не просто выписывал чеки за участие в гонках. Ему подобрали отличную команду тренеров – от спеца по ОФП (который раньше работал с самим Нико Росбергом) до персональных диетологов. Ему устраивали работу на симуляторах и закрытых тестах. Причем не только с «Форс Индией», но и на машинах «Мерседеса»! Конечно, все это стоило денег, но Мазепин-старший не скупился. Он был готов потратить десятки миллионов долларов, если это принесет результат.

Больше и значительнее в карьеру своего сына вложился разве что тот самый Стролл. Который в 2018-м купил для Лэнса… «Форс Индию», превратив ее в «Рейсинг Пойнт» и на годы вперед обеспечив для гонщика место в команде «Формулы-1». Что интересно, единственным другим претендентом на покупку «конюшни» был… именно Дмитрий Мазепин. Но в борьбе с канадцем российский бизнесмен проиграл. Считается, что не вполне честно – мол, заявка Мазепина была не должным образом рассмотрена. Последовало даже обращение в лондонский суд, но продолжения эта история не получила.

С другой стороны, на тот момент Мазепин-младший все равно не мог участвовать в «Формуле-1» - у него не было суперлицензии. Как нет ее и сейчас. Но, судя по всему, на будущий сезон она появится. И место для сына Дмитрий Мазепин наверняка ищет уже сейчас.

«РЕЖИМ МАЗЕПИНА»

Персональные тесты и крепкая команда принесли результат – конечно, не без участия стараний и труда самого Никиты. Он медленно, но верно прогрессировал. В 2017-м Мазепин дважды поднялся на подиум в «Формуле-3», в 2018-м стал вице-чемпионом GP3 (уступив Антуану Юберу), а в 2019-м дебютировал в «Формуле-2». Став напарником голландца Ника де Вриса в одной из местных топ-команд – ART.

И тут Никиту ждал мощный удар.

Де Врис выигрывал гонки, почти не сходил с подиумов и задолго до конца сезона обеспечил себе титул, опередив в общем зачете нынешнего гонщика «Уильямса», канадца Николя Латифи (еще один сын миллиардера) и итальянца Люку Гьотто. Правда, голландцу уже исполнилось 24 года, для молодежной серии он явно «засиделся», так что такой успех никого особенно не впечатлил. В «Формулу-1» его не звали, карьеру пришлось продолжать в «Формуле-Е».

На этом же фоне Никита Мазепин всего пять раз попал в очки, набрал за весь чемпионат 11 баллов (Ник – 266!) и стал 18-м в общем зачете – последним среди всех, кто провел полноценный сезон. Само собой, такой контраст с результатом напарника стал почвой для новых разговоров о том, что россиянин – попросту «богатый бездарь». Попутно, с легкой руки Хельмута Марко (глава молодежной программы «Ред Булл»), имя Никиты стало своеобразным мемом в «Формуле-1». Во время тестов в Барселоне россиянин сел за руль «Мерседеса» и показал лучшее время. Спустя несколько дней, перед стартом «Гран-при Монако», австриец сказал:

- Если даже такой посредственный пилот может возглавить протокол тестов, этим все сказано об уровне «Мерседеса». Они в любой момент могут включить «режим Мазепина» и легко победить.

Вот это самое «режим Мазепина» с тех пор плотно вошло в лексику «формульных» фанатов, как признак подавляющего превосходство болида немецкой команды. Но Никита, конечно, обиделся. И не постеснялся парировать выпад Марко.

- Когда команда, которая выступает значительно хуже той, за которую я ездил на тестах, комментирует что-то на мой счет, это выглядит странно. Мне из этой истории вынести нечего. Это им стоит лучше подумать, как сделать машину быстрее, а не жаловаться, что кто-то работает лучше них.

ОПРАВДАНА ЛИ КРИТИКА?

Конечно, результаты Никиты в первом сезоне в «Формуле-2» вызвали скепсис. Но только у тех, кто судит о них по итоговым протоколам. На самом деле, все куда сложнее. Конечно, в первый год в этой лиге – самой сложной и быстрой среди всех молодежных серий – Мазепин вряд ли мог рассчитывать на громкие успехи. Скажем, тот же Мик Шумахер – другой дебютант Ф2 в 2019-м – тоже отнюдь не блистал: в общем зачете остался 12-м. Были у Никиты и свои ошибки, и свои проблемы – в частности, в работе с резиной. Но куда чаще его подводила команда – огромное количество поломок, неправильный выбор стратегии, несколько сходов по техническим причинам… В этом специфика ART – там могут сосредоточиться только на одном гонщике, а на второго просто машут рукой. В этом сезоне здесь такая же ситуация: пока датчанин Кристиан Лундгаард идет третьим в общем зачете, его напарник, новозеландец Маркус Армстронг (член Академии «Феррари»!) прозябает в конце пелотона, вечно сталкиваясь с кучей проблем. Хотя в его-то таланте особо не сомневаются.

Никита сделал выводы из прошлого сезона. С ART быстро попрощались. Дмитрий Мазепин стал владельцем команды Hitech (до этого выступавшей только в «Формуле-3»), привел ее в «Формулу-2», позвал в напарники для сына Люку Гьотто и… все изменилось! Вопреки ожиданиям, и сама команда отлично справляется для новичка серии. И сам Никита, получив в распоряжение хороших инженеров и нормально подготовленный болид, поехал гораздо быстрее.

МОЩНЕЙШИЙ ПРОРЫВ

Первые три гонки обернулись проблемами чисто технического свойства – команда «вкатывалась» в новые условия и набиралась опыта. Дальше – как прорвало! Начиная со спринта второго этапа в Австрии Мазепин регулярно приезжал в очки. В том числе – одержал победу (в первой гонке в Сильверстоуне), был вторым в Венгрии (стартовав с 16-го места!) и третьим – в Барселоне. Увы, последний подиум у него отняли – наказали штрафом в 5 секунд за выезд за пределы трека (который не дал ему преимущества), что привело к потере 10 позиций – формально, в этом заезде Никита баллов не набрал. Но даже с поправкой на это он остается самым стабильным пилотом! Настолько уверенно в топ-10 и в топ-8 (в случае с воскресными гонками) не заезжают ни Айллот, ни Шварцман, не говоря обо всех остальных. Причем, Мазепин не просто едет до финиша – он часто атакует, ведет себя активно, генерирует огромное количество ярких обгонов, при этом демонстрирует зрелость и хладнокровие в ключевые моменты – именно этих качеств ему серьезно не хватало ранее.

- Конечно, Каллум и Роберт – главные фавориты. Но Никита удивляет сильнее! – признался Джордж Рассел, чемпион «Формулы-2»-2018 и один из главных восходящих талантов первой «Формулы». – Уверен, во второй части сезона он поедет еще быстрее.

Сейчас Никита – седьмой в общем зачете. Если бы не штраф в Барселоне – был бы третьим! Но даже так он набирает достаточно баллов для суперлицензии. А значит, может получить право на участие в «Формуле-1». В том, что отец найдет для него место, сомневаться почти не приходится.

И если год назад Мазепина действительно считали просто «мажором», сейчас почти все уверены – он реально готов к высшей лиге. И может выступать как минимум не хуже Стролла.

Да, дети миллиардеров тоже бывают талантливы.