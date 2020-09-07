Что Гасли хорошо, Квяту – конец карьеры? Чем опасна победа напарника для Даниила

Тем не менее, в памяти останется лишь результат. Об этой гонке Квята не вспомнят. А вот Гасли вошел в историю как первый за 24 года француз, выигравший «Гран-при» (тогда Оливье Панис стал лучшим в Монако-1996), набрал за сезон уже 43 очка (у Квята – 4) и принес «Альфа Таури» вторую победу. Первую – кстати, тоже в Италии – в 2008-м для нее одержал юный Феттель.

Перво-наперво – Квят здорово проехал в Италии! Но стал заложником странной тактики (опять стартовал на харде, рано переключился на медиум, под конец потерял темп) и развернувшихся в гонке событий. Гасли везло так, что если бы он играл в лотерею, то сорвал бы джек-пот! Вовремя появившийся автомобиль безопасности, рестарт с места (а не сходу, как обычно бывает) – все это сработало на него. Но точно так же осложнило жизнь Даниилу. Отсюда и такой разброс в результатах. Пьер действительно провел уик-энд лучше, но не настолько, насколько это отражается в протоколе.

Да-да, один пилот «Альфа Таури» выиграл эту гонку. Второй набрал лишь два очка. И даже если Даниил поздравил Пьера искренне, в глубине души он понимает – успех Гасли ему совсем не на руку.

- Я очень рад за Пьера, честно. Поздравляю его и команду – для нас это был великолепный день. Что касается моей гонки, то девятое место было сегодня максимальным результатом. Все, что могло пойти не так в плане стратегии, пошло не так, - признался Даниил Квят после этапа в Монце.

- Мы помним, что ждало потом Себа! – улыбался Пьер, намекая на переход немца в «Ред Булл» и четыре чемпионских титула.

Прямо сейчас от Гасли ждут новых крупных успехов. А Квяту грозит вылет из «Формулы-1». Уже в конце этого года.

КВЯТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАСТОЛЬКО ХУЖЕ ПЬЕРА?

Вообще-то, нет. Если говорить о природном таланте, у Даниила он бесспорно есть. И большой. На ранних этапах карьеры он прогрессировал быстрее Пьера – попал в «Формулу-1» уже в 19 лет, после титула в GP3 (где Карлос Сайнс по всем статьям проиграл россиянину). Уверенно откатал первый год в «Торо Россо». Был тут же повышен в «Ред Булл» на место ушедшего Феттеля и в 2015-м обошел Риккардо по очкам, попутно заехав на подиум в Венгрии.

Сам Даниэль до этого, если забыли, в пух и прах разбил того же Феттеля и после Квята по очкам никому не проигрывал.

Гасли же затормозил на уровне младших серий, проведя несколько сезонов в GP2 и даже съездив в японскую «Супер-Формулу». В какой-то момент он и вовсе стоял на вылет из молодежной программы «Ред Булла». Но все же получил свой шанс дебютировать в первой «Формуле», заменив в «Торо Россо» как раз уволенного Квята – в 2017 году.

Что у них общего: оба рано попали в «Ред Булл», и обоих оттуда же и понизили – назад в «Торо Россо». Поэтому так интересно следить, как парни справляются с ситуацией. И очевидно, что Пьер свое понижение пережил куда лучше, чем Даниил.

В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Тут, правда, надо понимать обстоятельства, при которых обоих пилотов убрали из главной команды.

Квят отъездил за «Быков» полный 2015-й год, обойдя Риккардо по очкам и взяв один подиум. В первой гонке сезона-2016 он не смог стартовать из-за технических проблем, потом в Бахрейне стал седьмым, а в Китае – третьим. И вот потом случился этап в Сочи, двойное столкновение с Феттелем, вал критики в сторону Даниила – и неожиданное понижение в «Торо Россо». Сразу после чего, в Барселоне, Макс Ферстаппен на бывшей машине уфимца внезапно взял – и выиграл «Гран-при».

Гасли пришел в «Ред Булл» в 2019-м, после полутора сезонов в «ТР». Но выглядел настолько плохо на фоне голландца, что был заменен на Албона после летнего перерыва.

Прочувствуйте разницу – Даниил ничем не уступал Риккардо, взял два подиума, был на взлете, перспективен и юн – и отправлен в младшую «Скудерию» внезапно и резко, по весьма надуманному поводу (все понимали, что причина такого решения – не в столкновении Квята с Феттелем, а в желании боссов «Быков» продвинуть Ферстаппена). Сейчас мы видим – потенциал Макса действительно оказался высок, и он оправдал это самое продвижение. Тогда же это было совсем не очевидно. И Квят действительно мог отнестись к такому решению, как к жуткой несправедливости.

Пьер же откровенно не тянул в главной команде, уступая напарнику по 0,5 секунды в квалификации и отставая иногда на целый круг в гонках. В его случае как раз никто не удивился, что молодого француза отправили в «Торо Россо» - заново зарабатывать авторитет.

Другое дело, что после возвращения в младшую команду оба пилота поехали совершенно по-разному.

Квят откровенно развалился. Он вдрызг проиграл Карлосу Сайнсу по очкам (42:4) за остаток сезона-2016, также неуверенно смотрелся в 2017-м и был в итоге уволен за несколько гонок до окончания чемпионата (как раз ему на смену и взяли Гасли). Позже россиянина вернули – Брендон Хартли, приглашенный «Быками» по старой памяти, уровень Ф1 совсем не тянул, молодежь ему на смену вырастить не успели, так что с учетом ухода Сайнса в аренду в «Рено», а после – в «Макларен», и повышения Гасли в «Ред Булл», «Торо Россо» осталась совсем без пилотов. Так что решили вернуть Квята (отработавшего год в «Феррари» на симуляторах), плюс подписать Алекса Албона – он в 2018-м стал третьим в чемпионате «Формулы-2».

Что было дальше – мы помним. Даниил мощно начал 2019-й год, уверенно опережая напарника, и приехал на подиум шедеврального «Гран-при Германии». На фоне вечных провалов Гасли, именно Квят считался первым кандидатом на замену французу. Но уфимца ждал новый удар – Пьера в кокпите «Ред Булла» сменил все же Албон. Да, неплохо проявивший себя для дебютанта, но все же заметно проигрывавший Даниилу – как в квалификациях, так и по очкам.

И Квят снова расклеился. Потерял мотивацию, утратил здоровый азарт, и стал гоняться так, словно рутинно выполняет не самую любимую работу. Тогда как Пьер отнесся к понижению без лишней депрессии, а как к новому вызову. В девяти гонках за «Торо Россо» в конце сезона-2019 он набрал 32 очка (!), попав на подиум в Бразилии (при этом – на второе место!). Квят на этом отрезке ограничился 10 баллами (втрое меньше напарника).

В сезоне-2020 тенденция усугубилась. Даниил постоянно уступает партнеру в квалификациях (счет – 7:1 в пользу Гасли) и набирает в 10 раз меньше очков! Победа француза в Италии на этом фоне – как гвоздь в крышку гроба любых надежд уфимца на место в «Ред Булле».

ЧТО НЕ ТАК С ДАНИИЛОМ?

Главная проблема Квята – он просто нефартовый. В спорте, конечно, все решает талант и (в куда большей степени) трудолюбие, но без везения тоже никуда. И вот Даниилу откровенно не везет на протяжении почти всей его карьеры в первой «Формуле».

Загибайте пальцы:

1) Его сезон в «Ред Булле» пришелся на тот самый год, когда «Быки» были попросту неспособны выигрывать гонки и стабильно бороться за подиумы. В противном случае одна-две победы могли сделать из Квята звезду с перспективой на титул. Как это случилось с Риккардо, годом ранее сменившим Уэббера.

2) В 2015-м году пришло время Ферстаппена, и парень с таким колоссальным талантом и еще большим маркетинговым потенциалом был крайне нужен главной команде «Быков». При этом убирать Риккардо, уже выигравшего три гонки, было гораздо менее логично, чем убирать мало кому интересного Квята (см. пункт 1). Так что в итоге Даниилом пожертвовали при первой возможности и без особенных сожалений.

3) Часто, слишком часто на результатах Квята сказывались огрехи команды. После возвращения в «Торо Россо» ему достался слабый инженер, на мостике часто «косячили» с тактикой, а в гонках то и дело случались проблемы с машиной. Сайнс всего этого избежал, так что во многом его преимущество по очкам над уфимцем было оправдано как раз-таки везением. Но мы ведь помним, что обстоятельства гонок со временем никто не вспоминает – важен лишь результат. И в плане результата все было ясно – Даниил проигрывал Карлосу по всем статьям.

4) Случай с Гасли – те же яйца, вид сбоку. Пьеру часто «фартит» («Гран-при Италии» - самый шикарный пример, но хватает других), а Даниилу регулярно губят гонки либо техника (как взрыв покрышки в Сильверстоуне, где Квят мог приехать в большие очки), либо тактика – в команде часто не учитывают мнение гонщика, выбирая ему странную стратегию (Венгрия, Испания, та же Италия), в результате чего Даниил много раз не смог попасть в топ-10 не потому, что плохо держал темп, а просто в силу внешних обстоятельств.

5) То, что боссы «Ред Булла» относятся к Квяту, как к нелюбимому ребенку в семье, давно очевидно. Конечно, гонщик это чувствует, и это сказывается на его мотивации. Но что поделать, если ему не повезло родиться в Таиланде, как Албону (именно тайская компания владеет контрольным пакетом «Ред Булл»), и что за плечами простого парня из Уфы нет мощных личных спонсоров?

При этом нельзя говорить, что Пьер совсем уж ничего не делает, а просто оказывается в нужное время в нужном месте. Он действительно мощно прибавил после понижения в «Торо Россо». Он гораздо быстрее напарника в квалификациях, и в гонках это тоже дает результат. Ту же Италию он мог не выиграть, провали рестарт или не сдержи Сайнса на последних кругах из-за плохой работы с резиной. Фортуна дала Пьеру шанс, но он сам им воспользовался. Сейчас он действительно быстр и все восторженные отзывы в его адрес абсолютно заслуживает. Тем не менее, одно дело – гоняться и показывать результат, когда все работает в твою пользу. Совсем другое – сохранять настрой, азарт и драйв в положении, когда все – абсолютно все! – против тебя.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Конечно, Гасли мечтает вернуться в «Ред Булл». Конечно, на фоне выступлений Албона (а Алекс выглядит в «Быках» совсем не лучше, чем Пьер год назад), такой расклад выглядит очень реальным. Конечно, Хельмут Марко и Кристиан Хорнер пока говорят, что рокировок не предвидится, а таец доедет сезон до конца, но мы прекрасно знаем цену их словам в таких случаях. Никто не знает, вернется Пьер в «Ред Булл» уже в этом году или в будущем. Но ясно одно – если Албона будут менять, то только на Пьера.

А что же ждет Квята?

Увы, похоже – ничего.

В отличие от ситуации двухлетней давности, сейчас в программе молодежки «Быков» есть гонщик, готовый к дебюту в чемпионате. Это Юки Цунода – один из лидеров «Формулы-2», японец и протеже «Хонды» (мотористов «Ред Булла»). Из него вряд ли получится суперзвезда, но парень безусловно талантлив и быстр. А «Альфа Таури» и создана для таких – для обкатки юных талантов, из которых может вырасти новый Феттель, Ферстаппен или Риккардо.

Если Цунода в «Формуле-2» по итогам сезона окажется в топ-4, он заработает право на суперлицензию и можете не сомневаться – его переведут в Ф1. А Квяту укажут на выход. Шансов на то, что Даниил к этому времени сотворит нечто такое, чтобы на дверь указали Гасли или Албону – никаких. Пьер просто слишком много очков заработал (в прямом и переносном смысле). А Алекса всегда прикроют спонсоры и его тайский паспорт.

При этом мест в других командах для Даниила не осталось. По крайней мере – на будущий год. А в 2022-м про него снова могут и не вспомнить.

Если до «Гран-при Италии» Квят еще мог рассчитывать, что во второй части сезона он будет выглядеть стабильно сильнее Гасли, сейчас победа Пьера эту калитку закрыла. И все, на что может рассчитывать Даниил – так это на провал Цуноды.

Согласитесь – расклад так себе…