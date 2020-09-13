Дубль «Мерседеса» на юбилее «Феррари». Хэмилтон выиграл «Гран-при Тосканы»

В «Феррари», разумеется, по-особенному подготовились. Покрасили болиды в новые ливреи – более темного красного, почти вишневого цвета, в память о собственных машинах 50-х годов. Пошили гонщикам такие же комбинезоны. Сам Себастьян Феттель заготовил специальный шлем, посвященный этому юбилею. Во всех близлежащих городках и деревеньках (а именно здесь, неподалеку, в Маранелло, и расположен основной завод «Феррари») все было украшено красными флагами с гарцующим на них жеребцом. Конечно же, не обошлось без праздничных мероприятий. Вот только в гонке этой атмосферы не чувствовалось. Феттель и Леклер изначально оказались на задворках в общей гуще событий (хотя Шарль и смог в квалификации стать пятым). В итоге боролись – но только в хвосте. С ребятами из «Хааса» и «Уильямса». Даже «Альфа Ромео» догнать не смогли.

Этот «Гран-при Тосканы» стал юбилейным, 1000-м для самой популярной команды в истории. Правда, Энцо Феррари вряд ли бы был доволен тем, как ныне выглядит его главное детище. То, что «Скудерия» не сможет биться за победу, было понятно изначально. Но после проваленных этапов в Бельгии и Монце тут надо было хотя бы заехать в очки!

- Такое ощущение, что проехал три гонки подряд! – вытирая пот со лба, признался россиянин. – Дважды мы проводили рестарт с места, а это куда тяжелее, чем возобновлять заезд, следуя за машиной безопасности. Приходится держать максимальную концентрацию, ведь случиться может все, что угодно…

И это несмотря на то, что в череде аварий и сходов выбыло сразу 8 гонщиков! По количеству драм и накалу страстей «Гран-при Тосканы» превзошел даже недавний феерический «Гран-при Италии», где выиграл Пьер Гасли. Правда, на этот раз обошлось без сенсаций – два «Мерседеса» привычно оформили дубль.

ДВА ЗАВАЛА НА СТАРТЕ

Все началось уже на старте. Ферстаппен, уверенно начав заезд и почти опередив Льюиса Хэмилтона (которого до этого прошел Боттас), внезапно потерял мощность двигателя и резко откатился назад. Там-то в него и прилетели сразу пара болидов – машину Райкконена немного снесло в вираже, он боднул «Альфу Таури» Гасли, и оба дружно врезались в Макса сзади, попутно зацепив еще и Грожана. Кими и Роман сумели продолжить заезд. Машины Ферстаппена и Гасли остались в гравийной ловушке.

Чуть впереди одновременно с этим развернуло Карлоса Сайнса после борьбы с Серхио Персом – испанец сам ошибся, контакта там не было. Карлоса объехали почти все, кроме… Феттеля. Себ так и не смог отвернуть от «Макларена», сломав в итоге об него крыло.

Впервые появилась машина безопасности и первые шесть кругов пилоты ехали спокойно. Но как только дали рестарт, Боттас серьезно замедлился (он имел на это полное правило), что смутило нескольких пилотов сзади. Самым растерявшимся стал Магнуссен – Кевин буквально оттормозился в пол, застав врасплох всех, кто был позади. Латифи успел от него увернуться, а вот Джовинацци – уже нет. Тони (единственный пилот-итальянец) влетел в машины датчанина и канадца, сметя с пути обоих. А уже сзади в них прилетел страдалец-Сайнс. Еще четыре схода! И это Грожан, громко выматерившись по радио, сумел вырулить из ситуации без повреждений…

На этот раз пришлось останавливать гонку.

СТРАШНЫЙ ВЫЛЕТ СТРОЛЛА

Как и неделю назад в Монце, рестарт решили дать с места. В конце концов, все обошлось без инцидентов, и пилоты проехали большую часть дистанции, успев порадовать борьбой. Хэмилтон, как обычно, опередил Боттаса. Обе «Феррари», конечно, откатились назад. Зато впереди летел Риккардо на «Рено», успев выйти на третью позицию. И прорывался вверх проваливший рестарт Алекс Албон. Квят уверенно держался за Норрисом – догнать Ландо не мог, но отрыв от преследователей контролировал максимально надежно. В итоге ехал на 4 очка – за 8-ю позицию. Именно столько баллов он успел заработать за весь этот сезон до этапа в Муджелло.

Скорее всего, Даниил бы на ней и остался. Если бы на 42-м круге вновь не случилась страшная авария – Лэнс Стролл вылетел в затяжном скоростном повороте, развернулся на 360 градусов и на полной скорости врезался в барьер из покрышек. Машину буквально сложило буквой Z. Сам молодой канадец долго не покидал кокпит, но, к счастью, с ним все оказалось нормально. Едва Лэнс вылез из болида, как тот загорелся. Эвакуация потребовала времени. Но главное – организаторы испугались, что причиной аварии была не ошибка пилота, а прокол колеса из-за старых обломков. И снова вывесили красный флаг.

Два рестарта с места за гонку в истории «Формулы» точно не было!

Правда, финальная часть заезда обошлась без особых событий. Разве что Албон смог обогнать Риккардо, попав на первый подиум в карьере. Хэмилтон выиграл 90-ю гонку – до рекорда Шумахера осталась одна. Плюс 222-й раз попал в очки – а это уже рекорд абсолютный.

Мы же можем порадоваться за Даниила. Который стал 7-м, набрал 6 очков и поднялся на 14-е место во общем зачете. Успех, конечно, не такой, как у Гасли в «Гран-при Италии». Но все равно приятный. На фоне всех последних неудач россиянина…