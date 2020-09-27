Рекорд Шумахера пока не побит! Хэмилтон проиграл «Гран-при России»

Накал драматизма повысился уже в квалификации. В третьей практике Льюис убедительно показал превосходство по скорости над напарником, почти на секунду превзойдя лучший круг Боттаса. Но уже в первом сегменте столкнулся с проблемами, когда ошибся, срезал поворот, и его первая попытка была аннулирована.

И пусть всем хотелось какой-то интриги, а не простого доминирования на протяжении выходных. Но все прекрасно понимали – должно случиться что-то экстраординарное, чтобы Хэмилтон проиграл гонку.

Льюис побеждал здесь четырежды! Это – из шести «Гран-при России», которые успели пройти. В том числе – на двух последних. «Сочи Автодром» - в принципе, трасса «Мерседеса» (кроме немецкой команды здесь никто не выигрывал), а в нынешнем сезоне, с подавляющим превосходством над всеми соперниками (в прошлом году хотя бы «Феррари» составляла хоть какую-то конкуренцию), шансы «черных стрел» казались вообще абсолютными. Непросто так в Россию прибыла команда Netflix, снимающая уже третий сезон документального сериала про «Формулу-1». И главной темой очередной серии конечно же является повторение рекорда Шумахера.

Это должен был быть уик-энд Льюиса! Рекорд Михаэля Шумахера – великий рекорд, когда-то казавшийся вечным – вот-вот должен был пасть под напором британца, который вплотную подобрался к отметке в 91 победу в «Гран-при». Столько же на счету великого немца, но мало кто сомневается – все достижения Шумахера Хэмилтон превзойдет. Вопрос лишь в том, где и когда. И в Сочи у него были наилучшие шансы повторить результат Михаэля по количеству выигранных гонок.

Во втором сегменте (куда, конечно, Хэмилтон все равно пробился) ситуация усугубилась. Первый зачетный круг опять сняли судьи – за выезд за пределы трассы в последнем повороте. А вот второй Льюис не смог закончить из-за аварии Себастьяна Феттеля. Немец не удержал «Феррари» на быстром вираже и знатно приложил ее о стену, из-за чего сессию пришлось останавливать – за 2 минуты и 15 секунд до конца! Британцу не хватило всего нескольких секунд, чтобы закончить круг – пришлось ехать в боксы. А времени на то, чтобы хоть что-то показать, почти не осталось. После возобновления заездов на последнюю попытку Льюис ушел за секунду (!) до закрытия сессии. Но проехал надежно и вышел в финал. Где, разумеется, красиво, без проблем, деклассировал Боттаса, завоевал поул-позицию.

Валттери в итоге вообще стал третьим – его еще опередил Ферстаппен.

И вот, казалось бы, готовый сюжет – после таких проблем в квалификации британец начинает гонку, лидирует от старта до финиша и повторяет рекорд Михаэля! Но сценаристы что-то перемудрили. И сюжет вышел еще более лихим.

На установочном круге Хэмилтон провел репетицию старта. Дважды. Но дважды – не в том месте, где это можно было делать. Судьи такой «прокол» заметили. Взяли паузу на раздумье. И вынесли вердикт – по 5 секунд штрафа за каждое нарушение!

- Где это такое в правилах написано? – негодовал по радио Хэмилтон, когда узнал о наказании. – Бред какой-то! Просто смешно!

Момент в итоге решил судьбу гонки. Боттас ожидаемо на старте прошел Ферстаппена (Макс стартовал по грязной стороне трассы и ничего не мог поделать с Валттери). А после пит-стопа Хэмилтона, где Льюис свои 10 секунд отстоял, возглавил пелотон и уверенно приехал к победе. Голландец остался вторым. Хэмилтон закрыл тройку. В плане борьбы за титул он почти ничего не потерял – так же уверенно лидирует в чемпионате. А вот рекорд Шумахера остался за Шуми…

Хотя, конечно, все мы понимаем – ненадолго. Возможно, максимум на 2 недели. До «Гран-при Айфеля» на «Нюрбургринге».

ХОРОШАЯ ГОНКА КВЯТА

Впрочем, событий на трассе хватало и безотносительно «страданий» Хэмилтона. Уже на первом круге «красиво» разбил болид Карлос Сайнс, плюс врезался в стену Лэнс Стролл – ему слегка «помог» Шарль Леклер, боднув «Рейсинг Пойнт» канадца. Совершенно провалился Алекс Албон, с трудом добравшийся до 10-го места (это на фоне подвигов его напарника!). Красиво боролись друг с другом два «Рено» и Эстебан Окон, пропуская Риккардо по команде из боксов, неосознанно (хотя кто скажет наверняка?) подставил напарника в медленной связке, где Дэну пришлось срезать поворот и получить за это 5 секунд штрафа. Правда, на его позицию они не повлияли.

Но главное – отлично выступил Даниил Квят! Опять опередивший напарника. Пусть и всего-то на одну позицию.

У Даниила с домашним «Гран-при» - сложные отношения. С одной стороны, здесь были успехи. Была суперквалификация в 2014-м – в год дебюта Квята и самого «Гран-при России» в «Формуле-1» - когда россиянин стал в субботу пятым, опередив на «Торо Россо» обе машины «Ред Булл»! Правда, в самой гонке «карета превратилась в тыкву» и Квят очков не набрал. Зато в 2015-м, уже на «Ред Булле», он финишировал пятым и в воскресенье! Что тоже считалось успехом.

И даже в 2018-м, когда Даниил не присутствовал в паддоке, именно в Сочи объявили о том, что он вернется в состав «Торо Россо» на 2019 год.

Но, например, в 2016-м двойное столкновение с Феттелем на старте по сути подтолкнуло руководство «Быков» к понижению россиянина в «Торо Россо». С тех пор он здесь ни разу не заезжал в очки.

На этот раз все изменилось. В квалификации Даниил опять был хуже Гасли, который вышел в финал, тогда как Квят стал 12-м. Но в гонке смелая тактика – со стартом на «харде», длинным первым отрезком, единственным пит-стопом и финишем на «медиуме» - сработала на все 100. Какое-то время Даниил был даже третьим! После посещения пит-лейна оказался впереди Гасли, вышел на 8-ю позицию и быстро догнал Окона. Увы, пройти француза на необгонном «Сочи Автодроме» все равно не смог. Но даже так в кои-то веки для Квята все сложилось удачно – не подвела ни машина, ни тактика, ни команда, ни собственные ошибки.

Не факт, что этот результат обеспечит Даниилу продление контракта с «Альфа Таури». Но все равно явно пойдет ему на пользу.