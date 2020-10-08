Рекорд Шумахера должны побить в Германии. Главные интриги «Гран-при Айфеля»

Вторая интрига «Гран-при Айфеля» снова связана с Шумахером, но на этот раз с Миком. Сын великого немца дебютирует в практике «Формулы-1»: в пятничной тренировке он будет пилотировать болид «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Коллега и главный преследователь Мика в борьбе за титул «Формулы-2» Каллум Айлотт тоже проведет пятничную практику в самой статусной авто-серии - британец заменит Ромена Грожана в «Хаасе». Третий претендент от «Академии Феррари» Роберт Шварцман дебютирует за рулем болида первой «Формулы» на «Гран-при Абу-Даби», который закроет сезон.

Что ж, повторить рекорд Михаэля Шумахера по победам в «Гран-при» (91) на родине немца – это будет еще более драматично. Тем более, что хоть и гонки на «Нюрбургринге» не проводились семь лет, у Хэмилтона есть победа и на этом треке — в далеком 2011-м Льюис выиграл здесь еще на «Макларене».

Гонку же испортил вовсе не мягкий комплект шин, а очередной фейл от команды «Мерседес»: Хэмилтон получил два штрафа по пять секунд за отработку стартов в неположенном месте. Такое наказание оставило Льюиса лишь третьим по итогам гонки, а сам британец получил два штрафных балла в лицензию и довел их количество до десяти. Еще два штрафных очка, которые ему грозили, привели бы к дисквалификации на один этап, но позже наказание смягчили, а точнее - перенесли на команду («Мерседесу» придется выплатить денежный штраф).

Две недели назад в Сочи все было готово для повторения рекорда: трасса, на которой всегда побеждают «Мерседесы», Льюис Хэмилтон, находящийся в замечательной форме, и даже бригада от Netflix, готовая запечатлеть историческое достижение британца. Первый звоночек для Хэмилтона прозвенел еще в квалификации: Льюис с трудом прорвался в третий сегмент из-за аварии Феттеля, все же завоевал поул, но был вынужден стартовать на софте в отличие от Макса Ферстаппена и Валтери Боттаса.

Тем не менее, и Роберт, и Мик с Каллумом уже готовятся к важному для них событию: 30 сентября гонщики провели тесты во Фьорано на болиде «Феррари» 2018 года. Спортивный директор «Скудерии» Лоран Мекьес заявил, что все три молодых дарования не смогут стать боевыми пилотами в 2021 году, поэтому и концовка сезона «Формулы-2», и практики в «Формуле-1» имеют для них важное значение – кто перейдет в высшую лигу первым? Во Фьорано, кстати, лучшее время показал именно Шварцман.

ПРИБАВИТ ЛИ «РЕЙСИНГ ПОЙНТ»?

В «Кубке конструкторов» «Рейсинг Пойнт» находится на четвертой позиции, всего два очка уступая «Макларену», но о будущем команды ходит гораздо больше разговоров, чем о ее настоящем. Уже известно, что со следующего сезона она поменяет название на «Астон Мартин», а место Серхио Переса за рулем одного из болидов займет Себастьян Феттель. Теперь же пришли новые слухи: Тото Вольф, исполнительный директор «Мерседеса», вполне может перебраться под крыло Лоренса Стролла. У Вольфа есть акции «Астон Мартина», сам он в интервью советует и Феттелю не отставать от него в этом компоненте (то есть, прикупить часть активов команды), что еще сильнее подогревает разговоры вокруг его будущего в новой «конюшне». Многое зависит и от развития «Мерседеса»: будущее сильнейшей команды «Формулы-1» пока туманно, вполне возможна продажа для сокращения расходов «Даймлера». Очередным пунктом в пользу развития этой истории является статус Льюиса Хэмилтона: контракт британца истекает по завершении сезона и до сих пор не был продлен. Наверняка, неспроста.

Помимо новых лиц, «Рейсинг Пойнт» вполне может приобрести новые цвета: сообщалось о возвращении к традиционному для «Астон Мартин» зеленому, но спонсор команды, компания BWT, настаивает на обязательном присутствии розового цвета на ливрее. В самой команде в это время постепенно прекращают поддержку Серхио Переса: мексиканец жалуется, что его уже не просвещают во все новинки болида. Тем не менее, мексиканец очень важен для борьбы за третью строчку «Кубка конструкторов»: несмотря на пропуск двух «Гран-при» из-за коронавируса, Чеко отстает от своего партнера Ланса Стролла всего на одно очко в общем зачете «Формулы-1».

ЧТО ПОКАЖЕТ «РЕД БУЛЛ»?

«Хонда» объявила об уходе из «Формулы-1» по завершению сезона-2021, что ставит «Ред Булл» в сложную ситуацию: и основная команда, и дочерняя «Альфа Таури» гоняются на двигателях именно японского производителя. Поиски нового поставщика весьма ограничены: уход от «Рено» был громким и скандальным, возвращение вряд ли выйдет слишком плодотворным для австрийской команды. «Мерседес» явно откажется усиливать прямого конкурента. То же касается «Феррари» с поправкой на то, что сейчас итальянские двигатели еще и не являются достаточно мощными для борьбы за титул и неизвестно, будет ли достаточным прогресс в ближайший год. Пока самым очевидным решением выглядит выкуп прав на интеллектуальную собственность «Хонды» и самостоятельная доработка силового агрегата. Боссы «Хонды» согласны на такой вариант.

Уход японцев сильно пошатнул шансы на приход в следующем году в «Формулу-1» гонщика «Формулы-2» Юки Цуноды. Главным аргументом в пользу пилота была как раз возможность усилить партнерство с «Хондой», но теперь в этом нет смысла. Это, в принципе, хорошая новость для Даниила Квята – ведь именно его предполагалось заменить на Юки. Однако до продления контракта с россиянином пока далеко. К тому же подоспела другая горячая новость: по информации итальянских источников, отец Никиты Мазепина Дмитрий встречался с Хельмутом Марко на предмет замены Квята на своего сына уже в следующем году. Мазепин-старший готов обеспечить дополнительные финансовые вливания в «Альфа Таури», что важно для команды в преддверии перехода на новые двигатели.

Ситуация и в основной, и в дочерней командах «Ред Булла» очень любопытна и развивается с сумасшедшей скоростью, в связи с чем особенно интересно их выступление в оставшихся гонках сезона.

БУДЕТ ЛИ, НАКОНЕЦ, ДОЖДЬ?

В этом году уже случалась дождевая квалификация: на «Гран-при Штирии» Хэмилтон показал блестящий пилотаж и взял поул. Было близко и к дождевой гонке: 18 гонщиков стартовали на «Гран-при Венгрии» на промежуточных шинах, Грожан и Магнуссен получили 10-секундные штрафы за помощь от команды на прогревочном круге (гонщики заехали за медиумом и стартовали с пит-лейна), но все же трасса быстро просохла и уже после пятого круга все вели борьбу на обычных сликах. Предварительный прогноз погоды на «Гран-при Айфеля» пока предвещает суровые погодные условия: все три дня будет лить дождь, а температура будет держаться в районе 10-13 градусов.

Даже Даниил Квят уже сказал, что в таких условиях ему гоняться не приходилось. Как тут не вспомнить последний подиум россиянина, случившийся именно в Германии (но в Хоккенхайме) и именно благодаря дождю в прошлом сезоне? Гонка тогда выдалась шикарной: из-за то идущего, то прекращающегося дождя команды совершили безумное количество пит-стопов, гонщики не справлялись с управлением и вылетали с трассы, ошибались даже пилоты «Мерседеса», сумевшие принести на двоих лишь 2 очка для команды. Гонку же выиграл Макс Ферстаппен, вторым стал прорвавшийся с 20-й стартовой позиции Себастьян Феттель, лишь за несколько кругов до финиша опередивший Даниила Квята. Вдруг и в этом сезоне, пусть на другом автодроме, ситуация повторится? Мы точно не против!