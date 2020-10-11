Льюис догнал легенду. Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в «Гран-при»

ТУМАН, АВАРИЯ КВЯТА И ПОДИУМ «РЕНО»

Вообще, событий хватало. Например – впервые в истории прошел «Гран-при Айфеля». Ни «Германии», ни «Европы», ни «Люксембурга», как раньше было на «Нюрбургринге», а именно «Айфеля». Плюс «Формула-1» вернулась на этот трек впервые с 2013 года. Команды и пилоты, сами того не желая, испробовали формат двухдневного уик-энда прямо сейчас, а не в Имоле (где так планировалось изначально) – над автодромом в эти выходные ждали дождь, а дождались лишь сильного тумана в туману, из-за которого отменили две практики (медицинский вертолет не мог приземлить на трассе в подобных условиях). И это, кстати, сорвало дебют Мика Шумахера и Каллума Айллота, которые должны были провести по одной сессии в составах «Альфа Ромео» и «Хааса».

Косвенно это, кстати, ставит под угрозу запланированную для Шварцмана практику в Абу-Даби. До приезда в ОАЭ у пилотов молодежной программы «Феррари» просто не будет возможности где-то выступить в пятницу – в Имоле уик-энд снова будет двухдневный, в Турции пилоты не гонялись слишком давно, в португальской Портимао – вообще никогда (то есть, там практика нужна будет основным гонщикам), а в Бахрейне запланированы гонки «Формулы-2», к тому же решающие – там отвлекаться на «Формулу-1» Каллуму, Мику и Робету просто нельзя. Усадить всех троих в один день в Абу-Даби вряд ли выйдет. Возможно, лишним окажется как раз россиянин…

Что касается «Гран-при Айфеля», то и гонка получилась насыщенной. Даниил Квят стал жертвой Алекса Албона – таец при обгоне россиянина слишком резко «захлопнул калитку» и сломал ему антикрыло. Сам за это получил штраф в 5 секунд, плюс позднее чуть не выбил Гасли, а в итоге и вовсе сошел, дав повод для шуток – мол «Ред Булл» решил уволить Албона прямо по ходу заезда…

Квяту тот эпизод перечеркнул всю гонку – он потерял слишком много времени на замене крыла, плюс машина утратила темп (возможно, были скрытые повреждения). Так что россиянин остался последним на финише – не смог обогнать даже Николя Латифи.

Пять болидов сошло, включая Валттери Боттаса, который выиграл квалификацию (а мог взять и гонку). А Даниэль Риккардо принес «Рено» первый подиум в «гибридной эре» и выиграл спор у шефа команды – теперь Сирил Абитебуль обязан сделать татуировку, дизайн которой выберет сам Дэн. Зная специфичное чувство юмора австралийца, Сирил сейчас наверняка весьма напряжен!