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Льюис догнал легенду. Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в «Гран-при»
11 октября 18:14
автор: Николай Мысин

Льюис догнал легенду. Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в «Гран-при»

Выиграв «Гран-при Айфеля», Льюис Хэмилтон добыл 91-ю победу, сравнялся с Михаэлем Шумахеру по их числу и получил от сына семикратного чемпиона особый подарок.

ТУМАН, АВАРИЯ КВЯТА И ПОДИУМ «РЕНО»

Вообще, событий хватало. Например – впервые в истории прошел «Гран-при Айфеля». Ни «Германии», ни «Европы», ни «Люксембурга», как раньше было на «Нюрбургринге», а именно «Айфеля». Плюс «Формула-1» вернулась на этот трек впервые с 2013 года. Команды и пилоты, сами того не желая, испробовали формат двухдневного уик-энда прямо сейчас, а не в Имоле (где так планировалось изначально) – над автодромом в эти выходные ждали дождь, а дождались лишь сильного тумана в туману, из-за которого отменили две практики (медицинский вертолет не мог приземлить на трассе в подобных условиях). И это, кстати, сорвало дебют Мика Шумахера и Каллума Айллота, которые должны были провести по одной сессии в составах «Альфа Ромео» и «Хааса».

Косвенно это, кстати, ставит под угрозу запланированную для Шварцмана практику в Абу-Даби. До приезда в ОАЭ у пилотов молодежной программы «Феррари» просто не будет возможности где-то выступить в пятницу – в Имоле уик-энд снова будет двухдневный, в Турции пилоты не гонялись слишком давно, в португальской Портимао – вообще никогда (то есть, там практика нужна будет основным гонщикам), а в Бахрейне запланированы гонки «Формулы-2», к тому же решающие – там отвлекаться на «Формулу-1» Каллуму, Мику и Робету просто нельзя. Усадить всех троих в один день в Абу-Даби вряд ли выйдет. Возможно, лишним окажется как раз россиянин…

Что касается «Гран-при Айфеля», то и гонка получилась насыщенной. Даниил Квят стал жертвой Алекса Албона – таец при обгоне россиянина слишком резко «захлопнул калитку» и сломал ему антикрыло. Сам за это получил штраф в 5 секунд, плюс позднее чуть не выбил Гасли, а в итоге и вовсе сошел, дав повод для шуток – мол «Ред Булл» решил уволить Албона прямо по ходу заезда…

Квяту тот эпизод перечеркнул всю гонку – он потерял слишком много времени на замене крыла, плюс машина утратила темп (возможно, были скрытые повреждения). Так что россиянин остался последним на финише – не смог обогнать даже Николя Латифи.

Пять болидов сошло, включая Валттери Боттаса, который выиграл квалификацию (а мог взять и гонку). А Даниэль Риккардо принес «Рено» первый подиум в «гибридной эре» и выиграл спор у шефа команды – теперь Сирил Абитебуль обязан сделать татуировку, дизайн которой выберет сам Дэн. Зная специфичное чувство юмора австралийца, Сирил сейчас наверняка весьма напряжен!

Но все это, конечно, ушло на второй план. Поскольку главное событие уик-энда заключалось в другом.

ПОДАРОК ОТ МИКА ШУМАХЕРА

- Мы на капитанском мостике чуть не наложили в штаны, когда Льюис и Валттери заканчивали свой быстрый круг. Фантастика – оба сумели обогнать «Ред Булл», который был здесь быстрее! – показушно радовался Тото Вольфф в субботу.

И эти слова отдают лицемерием, граничащим с хамством. Но пусть они останутся на совести босса «черных стрел». Все было очевидно, что быстрейшие здесь – «Мерседесы». Несмотря на все подвиги Макса (он действительно был близок к ним в квалификации, а в гонке показал лучший круг), спорить с Хэмилтоном и Боттасом за победу голландец не мог изначально. А после схода финна из-за проблем с силовой установкой Льюис остался в своей лиге. И легко победил.

Просто победа получилась уникальной. То, что не удалось сделать в Сочи, Хэмилтон сделал здесь – не просто на родине Михаэля Шумахера, а буквально у него дома («Нюрбургринг» находится в 50 км от Керпена, где Шуми родился и вырос). Он сравнялся с немцем по количеству побед в «Гран-при» - теперь у обоих 91.

- Когда Михаэль установил свой рекорд (в 2006-м), я выступал в GP2. И как и все считал такой результат фантастическим! – признается Льюис. – Не думал, что кто-нибудь сумеет его повторить. Тем более – я.

Исторический момент сделали немного более пронзительным, когда к британцу после финиша подошел Мик Шумахер и подарил Хэмилтону шлем отца. Тот самый, всем знакомый шлем «Красного барона», в котором он заканчивал карьеру в «Мерседесе». Льюис чуть не расплакался. Это правда было очень красиво.

Рекорд Шумахера по победам, конечно, падет. Возможно, через две недели Хэмилтон уже не будет делить с ним первую строчку – а выиграет 92-й «Гран-при». И уж почти наверняка он возьмет седьмой титул, догнав Михаэля и по их числу.

Все-таки, ничего вечного не бывает.

источник: «Советский спорт»
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