Чудо на «льду». Стролл выиграл дождевую квалификацию в Турции

НОВЫЙ АСФАЛЬТ

Были все основания надеяться, что «Гран-при Турции» выйдет интересным. Здесь скучных гонок не бывало никогда! Когда в 2012 году местные власти отказались подписывать новый контракт на проведение этапа «Формулы-1» (причина банальна – он обходился слишком дорого и даже близко не отбивал затрат), фанаты сильно расстроились: чемпионат потерял одну из самых необычных и зрелищных трасс. Но нет худа без добра – в коронавирусный сезон «Стамбул-парк» попал в число тех автодромов, которые пришли на выручку «Формуле-1» и были включены в календарь. Мы были вправе рассчитывать, что в этот уик-энд здесь будет жарко (в переносном смысле – в Турции тоже осень). Но реальность превзошла ожидания!

Веселье началось еще в пятницу, когда почти все пилоты, и особенно – Хэмилтон с Боттасом – столкнулись с серьезной проблемой. Свежий асфальт на треке оказался излишне гладким, и в сочетании с жесткими составами резины, которые сюда привезла «Пирелли», это привело к тому, что управлять машинами стало предельно сложно.

– Зачем здесь надо было перекладывать покрытие? – возмущался Льюис. Который, к слову, на этом «Гран-при» может оформить свой седьмой титул. – Здесь фантастическая трасса и я не понимаю, почему потратили миллионы на новый асфальт. Да, он был уже старым, но можно было его просто почистить и сэкономить хорошие деньги. Сейчас же здесь почти невозможно гоняться. Трек даже хуже, чем в Портимао. Сцепление с трассой – дерьмо с большой буквы «Д».

Забавно, но это ровно тут случай, когда подобные слова британца – не лицемерное и показное «превозмогательство» на публику, а действительно констатация факта. Мы привыкли к жалобами «Мерседеса» и их пилотов на то, как им приходится трудно по той или иной причине, но по факту всегда видели одно – команда доминирует от уик-энда к уик-энду, выигрывает квалификации и штампует победные дубли. Но в Турции «черные стрелы» действительно резко просели. Уже по ходу первых практик они сильно отстали от болидов «Ред Булла», «Феррари» и даже «Альфа Таури». В субботу стало только хуже.

РАЗВОРОТ КВЯТА

Поскольку с утра пошел дождь. На мокром асфальте, как вы понимаете, сцепление точно лучше не стало. Заезды превратились в соревнования по дрифту – пилоты проходили повороты в скольжении и управляемых заносах. Частенько – и в не управляемых. Количество разворотов и вылетов едва ли не превысило количество чистых кругов. В таких условиях лучше других проявил себя Макс Ферстаппен – он снова стал лучшим в практике. А тот же Хэмилтон в последней тренировочной сессии вовсе не смог показать времени – не сделал ни одной зачетной попытки.

Перед квалификацией осадки прекратились, но едва стартовал первый сегмент, как вновь начался ливень. К этому времени большинство гонщиков проехали на промежуточных покрышках пару кругов, и результаты таблицы выглядели… неожиданно. На первом месте расположился Окон, Боттас и Хэмилтон остались в середине протокола, Ферстаппен оказался 15-м, а первым в зоне вылета расположился Леклер – с отставанием в 0,007 секунды от Макса! Уже стало понятно – нас ждет непредсказуемая стартовая решетка. Так, в общем, и вышло.

Стюарды не стали рисковать и превращать заезды в откровенный фарс – как только видимость упала до нуля, а количество воды на трассе превысило все допустимые пределы, был выброшен красный флаг. Болиды вернулись в боксы примерно на полчаса – пока дождь не стих, а асфальт не подсох. Едва сессию возобновили, как тут же прервали опять – вылетел и застрял в гравии Роман Грожан. После второго рестарта у всех осталось времени лишь на одну попытку.

Увы, главным пострадавшим в итоге оказался Квят – до первой остановки Даниил был девятым, но трасса все же чуть высохла, гонщики стали прибавлять по три-пять секунд с круга, а Квят допустил разворот и провалил свою финальную попытку. Итог – 17-е место на старте. Впрочем, Гасли на этот раз ушел вперед недалеко – Пьер вышел во второй сегмент, но там не смог заставить работать свои дождевые покрышки (видимо, не подошли настройки болида) и остался последним, 15-м.

В финал же пробились полные составы пяти команд – «Мерседеса», «Ред Булла», «Рейсинг Пойнт», «Рено» и – неожиданно! – «Альфа Ромео».

ПОУЛ СТРОЛЛА

С каждой минутой трасса подсыхала все больше, скорость росла, время прохождения круга – снижалось. Редкие гонщики решались перейти с дождевых шин на «промежуточные». И получалось с переменным успехом. Во втором сегменте Сайнс и Норрис рискнули – и прогадали, в итоге не пробившись в финал. В самом финале так же рискнул Окон – и едва не остался десятым. Пришлось переобуваться обратно, на дождевые – в итоге француз стал седьмым. А вот Серхио Перес на тех же «зеленых» покрышках внезапно показал лучшее время, опередив даже Ферстаппена! При том, что Макс доминировал в двух первых сегментах, как до этого доминировал в практиках.

Но настоящую сенсацию сотворил вовсе не Чеко. А его партнер по «Рейсинг Пойнт» – Лэнс Стролл. Канадец провалил последние пять гонок, ни разу не попав в них очки (а одну пропустив из-за заражения ковидом). А тут внезапно оказался быстр в самых сложных условиях, да к тому же на последних минутах вырвал поул-позицию! Превзойти его не смог не то, что «Мерседес» (Льюис остался шестым, Боттас – девятым). Но даже все то же Ферстаппен, который в самый заключительный момент все же обогнал Переса, но не дотянулся до Лэнса. Впервые с 1997 года пилот из Канады выиграл квалификацию! Плюс Стролл вошел в топ-5 юных гонщиков, которые смогли это сделать (ему всего 22 года).

И знаете, что самое главное? Завтра все может получиться еще интереснее! Ведь снова обещают дождь. И пилотировать болид в таких условиях и в предельных режимах придется уже не несколько быстрых кругов. А на протяжении 300 км дистанции.