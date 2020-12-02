Что ждет Шумахера-младшего? Как в «Формуле-1» выступали сыновья звездных гонщиков

Так, трехкратный обладатель титула, австралиец Джек Брэбхем произвел на свет аж троих сыновей – Джеффа, Гарри и Дэвида. Все попробовали себя автоспорте. Но до «Формулы-1» смог добраться лишь Дэвид. К сожалению, опыт вышел неудачный. В 1990-м году он дебютировал – что символично – в команде «Брэбхем» (основанной его отцом и добившейся крупных успехов под руководством Берни Экклстоуна ). Но в 14 гонках сын трехкратного чемпиона шесть раз не прошел квалификацию, семь раз сошел и лишь раз финишировал на далекой 15-й строчке. Позже Брэбхем-младший выступал за «Симтек», но и там был далек от очков, после чего «Формула-1» навсегда с ним простилась.

Конечно, больше всего ожиданий от потомков чемпионов мира. И их в «Формуле-1» тоже хватало – все-таки, серии уже 70 лет! Но далеко не многим удалось приблизиться к успехам отцов.

Гоночные династии – обычное для автоспорта дело, и «Формула-1» – не исключение. Примеров, когда сыновья или внуки пилотов шли по стопам своих отцов и дедов, достаточно. Мы вспомнили самые яркие и актуальные. Разделив их на разные категории. Ведь кто-то на трассах чемпионата выглядел лишь бледной тенью знаменитых предков. А кто-то смог с запасом превзойти их успехи!

Майкл Андретти – сын чемпиона мира-1978 Марио Андретти – пришел в королевские гонки с титулом «Индикара» за плечами (добытым в 1991 году). То есть, от парня тоже ждали успехов! Но сезон-1993 в «Макларене» вышел провальным. Пока Айртон Сенна боролся за титул, Майкл считанное количество раз забирался в очки. Терпение Рона Денниса лопнуло до конца чемпионата – от увольнения американца не спас даже подиум на «Гран-при Италии» (единственный в его недолгой карьере). Сразу после той гонки Андретти в кокпите сменил будущий двукратный чемпион Мика Хаккинен.

Примерно в то же время, в 1991-1994 годах, в «Формуле-1» пробовал силы Кристиан Фиттипальди – племянник Эмерсона Фиттипальди и сын его брата Вилсона. Вилсон, в отличие от Эмерсона, чемпионом мира не стал – за всю карьеру набрал лишь три очка. Кристиан до успехов дяди тоже не дотянулся и близко, хотя трижды приезжал в гонках четвертым. Кстати, в ближайший уик-энд на «Гран-при Сахира» дебютирует внук Эмерсона – Пьетро Фиттипальди. Он заменит в «Хаасе» Романа Грожана, получившего ожоги в жуткой аварии в первой гонке в Бахрейне.

Из недавних примеров еще свежи в памяти выступления других двух бразильцев. Нельсон Пике-младший (он же Нельсиньо) считался перспективным юниором и провел в «Формуле-1» два неполных сезона. Но, в отличие от отца – трехкратного чемпиона – запомнился не успешными гонками (их просто не было), а подставной аварией на «Гран-при Сингапура»-2008 и последовавшим за этим скандалом. Тогда, по тайной договоренности с боссом «Рено» Флавио Бриаторе, Пике-младший умышленно разбил машину в момент, наиболее удобный для Фернандо Алонсо – появление сейфти-кара помогло испанцу добиться победы. Странное совпадение обстоятельств отметили многие, но правда вскрылась только через год. Когда Нельсиньо все равно был уволен за плохие результаты и, обидевшись на Бриаторе, слил всю подноготную тех событий в прессу. Флавио, в итоге, пожизненно отстранили от любой деятельности в «Формуле-1», но и бразильцу дорога обратно была заказана – кто ж захочет иметь дело с таким «стукачом»?

Определенные надежды возлагались и на Бруно Сенну. Он, правда, был не сыном, а племянником великого Айртона. Парню даже запретили гоняться после трагической гибели его дяди, но спустя пару лет он вернулся в автоспорт, отметился победами в младших сериях и «дослужился» до «Формулы-1». Как вы уже поняли, больших успехов не добился. В 2010-м Сенна-младший не имел шансов на очки за рулем скромной HRT, в 2011-м крайне бледно смотрелся в «Лотусе» на фоне Виталия Петрова, и даже несколько неплохих заездов за «Уильямс» в 2012-м не помогли ему продолжить карьеру. Из «Формулы-1» Бруно отправился в гонки на выносливость и в «Формулу-Е».

НЕ ХУЖЕ, НО НЕСИЛЬНО ЛУЧШЕ

Кевин Магнуссен

Впрочем, в «Формулу-1» приходили не только дети чемпионов. Но и других пилотов, не добившихся особых успехов. Из последних примеров вспоминаются трое гонщиков. Так, Казуке Накаджима пошел по стопам отца, Сатору Накаджимы, который долгое время считался самым успешным японцем в истории серии. На рубеже 80-х и 90-х Сатору пять лет гонялся за «Тирелл» и «Лотус», был партнером Нельсона Пике, но сам ни разу не попал на подиум, хотя порой и выглядел ярко. Его сын провел два сезона за «Уильямс» в 2008-2009 годах. Фамилию не посрамил, но и звездой тоже не стал – лучшим результатом Казуке осталось шестое место в Австралии-2008.

Датчанин Ян Магнуссен провел шикарную карьеру в разных сериях, был звездой «Дайтоны» и четырехкратным чемпионом «Ле-Мана», но в «Формуле-1» за полтора сезона в «Стюарте» (1997-1998) не запомнился ничем, набрав всего одно очко. Его сын Кевин считался потенциальной звездой. Он выиграл «Мировую серию Рено»-2013, получил приглашение в «Макларен» и в первой же гонке поднялся на подиум, став вторым! Последний раз из дебютантов такое удавалось Хэмилтону – в том же «Макларене» (2007). Но по стопам Льюиса Магнуссен-младший пойти не смог. Помешала и плохая форма команды, и собственные косяки, из-за которых его попросили из Уокинга уже в конце того самого 2013 года. В 2015-м Кевин вернулся в «Ф1», выступал за «Рено» и «Хаас», но уже особо не блистал. Он в любом случае превзошел достижения отца (по крайней мере, именно в первой «Формуле»). И все-таки, суперзвездой так и не стал. А нынешний год, похоже, станет для него последним в королевских гонках.

Можно вспомнить и семью Палмеров. Отец – Джонатан Палмер – в 80-е много лет пытался закрепиться в «Формуле-1», но больших успехов не снискал. Зато впоследствии стал видным бизнесменом и одним из совладельцев серии GP2 (нынешняя «Формула-2»). Которую в 2014-м выиграл его сын Джолион. Тот успех помог англичанину попасть в «Рено» на полтора сезона – в 2016-2017 годах. Но все закончилось увольнением за плохие результаты после Японии-2017. Сейчас Палмер-младший – эксперт на британском ТВ. И все признают, что эксперт – шикарный! Видимо, как и его отец, он нашел истинное призвание уже после окончания карьеры пилота.

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

Наконец, есть ряд гонщиков, которые как минимум повторили результаты отцов. Первым из таких стал Дэймон Хилл – сын двукратного чемпиона мира Грэма Хилла. Сам Грэм погиб в авиакатастрофе, когда Дэймону было 15 лет. И, возможно, именно его смерть повлияла на то, что Хилл-младший сосредоточился на карьере в гонках, хотя до этого больше времени посвящал рок-н-роллу и работе курьером. В 90-е годы он стал одной из суперзвезд «Формулы-1», несколько лет боролся с молодым Шумахером за титул и выиграл чемпионат в 1996-м в составе «Уильямса».

А в 1997-м титул достался Жаку Вильневу, чей отец – Жиль Вильнев – чемпионом не стал, но остался в памяти болельщиков, как один из самых ярких и талантливых гонщиков в конце 70-х – начале 80-х годов. Канадец погиб в аварии во время квалификации «Гран-при Бельгии»-1982. Его сын сумел сделать то, что не успел сам Жиль – покорил «Формулу-1», в жаркой схватке все с тем же Шумахером. Правда, после 1997-го Жак не выиграл ни одного «Гран-при».

В 2016-м в дуэли двух пилотов «Мерседеса» победителем стал Нико Росберг, опередивший Льюиса Хэмилтона и повторивший успех отца – Кеке Росберга. Тот брал титул в 1982-м, став первым финским чемпионом мира. Правда, его сын выступал уже за Германию. И, кстати, выиграл на порядок больше гонок – 23 против пяти. Нико запомнился не только этим, но и неожиданным решением закончить карьеру сразу после триумфа. То ли решил уйти непобежденным, то ли просто побоялся, что второй раз опередить Льюиса не сможет.

И, конечно, самый яркий пример – Макс Ферстаппен. Нет, он пока не стал чемпионом. Но именно он не просто повторил, а переплюнул достижения отца по всем статьям! Йос Ферстаппен был классическим «середняком», хотя и выступал одно время в чемпионском «Беннетоне» вместе с Шумахером. Лучшими результатами голландца остались два третьих места в Венгрии и Бельгии в 1994 году, а самым ярким эпизодом с его участием – пожар во время дозаправки в боксах на «Гран-при Германии» в том же сезоне. В то же время Макс стал самым юным пилотом в истории «Формулы-1», дебютировав уже в 17 лет. И самым юным победителем гонки – «Гран-при Испании»-2016 он выиграл, когда ему было всего 18. Сейчас на счету Ферстаппена-младшего уже восемь побед. И если бы не доминирование «Мерседеса», он вполне возможно успел бы взять титул. Впрочем, мало кто сомневается, что Макс еще получит шанс в будущем. Он в любом случае считается одним из самых талантливых гонщиков поколения.