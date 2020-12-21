Заложник собственного взлета. Чем запомнился Даниил Квят

Так что нет. Провала не было. При чуть большем везении Квят вполне мог набрать на 20-30 очков больше. Даже если бы все равно уступил Гасли, то не так много, как получилось по факту.

Тем не менее, именно провалом выступление уфимца назвать нельзя. Гасли действительно выдал очень сильный сезон и лучше использовал шансы, которые ему предоставлялись на трассе. Но ему и чаще везло. Квят же на протяжении семи первых «Гран-при» испытывал проблемы с рулевым управлением на своем болиде – его наладили только к уик-энду в Монце. Часто Даниила подводила неудачная тактика или просто стечение обстоятельств – скажем, вместо Гасли одержать победу в Италии вполне мог и он, если бы машина безопасности после схода Магнуссена появилась на круг-два раньше. Не вовремя для Квята сейфти-кар выехал и на «Гран-при Сахира», где россиянин реально заслуживал подиум. Разгром в квалификациях не кажется таким убедительным, если учесть, что на последних этапах Квят несколько раз опередил Пьера, а в среднем его отставание от напарника было около 0,1 секунды – ребята ехали в близком темпе! Кроме всего прочего, Даниил стал автором нескольких шикарных эпизодов, продемонстрировавших его зрелость и опыт – чего стоит только тройной обгон после рестарта перед финишем «Гран-при Эмилии-Романьи», принесший ему четвертое место! Еще один важный момент – анализ телеметрии, проводившийся после каждого этапа, регулярно выделял стабильность и мастерство Квята при пилотаже в гонках. За весь год он набрал лучшую сумму экспертных баллов среди всех пилотов пелотона! Конечно, «чемпион мира по телеметрии» - так себе статус. Но согласитесь – плохой, медленный или нестабильный гонщик такого бы не добился.

Если судить по сухим цифрам, то в сравнении с напарником результаты Даниила действительно выглядят неубедительно. Он уступил Гасли и в квалификациях (4:13), и по совместным финишам в гонках (5:8), и по очкам (32:75). Это не говоря о том, что Пьер смог выиграть «Гран-при Италии», а лучшим результатом Квята стало четвертое место в Имоле.

Но сейчас уже понятно – это бы не изменило перспективы Даниила остаться в системе «Ред Булл». Он в любом случае стоял «на выход» и мог рассчитывать лишь на провал Юки Цуноды – если бы японец не получил суперлицензию, Квята могли и продлить. Но опять же – только на один сезон.

Умифец вернулся в «Торо Россо» в виде «плана Б». Его взяли от безысходности – Даниэль Риккардо решил уйти в «Рено», на замену австралийцу повысили Гасли, а в младшей «Скудерии» остался один Брендон Хартли, чья скорость явно не соответствовала уровню «Формулы-1», а возраст (29 лет) не оставлял надежды на серьезный прогресс. «Торо Россо» надо было искать сразу двух гонщиков, но в молодежной программе «Ред Булл» именно в этот момент случился кризис. Подходящих проспектов у Хельмута Марко просто не было, а свежеподписанные в программу эстонец Юри Випс, новозеландец Лиам Лоусон и упомянутый выше Цунода только-только доросли до уровня «Формулы-3 – какой там чемпионат мира…

Так что в качестве новичка пришлось брать «не своего» (в смысле, не входящего в молодежку «Быков») Алекса Албона, ставшего третьим в чемпионате «Формулы-2» (уступил только Расселлу и Норрису). Ну и выдергивать из «Феррари» уже хорошо знакомого Квята, которого за год до этого из «Торо Россо» изгнали с позором еще до конца чемпионата.

Марко и Хорнер понимали – при всех прошлых проблемах, Даниил оставался опытным и сильным пилотом, способным закрыть дыру в младшей команде. Но также понимали, что это – временная мера. Сейчас мы ясно осознаем, что Квята и не планировали повышать в «Ред Булл» (разве что в случае совсем крышесносящих результатов). И не планировали оставлять надолго. Контракт сразу был заключен на два года – столько, сколько требовалось, чтобы подготовить кого-то из юниорской программы (в итоге успел вырасти Цунода, плюс на подходе Випс). В сознании начальства «Ред Булл» Даниил оставался «хромой уткой» и «сбитым летчиком», а его главной задачей было выступить фоном для оценки реальных перспектив других пилотов (сначала Албона, потом – Гасли).

Конечно, выиграй Квят пару гонок и собери с десяток подиумов, они бы пересмотрели свое мнение. Но мы реалисты и понимаем – такого просто не могло произойти. Как только появилась перспективная замена, с Даней расстались без сожалений, сухо поблагодарив его короткой строчкой в официальном релизе в духе «спасибо за работу с настройками».

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ДАНИИЛ?

Как ни крути, а Квят остается самым успешным российским пилотом в истории. Он провел в «Формуле-1» шесть сезонов (еще год работал в «Феррари» гонщиком по развитию), стартовал в 110 гонках, трижды поднимался на подиум, показал один лучший круг и набрал 202 очка. В сезоне-2015 он стал седьмым в чемпионате – выше партнера по «Ред Булл» Даниэля Риккардо. Кроме того, Квят успел побывать самым юным пилотом в истории, набравшим очки (в возрасте 19 лет, 324 дня – на своей первой же гонке, в Австралии-2014) и вторым самым юным, попавшим на подиум (21 год, 91 день – второе место в Венгрии-2015). В обоих случаях его потом превзошли Норрис, Стролл и Ферстаппен. А вот Леклер, к примеру, не смог.

Были у Квята и неприятные инциденты, вроде серьезной аварии в квалификации «Гран-при Японии»-2015. Были блестящие прорывы и сенсационные результаты, вроде третьего места в сумасшедшем «Гран-при Германии»-2019 – в тот день, когда у Даниила родилась дочка. Квят в любом случае оставил свой след в первой «Формуле» - именно поэтому об его уходе грустят не только в России, но и болельщики других стран: официальные страницы чемпионата в соцсетях завалены сообщениями англоязычных фанатов, сожалеющих об уходе уфимца. И уж поверьте – так бывает далеко не с каждым пилотом, который вынужден покинуть серию.



ПОЧЕМУ НЕ СМОГ ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО?

Оглядываясь назад, можно сказать, что в свое время Квят считался такой же перспективной юной звездой, как сейчас – Леклер, Норрис и Расселл. Он пришел в «Формулу-1» уже в 19 лет, быстро заслужил повышение в топ-команду, и первые два года его карьера шла по нарастающей. Мы никогда не узнаем, чего бы он смог добиться, если бы на горизонте не появился Ферстаппен. Или если бы тот же Макс ушел, например, в «Мерседес», а не в «Ред Булл».

Ключевой точкой, после которой все изменилось к худшему, принято считать решение о замене Даниила на Макса. Это случилось после «Гран-при России»-2016, который Квят провел неудачно, дважды «торпедировав» Феттеля. Хотя, конечно, понятно – те эпизоды стали только поводом для рокировки. Сам голландец признался, что уже весной 2016 года имел контракт с главной командой на 2017-й. Руководители «Быков» просто воспользовались возможностью перевести его в «Ред Булл» намного раньше.

А Квята это сильно подкосило. И, видимо, еще сильнее подкосило то, что Ферстаппен выиграл первый же «Гран-при» после перехода. По сути – на машине Даниила. Да, Максу помогло столкновение двух «Мерседесов» на старте в Испании, но остальное он сделал сам. И такое развитие ситуации не могло не ударить по самолюбию Квята.

На самом деле, в тот момент он потерял не все. Если бы Даниил смог собраться и сильно проявить себя в «Торо Россо» в борьбе с Сайнсом, то получил бы новый шанс вернуться в главную «конюшню». Казалось, что он так и сделает. Не зря же Себастьян Феттель замечал, что «у Квята есть яйца, он справится!». Однако в реальности россиянин так и не смог оправиться от столь резкого изменения своего статуса.

Позже сам уфимец, и его боссы в «Ред Булл» и «Торо Россо» отмечали – возможно, он слишком рано попал в «Формулу-1». С другой стороны, так развивалась ситуация. Марк Уэббер решил закончить карьеру (довольно неожиданно для Хорнера и Марко), ему на замену из «Торо Россо» подняли Риккардо, а в пару к Жану-Эрику Верню на 2014-й год надо было брать кого-то из молодежки. Португалец Антонио да Кошта (с которым Квят делил квартиру в Милтон-Кейнсе) не лучшим образом провел сезон «Мировой серии» (остался лишь третьим). А Карлос Сайнс вдрызг проиграл Даниилу в чемпионате GP3 (66 очков и 10-е место в серии против 168 баллов и титула Квята). Выбор был очевиден. Россиянин стал заложником собственного взлета. Может, останься он еще на год в младших сериях, как тот же Сайнс, то получил бы больше нужного опыта и его карьера сложилась по-другому. Но… Смысл так рассуждать? Как вышло, так вышло.

Ключевым для Даниила стал сезон-2017. Если его провал в «Торо Россо» в 2016-м можно было списать на психологический надлом, то спустя год он просто обязан был с ним уже справиться. А Квят продолжал по всем статьям проигрывать Сайнсу, набрал всего 5 очков и был уволен еще до окончания сезона. То, что он получил шанс вернуться – на самом деле, колоссальная удача. Такие шансы выпадают не всем! Но, как сказано выше, именно в системе «Ред Булла» у Даниила не было шансов на рост. А места в других командах, как Сайнс и Риккардо, он заслужить не успел.

СМОЖЕТ ЛИ ВЕРНУТЬСЯ В БУДУЩЕМ?

Скорее всего, нет. Сам Квят отмечает, что его главная задача – вернуться в 2022-м. Но объективных предпосылок к этому немного. Рынок пилотов переполнен талантами – как молодыми юниорами, так и опытными гонщиками. А мест в командах почти нет… Ясно, что в «Ред Булл» и «Альфа Таури» Даниила уже не позовут (ну, если не случится чего-то сверхординарного). «Феррари» и «Мерседес» укомплектованы на годы вперед и имеют солидный резерв из собственных молодых гонщиков. То же касается «Астон Мартина» (нынешний «Рейсинг Пойнт»), где одно место забронировано за Строллом, а на второе пригласили Феттеля – и вряд ли всего на год. У «Макларена» контракты с Норрисом и Риккардом уже заключены до конца 2022-го. В «Рено» если и уберут Окона (Эстебан пока не впечатляет и вряд ли будет впечатлять на фоне Алонсо), то предпочтут либо Пьера Гасли (уже ходят слухи, что он им интересен), либо опять же посмотрят на свою молодежь – у них в «Формуле-2» есть датчанин Кристиан Лундгор и китаец Гуанью Чжоу. «Хаас», «Альфа Ромео» и «Уильямс» зависят от более крупных партнеров («Феррари» и «Мерседес»), а также от денег, которые может принести пилот. У Даниила же нет спонсорской поддержки, так что места в этих командах ему, скорее всего, тоже не светят.

В общем, шанс попасть в «Формулу-1» в 2022-м невелик. А в 2023-м – еще меньше. Скорее всего, «Гран-при Абу-Даби» стал последним в карьере уфимца. Но в карьере, повторимся, хорошей и славной.