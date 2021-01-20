Хэмилтон слишком много просит? Семикратный чемпион до сих пор без контракта

Звучало логично – никто и подумать не мог, что в тандеме «Мерседеса» и Хэмилтона может что-то сложится не так. Льюис выступает за команду уже восемь лет и выиграл с ней шесть из семи своих титулов. В ее составе он стал самым успешным пилотом в истории как по количеству трофеев (пока – на равных с Шумахером), так и по победам (95), поул-позициям (98), подиумам (165), очкам, и прочему-прочему… Ради него «серебристые» перекрасились в черный цвет, чтобы поддержать активность Льюиса в движении BLM. Ему выписывали баснословные гонорары (по 40 миллионов евро в год и даже больше), ради него по-прежнему продляют Боттаса (чтобы Хэмилтон не ощущал дополнительной конкуренции и чувствовал себя беспрекословным лидером). Казалось бы, ну что пойдет не так? Тем более, новый регламент отложен на 2022-й, и еще минимум сезон «Мерседес» будет доминировать по-прежнему. А значит, у Льюиса есть шикарный шанс стать восьмикратный чемпионом, наконец-то превзойти Шумахера по всем статьям и стать величайшим (по крайней мере, статистически) пилотом в истории.

- Вопрос о новом контракте – не первый на повестке дня. Всему свое время. Пока мы боремся за титул и Кубок конструкторов, все наши усилия сосредоточены только на этом. Когда сезон закончится, мы сядем за стол – и быстро уладим формальности, - говорил Тото Вольфф еще летом, комментируя ситуацию вокруг нового соглашения с Льюисом.

Считается, что составы «конюшен» давно определены, но это не так. Парадоксально, но факт – без места в команде формально остается действующий чемпион! Да, Льюис Хэмилтон внесен в заявку на сезон как пилот «Мерседеса», но его прежний контракт закончился еще осенью. А новый Льюис до сих пор не подписал.

Но на дворе уже конец января. До старта чемпионата примерно два месяца, а контракта все еще нет. Как нет и комментариев ни с одной, ни с другой стороны, в каком процессе и на какой стадии находятся переговоры. Неудивительно, что пошли слухи, будто Льюис и вовсе пропустит сезон. А может даже завершит карьеру.

В ЧЕМ ЗАГВОЗДКА?

Скорее всего, все упирается в деньги. «Формула-1» - не НХЛ и не НБА, официальные зарплаты здесь не разглашают, но и так известно, что Хэмилтон зарабатывает больше всех. Понятно, что с каждым годом аппетиты британца растут. И вот, по слухам, перед «Гран-при Турции» Льюису предложили четырехлетний контракт на 200 миллионов евро. То есть, на 50 миллионов в год!

Но тут случилась незадача – концерн «Даймлер», владеющий «Мерседесом» (и компанией-производителем автомобилей, и, собственной, «конюшней» Ф1), заблокировал эту сделку. Вполне разумно рассудив, что это перебор даже для Хэмилтона. Как по сроку самого соглашения. Так и по сумме выплат.

Собственно, с этого момента переговоры застопорились.

Затем случились важные перемены – примерно треть акций команды была продана концерну Ineos, который был до этого одним из главных спонсоров «Мерседеса». Чуть увеличил свою портфель и шеф «конюшни» Тото Вольфф - теперь у него, Ineos и «Даймлера» примерно равные доли (по 33 процента).

Определенно, какое-то время большие начальники были заняты этими сделками, и лишь потом вернулись к обсуждению контракта с Льюисом. Опять же, по слухам, в начале января Хэмилтону сделали предложение уже на 40 миллионов евро в год, плюс 4 миллиона бонусом за титул (и суперкар от «Мерседеса» за 2,2 миллиона в придачу). Боссы немецкого автоконцерна все еще не в восторге от таких сумм – компания идет на сокращение расходов и персонала, так что переплачивать отдельному британскому гонщику им не хочется ни по финансовым, ни по политическим причинам. Но теперь решение принимают не только они. И самое смешное – похоже, Льюис тоже недоволен предложенной суммой. Но он, конечно, хочет не меньше, а больше.

Еще один момент, который может смущать Хэмилтона – срок соглашения. Он всегда старался подписывать трехлетние контракты, но теперь ситуация изменилась. В 2022-м «Мерседес» может утратить свое преимущество (не факт, конечно, но может). А самому Льюису уже 35 лет. Гонять просто так, пусть и за хорошие деньги, ему неинтересно. Заканчивать карьеру, борясь не за титулы, а за подиумы, англичанин, возможно, не хочет. И если насчет 2021-го года сомнений нет – он со 100-процентной вероятностью принесет ему восьмой титул, то вот что будет дальше? И есть ли смысл подписываться с «Мерседесом» на несколько лет? А, скажем, не закончить карьеру на пике либо попробовать в нужный момент перейти к новым лидерам?

Похоже, Хэмилтон до сих пор для себя это все не решил.

КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?

У Хэмилтона их немного. Мест в других командах не осталось, так что либо оставаться в «Мерседесе» либо… покинуть «Формулу-1». На год или насовсем. Скорее – второе. Завершить карьеру, взяв седьмой титул – конечно, красиво. Но, думается, Льюис все-таки грезит о своем восьмом кубке и полном превосходстве над Шумахером.

А вот «Мерседес» вполне способен выбирать. Разговоры о том, что с нынешней машиной «черных стрел» любой пилот способен стать чемпионом, не так уж беспочвенны. И это всем наглядно подтвердил «Гран-при Сахира», который Льюис пропустил из-за ковида. Джордж Расселл, севший за руль вместо него – совершенной незнакомый с машиной, в ботинках на размер меньше и прочими «радостями» - чуть не выиграл гонку. И выиграл бы, если бы команда не начудила на пит-стопе, а позже на его болиде на случился прокол.

Все это больно ударило по имиджу Льюиса. Конечно, лишь один этап не показателен. Не факт, что Расселл способен стабильно провести весь сезон и так уже уверенно выиграть титул, как Хэмилтон со всем его классом и опытом… Но то, что наличие именно Хэмилтона не так уж обязательно для побед, стало всем очевидным.

И да – пилоту платят не только за его результат. Льюис – это медийное имя, под которое дают деньги спонсоры. Он суперзвезда, у него важная социальная роль, и т.д., и т.п. Все это тоже отражается в гонораре. Но стоит ли это действительно тех колоссальных денег, которые он хочет получить? Похоже, на этот счет у руководства «конюшни» возникли большие сомнения.

- Я слышал, что Льюис хочет получить больше, чем ему готовы платить. И на месте боссов «Мерседеса» я бы указал ему на дверь! Либо выступай на наших условиях, либо же уходи, - признался на днях Эдди Джордан. И справедливость в его словах есть. Шанс на то, что «Мерседес» возьмет свой титул без Хэмилтона очень высок. А вот Хэмилтон без «Мерседеса» точно останется без трофея.

РЕЗЮМЕ

Скорее всего, сенсаций не будет. Наверняка в ближайшее время стороны придут к соглашению и сезон-2021 Хэмилтон проведет в «Мерседесе». Но вот сколько он за него заработает и, главное, останется ли в команде потом – вот это сказать очень сложно.