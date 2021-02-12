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«Я в порядке. Жду старта сезона!». Фернандо Алонсо попал под машину, но избежал серьезных травм
12 февраля 19:21
автор: Николай Мысин

«Я в порядке. Жду старта сезона!». Фернандо Алонсо попал под машину, но избежал серьезных травм

Двукратный чемпион мира успокоил болельщиков – последствия аварии в Швейцарии оказались не такими серьезными. Испанец надеется восстановиться к первой гонке в Бахрейне.

АВАРИЯ У ПАРКОВКИ

«Около 14.00 в районе Виганелло 42-летняя гражданка Швейцарии, проживающая в Лугано, ехала на автомобиле по улице Ла Санта в направлении Прегассона. По предварительным данным, женщина собиралась сделать поворот налево, чтобы занять парковочное место рядом с супермаркетом. При выполнении маневра она столкнулась с 39-летним гражданином Испании. Он двигался на велосипеде во встречном направлении, объезжая справа ряд припаркованных машин. Удар пришелся в правую сторону машины. Прибывшие на место аварии спасатели и сотрудники полиции Лугано оказали ему первую помощь и отправили в больницу».

Таковы сухие строчки полицейского протокола, опубликованного в СМИ днем в пятницу. Имя женщины не раскрывается, а вот имя «39-летнего гражданина Испании» всем известно давно. Это никто иной, как уроженец Овьедо Фернандо Алонсо Диас. Он же – двукратный чемпион мира «Формулы-1», бывший пилот «Рено», «Феррари» и «Макларена», один из лучших пилотов в истории. Который после двухлетнего перерыва готовится вернуться в королевские гонки в составе «Альпин».

Собственно, во время этой самой подготовки (поездка на велосипеде – одна из базовых тренировок по ОФП во многих видах спорта, и автоспорт тут не исключение) его и сбила машина. Причем, согласно первым сообщениям, авария была очень серьезной, а сам Фернандо получил многочисленные переломы. В том числе – перелом челюсти. О чем, кстати, сообщалось в том самом отчете, выдержка из которого приведена выше.

И если бы все это оказалось правдой, то ни о каком участии в «Гран-при Бахрейна» - первом этапе сезона-2021, намеченном на конец марта – в случае с Алонсо речи бы не шло.

К счастью, опасения не подтвердились.

ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ

В мире каждый день случаются тысячи ДТП, в которых гибнут и страдают люди. И даже в таких странах, как благополучная Швейцария. Неудивительно, что временами в числе пострадавших оказываются и знаменитости. В том числе – пилоты «Формулы-1». Случай с Алонсо – не первый и далеко не единственный. Можно вспомнить историю, как в ноябре 2008 года Марк Уэббер – тогдашний пилот «Ред Булла» - спускаясь на велосипеде по горной трассе столкнулся с внедорожником и «заработал» перелом ноги. Правда, это было сразу после окончания сезона, а к началу нового австралиец успел восстановиться.

Алонсо, кстати, не первый раз не везет подобным образом. В 2015-м, вернувшись из «Феррари» в «Макларен», он разбил болид на тестах в Барселоне – удар был столь серьезным, что испанец получил сотрясение мозга и был вынужден пропустить первый этап: на «Гран-при Австралии» его заменил Кевин Магнуссен. А в 2016-м уже по ходу того самого «Гран-при Австралии» Фернандо поучаствовал в страшной аварии с Эстебаном Гутьерресом и тоже не избежал проблем со здоровьем. Серьезных травм не было, но тем не менее врачи не допустили его к старту в Бахрейне – тогда поехал бельгиец Стоффель Вандорн.

В общем, пропускать гонки в начале сезона Алонсо не привыкать. Тем не менее, в предыдущих случаях он пострадал на гоночном треке. А тут – считай, на ровном месте. Просто катаясь на велосипеде по городским улочкам.

К счастью, все оказалось не так серьезно, как изначально пугали европейские СМИ. Никаких многочисленных переломов у Фернандо не обнаружили. И даже с челюстью все относительно в порядке. Опять же – без переломов. Правда, Алонсо потерял зуб. И получил ушиб лица. Но это не настолько страшно, чтобы пропускать предстоящий уик-энд, до которого еще больше месяца.

А это было бы чудовищно обидно – с учетом возвращения Фернандо после двухлетнего отсутствия в первой «Формуле»!

Ближе к вечеру пятницы команда «Альпин» (так нынче называется «Рено») выпустила официальное обращение своего лидера. Скромное, всего из двух строчек. Но, тем не менее, вполне оптимистичное.

- Спасибо всем за ваши пожелания здоровья! Я в порядке и с нетерпением жду старта сезона. Только вперед! – сказал Фернандо.

Ближайшие несколько дней он проведет в больнице в Берне, а затем отправится домой и продолжит восстановление. Пока сложно сказать, увидим ли мы Алонсо на предсезонных тестах, которые пройдут в Бахрейне 12-14 марта. Но к самому «Гран-при» (26-28 марта) испанец точно должен поправиться на все 100 процентов.

источник: «Советский спорт»
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