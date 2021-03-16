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Ферстаппен – основной фаворит? Итоги тестов «Формулы-1»
16 марта 18:49
автор: Николай Мысин

Ферстаппен – основной фаворит? Итоги тестов «Формулы-1»

На днях в Бахрейне завершились предсезонные тесты, до старта чемпионата остается меньше двух недель. Самое время понять – в какой форме находятся команды и пилоты.

Тесты никогда не считались объективным источником информации для рассуждения о предварительном раскладе сил. Все команды работают по своим программам, часто скрывают истинную скорость, и сравнивать потенциал машин на основании протоколов очень сложно. Тем более сейчас, когда сам регламент существенно изменился. Участникам чемпионата выделили только три дня (раньше было минимум шесть, а то и 12), плюс перенесли заезды из Барселоны в Бахрейн, а местная погода оказалась слишком изменчивой. В итоге гонщикам мешали то песчаная буря, то сильный ветер, то жуткое пекло. Далеко не все сумели выполнить полный объем работы. И делать выводы о состоянии команд перед стартом сезона можно лишь в самых общих чертах.

Тем не менее, какие-то нюансы эксперты и болельщики все равно подметили. Пищу для рассуждений получили. И временами эти рассуждения выходят интересными!

«ХААС» - ПЕРВЫЙ С КОНЦА

Похоже, что Никиту Мазепину ждет очень сложный дебют. В «Хаасе» изначально признались, что не планируют работать над машиной по ходу этого сезона и делают ставку на 2022 год. Так что рассчитывать на борьбу за очки было сложно уже в любом случае. Тем более, что и сама машина получилась, похоже, слабейшей. Да, Мазепин, как и его напарник Мик Шумахер отработали тесты на полную – проехали в сумме 394 круга, избежали аварий, заметно прибавляли каждый день. И заслужили похвалу от руководства. Причем в сводном протоколе лучших времен за все тесты Никита партнера опередил. Но оба оказались в подвале таблицы – на 17-м и 19-м местах. Шумахер уступил даже Николасу Латифи, а ниже расположились лишь Феттель (программу которого испортили проблемы с коробкой передач), да резервист «Уильямса», израильтянин Рой Ниссани. Даже с оговоркой на условную объективность самого протокола, стоит признать – по скорости болид «Хааса» сейчас явно слабейший. Скорее всего, им будет сложно бороться даже с командой из Гроува, не говоря уж об «Альфа Ромео» и всех, кто был выше в прошлом году.

С другой стороны – ни от Мазепина, ни от Шумахера никто не требует результатов. Их главная задача – набираться опыта, осваиваться в высшей лиге и готовиться к чемпионату-2022. Там возможностей сражаться за очки должно быть куда больше.

В «ФЕРРАРИ» ДОБИЛИСЬ ПРОГРЕССА

Судя по всему, самая активная борьба развернется в так называемой средней группе. Даже в прошлом сезоне на третью строчку Кубка конструкторов претендовало три «конюшни» и в итоге победил «Макларен». Теперь, скорее всего, результаты станут только плотнее. Сложно судить, в какой форме находится «Астон Мартин» - проблемы с КПП серьезно помешали им проехать много кругов, особенно Феттелю. И это минус для Себастьяна, который очень хотел заранее освоиться в новом болиде. Но скорость Лэнса Стролла временами все равно впечатляла, а технические сложности должны успеть решить в том числе и с помощью «Мерседеса». Так что машины в красивой ливрее «британского зеленого гоночного» цвета могут не раз отметиться в тройке лучших.

Впрочем, то же самое касается и «Макларена», где мгновенно освоился Дэн Риккардо. И «Альпин», куда вернулся Алонсо – и даже несмотря на два года отсутствия в высшей лиге плюс недавнюю аварию в Швейцарии, где его сбила машина, сходу продемонстрировал отменную скорость! Титановые скобы в челюсти никак не мешают испанцу показывать шикарную форму. Да и его напарник Эстебан Окон местами смотрелся неплохо.

Волнует и судьба «Феррари» - после провального сезона-2020 (худшего для команды за 40 лет!) все ждут и надеются, что «Скудерия» вернется в элиту. Удастся или нет, сказать по результатам тестов сложно. Они скорее запомнились не совсем зрелым поведением Сайнса, который чуть умышленно не выбил Райкконена, не справившись с нервами. А не эталонной скоростью алых машин.

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Но шеф «Феррари» Маттиа Бинното отметил, что достигнутый прогресс их устраивает, а впечатления от болидов лучше, чем они ожидали. В упомянутой сводной таблице лучших кругов Сайнс показал третье время – какой-никакой, а все же повод для оптимизма! Но понять до конца, решена ли основная проблема – малая мощность силовой установки – мы сможем не ранее первой гонки сезона.

«БЫКИ» БЫСТРЕЕ «СТРЕЛ»?

Ну и, конечно, главная интрига – останется ли «Мерседес» доминировать в чемпионате, или «Ред Булл» сумеет навязать борьбу? Так вот, судя по всему нас ждет более жаркая схватка за титул, чем была в предыдущие годы.

- Конечно, мы шифруемся и не показываем свою скорость. Мы так делаем всегда, - иронично ухмылялся Валттери Боттас, комментируя неважные места в протоколах каждого дня.

Но в каждой шутке – только доля шутки. Да, мы привыкли, что в «Мерседесе» любят «придержать коней» до важных стартов, уж точно не раскрывают все козыри во время тестов, и вообще обожают рассуждать в духе «соперники быстрее, а нам ужасно тяжело». Но именно сейчас сложилось впечатление, что Хэмилтону с Боттасом действительно придется непросто. Дело не в недостатке скорости (хотя 5-е место британца и 9-е финна в сводной таблице не вызывают восторга) – понятно, что в рамках «Гран-при» «черные стрелы» полетят быстрее. А в очевидных сложностях с управлением самих машин, с которыми столкнулись пилоты немецкой команды. Судя по всему, у болида нестабильная задняя часть – как это было у «Ред Булла» в прошлом сезоне. И даже Льюис пока не сумел нормально освоиться за рулем – допустил несколько разворотов.

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И все это – вдогонку к проблемам с коробкой передач, отнявшими у Боттаса немало времени и тестовых кругов.

На это фоне у «Быков» как раз полный порядок! Был забавный инцидент со слетевшим кожухом моторного отсека – видимо, механики плохо закрыли крепления.

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Но он несильно повлиял на программу «Ред Булла». А в остальном и Серхио Перес, и особенно Макс Ферстаппен были очень быстры! С моторами здесь явно полный порядок, обещанная «Хондой» прибавка мощности есть, а шасси настроено и сбалансировано оптимально. По разным симуляциям экспертов на основании данных по топливной загрузке и комплектам шин (взятым, конечно, «навскидку», а не из официальной телеметрии), выходит, что пока «Ред Булл» если и отстает от «Мерседеса», то в пределах 0,2 секунды с кругах. По другим оценкам – он даже быстрее «черных стрел»! Не зря Джолион Палмер – экс-гонщик «Рено», а ныне уважаемый эксперт на британском ТВ, - не постеснялся назвать Макса основным фаворитом.

- Да, учитывая результаты последних сезонов, мой прогноз звучит смело. Но по состоянию на начало чемпионата «Ред Булл» будет быстрее, - признался Палмер. – Конечно, в «Мерседесе» продолжат работу, решат какие-то проблемы и тоже будут очень сильны. Но Хэмилтону по-прежнему будет некомфортно в машине. А Ферстаппен словно летает по трассе! Я считаю его фаворитом.

Даже если Джолион ошибся, общее мнение сейчас такого – если «Мерседес» и останется лучшей командой, то прежнего подавляющего преимущества у них больше не будет. Хотя… Если после всех этих прогнозов Хэмилтон и Боттас в первой квалификации снова привезут всем секунду, это тоже никого не удивит.

источник: «Советский спорт»
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