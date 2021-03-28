Хэмилтон все еще лучший, но «Ред Булл» очень близко! Итоги «Гран-при Бахрейна»

Мазепин выбыл из гонки на первой же связке поворотов 😔 Машину без контакта повело вбок, а потом почти так же развернуло и Шумахера – но Мик продолжил заезд. По радиосвязи Никита сказал, что у него что-то случилось с педалью газа. В «Хаасе» будет серьезный разбор полетов 🤔 pic.twitter.com/1LgznoVKD2

Дебютная гонка – как первая брачная ночь. Всегда особенно острые ощущения. И есть шанс финишировать слишком рано. Что, к сожалению, и случилось с Никитой Мазепиным. Четвертый россиянин в истории Ф1 на «Гран-при Бахрейна» не проехал ни круга… Да что там – он полкруга не проехал! Закончил столкновением с отбойником уже в первом секторе.

Это правда очень-очень обидно.

В квалификации у Мазепина уже были проблемы – он дважды допустил разворот, остался с худшим временем, да плюс нарушил негласное правило гонщиков – не опережать друг друга на прогревочном круге перед последней попыткой. Но, как оказалось, вины Никиты там не было. Команду «поддать газу» ему дали из боксов. А разворот стал следствием не ошибки пилота, а сбоя в системе распределения баланса тормозов.

Глядя на то, как Мазепин на ровном месте, без контактов с соперниками, вылетел с трассы вскоре после старта гонки, могло показаться, что проблема снова не в нем. Тем более, что кругом позже примерно то же самое случилось и с Миком Шумахером. Просто сыну семикратного чемпиона повезло чуть больше, чем напарнику – он до барьеров не доехал, машину не разбил, и смог продолжить борьбу…. за предпоследнее место. Но сам Никита не искал оправданий и взял всю вину на себя.

- Это была лично моя ошибка. Я зацепил поребрик, неаккуратно нажал на газ и потерял контроль над машиной. Мне очень обидно, что так случилось. Я сильно виноват перед командой, - признал россиянин.

В общем, дебют не удался. С другой стороны – браво Мазепину, что не перевел стрелки и нашел в себе силы признать вину. В любом случае, борьба за очки ему не светила. А шансов исправиться будет полно – впереди еще 22 гонки.

«УИЛЬЯМС» ПРАВДА ТЕПЕРЬ ЛУЧШЕ «ХААСА»?

В общем, да. «Уильямс» действительно прибавил и выглядит быстрее «Хааса». Шумахер-младший смог опередить Латифи лишь из-за проблем с машиной у канадца. В противном случае Мику ничего не светило. С другой стороны, это не столько прогресс «Уильямса», сколько подтверждение плачевной формы американской команды. Толку от того, что «конюшня» из Гроува будет опережать лишь ее, не так много. Шансов на очки у Расселла и Латифи, судя по всему, несильно-то прибавилось.

НАСКОЛЬКО ХОРОША «АЛЬФА ТАУРИ»?

Мы так и не поняли. Пьер Гасли устроил сенсацию, заняв пятое место на старте. Но в гонке француз пал жертвой столкновения с Риккардо, которое испортило ему всю гонку. Позднее экс-напарник Даниила Квята и вовсе сошел. С другой стороны – Юки Цунода стал девятым! И дебютная гонка в очках для 20-летнего японца – действительно крутое достижение. Причем тут заслуга как самого Юки, так и очевидно – болида младшей «Скудерии», который был явно быстрее «Альпин» с «Астон Мартином». Похоже, в средней группе команд конкуренция будет выше, чем думалось!

ПРИБАВИТ ЛИ ФЕТТЕЛЬ В «АСТОН МАРТИНЕ»?

Ну что сказать… Вы думали, что все проблемы Себастьяна – только в машине «Феррари»? Судя по «Гран-при Бахрейна», нет.

Себ не смог пройти первый сегмент квалификации. О-кей, допустим ему помешал наш Мазепин – своим разворотом и желтыми флагами, которые испортили немцу попытку. Но ведь впоследствии четырехкратный чемпион еще получил штраф от судей в пять мест на старте за превышение скорости под этими желтыми флагами! В итоге начинал гонку последним. И нет, ничего похожего на прорыв мы в его исполнении не увидели. Себ выдал заурядную гонку, сумел опередить только Шумахера, сам врезался в Эстебана Окона и…. В общем, ничем не намекнул, что возродился как супергонщик. Возможно, это просто один неудачный заезд. Но есть подозрение, что смена формы с красной на зеленую – не все, что было нужно, чтобы Феттель вдруг снова начал «разрывать» и бороться за подиумы.

И да – форма «Астон Мартин» тоже вызывает вопросы. Но Стролл, по крайней мере, смог попасть в очки.

АЛОНСО ПО-ПРЕЖНЕМУ КРУТ?

Определенно – да! Но вот настолько ли, как прежде – все же неясно. Фернандо порадовал своей скоростью в квалификации, в одну калитку «укатав» Окона. Но в гонке состояние «Альпин» было совсем невыразительным. Фернандо ничего не мог поделать с прямыми соперниками, а после и вовсе сошел – из-за проблем с тормозами. Пока ситуация такова, что если сам Алонсо и способен биться за подиумы, то вот его болид – явно нет.

Что печально…

ДОБИЛАСЬ ЛИ ПРОГРЕССА «ФЕРРАРИ»?

Видимо, да! В прошлом году Леклер бывал на подиуме, но это воспринималось как чудо. Сейчас, в Бахрейне, «Скудерия» на топ-3 не заглядывалась, но темп Леклера и Сайнса был очень хорош! В итоге Шарль и Карлос набрали 10 баллов – за 6-е и 8-е места. Конечно, не то, чтобы много. Но они сделали это уверенно, без надрыва! Не вопреки, а с помощью своей машины. Так что прогресс команды очевиден. И если «Феррари» продолжит совершенствоваться, то вполне сможет побороться за место в топ-3.

Хотя о победах мечтать все равно не приходится.

ПЕРЕС СПОСОБЕН КОНКУРИРОВАТЬ С ФЕРСТАППЕНОМ?

С одной стороны – Чеко провалил квалификацию, не выйдя в третий сегмент и оставшись 11-м. С другой – он выдал супер-заезд в воскресенье и был признан гонщиком дня! Еще на прогревочном круге с болидом Переса случилась неприятность – заглохла силовая установка. Он смог реанимировать мотор, но был обязан стартовать с пит-лейна. Последним. С большим отставанием от всех.

В итоге мексиканец прорвался на пятое место! Мчал лихо, уверенно, быстро. Да, до темпа Ферстаппена все равно не дотягивал (хотя местами смотрелся не хуже). Но главное, Серхио доказал – он явно не Гасли и не Албон. И когда освоится в машине (по признанию Переса, на это уйдет 4-5 «Гран-при») сможет действительно составить конкуренцию Максу. Или по крайней мере серьезно помочь в битве с «Мерседесом» за Кубок конструкторов.

ОБНОВИЛСЯ ЛИ БОТТАС ДО ВЕРСИИ «10.0»?

Нет. Вообще. Даже с поправкой на заминку команды, когда Валттери продержали на пит-стопе почти 10 секунд, Боттас вообще не соответствовал уровню Льюиса. Если в предыдущие годы он хотя бы в начале сезона смотрелся действительно быстро, намекая на битву за титул (хотя потом сдавал свои позиции), сейчас, когда Хэмилтон вынужден изначально выкладываться на 120 процентов, чтобы не пустить вперед «Ред Булл», финн на фоне напарника выглядит просто уныло. Да, он попал на подиум… Ну и что? Ни мотивации, ни огня, ни прогресса в его пилотаже не видно. Типичный подмастерье. Явно – последний год в команде.

ХЭМИЛТОН ПРОДОЛЖИТ ДОМИНИРОВАТЬ?

И это – самый главный вопрос! А ответ? Видимо, нет!

Да, Льюис выиграл гонку. Но сделал это действительно в упорной борьбе. Без поддавков. Без игры в «кошки-мышки». А реально на пределе возможностей – своих, команды и машины. Ну и не без доли везения. Ведь темп Ферстаппена на последнем отрезке был выше. Макс отыграл 8 секунд за 10 кругов и даже смог выйти вперед – просто не повезло, что сделал это, выехав за пределы трассы. После чего был вынужден вернуть британцу позицию. А на последних 10 км, похоже, просто «потерял» покрышки и вновь атаковать уже не смог.

Но если так пойдет и дальше, то мы действительно увидим шикарную борьбу в каждой гонке! Ведь радость Льюиса и всего «Мерседеса» в кои-то веки была не натянутой, показушной. Она была искренней. И это – лучшая иллюстрация того факта, что «Ред Булл» действительно серьезно приблизился к «черным стрелам». В таких условиях если Хэмилтон и возьмет восьмой титул, будет уже не так обидно. Это будет в красивой борьбе, а не за явным доминированием.

Чего еще мы могли ждать от гонок в стартовавшем сезоне?