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Германия - Вторая Бундеслига перерыв Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.80 Х 2.60 П2 2.45
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Мазепину – проехать один круг, Ферстаппену – взять реванш у Льюиса. Анонс гонки в Имоле
16 апреля 19:26
автор: Николай Мысин
автор фото: Haas F1 Team

Мазепину – проехать один круг, Ферстаппену – взять реванш у Льюиса. Анонс гонки в Имоле

В Италии стартовал второй этап чемпионата мира – «Гран-при Эмилии-Романии». «Советский спорт» - об основных интригах уик-энда на легендарном автодроме.

КАК ВЫСТУПИТ МАЗЕПИН?

Дебют Никита Мазепина не выдался впечатляющим – на «Гран-при Бахрейна» он развернулся в начале финальной попытки и остался лишь 20-м в квалификации, а в гонке вылетел уже во втором повороте! Так быстро свои первые заезды никто не заканчивал с Австралии-2002, где Фелипе Масса и Алан Макниш (дебютантами были оба) столкнулись уже в первом вираже. Само собой, после такого результата на российского пилота обрушился шквал критики. Но пока фанаты рассуждали про «очередного мажора, попавшего в высшую лигу лишь благодаря деньгам отца», коллеги и эксперты резонно заметили, что трудности Никиты связаны не только и не столько с его уровнем подготовки, сколько с машиной. Болид «Хааса» не просто самый медленный в пелотоне – он еще и очень сложно управляется, что подтвердил и напарник Мазепина Мик Шумахер. Как косвенно – таким же вылетом с трассы (просто немцу повезло чуть больше – он не врезался в стену и смог продолжить заезд). Так и прямо – словами. «В грязном воздухе мы теряем до 80 процентов прижимной силы. Управлять машиной очень тяжело», - отметил сын семикратного чемпиона.

В общем, в этот уик-энд у россиянина будет возможность выступить лучше и реабилитироваться в глазах фанатов. Речь, конечно, не о попадании в очки – с нынешним состоянием «Хааса» этому поможет только чудо. Но, например, о том, чтобы опередить Шумахера в квалификации и в гонке. Правда, сам «Гран-при» вновь начался неудачно – Мазепин дважды вылетел в 18-м повороте по ходу первой практики. В первый раз ему повезло, во второй нет – он вновь добрался до отбойника и разбил машину. Впрочем, во второй сессии ровно то же случилось и с Шарлем Леклером. А босс Никиты, Гюнтер Штайнер, сказал:

- Возможно, он просто слишком сильно старается. Мазепин ищет свой предел. Старается выжать максимум из машины. И в таких обстоятельствах ошибки случаются. В этом нет ничего криминального. В конце концов, мы изначально заложили этот год на то, чтобы пилоты учились и набирались опыта.

В общем, посмотрим, удастся ли россиянину прибавить по сравнению с Бахрейном. А именно – стать не последним в квалификации. И проехать в гонке хотя бы один круг.

СДЕЛАЕТ ЛИ ДУБЛЬ «МЕРСЕДЕС»?

Первая гонка сезона уже показала, что превосходство «Мерседеса» больше не так велико. Да, Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Бахрейна», но в очень жесткой и плотной борьбе. А не за явным преимуществом, как это обычно случалось в последние годы. Другой вопрос, сохранится ли этот расклад и на других трассах? Ведь пока мы видели пилотов лишь на «Сахире» (там же прошли и предсезонные тесты), а это довольно специфический трек. И не исключено, что на остальных автодромах ситуация будет другой. Возможно, «Мерседес» вернется к доминированию. Возможно – нет. Отчасти ответ на этот вопрос нам даст «Имола».

Судя по первым практикам, Хэмилтон и Боттас явно входят в число претендентов и на победу, и на поул-позицию. Причем Валттери оба раза Льюиса превзошел. С другой стороны – никакого серьезного превосходства по времени над соперниками у них нет. Макс Ферстаппен в первой сессии и даже Пьер Гасли во второй отстали от них на 0,05 секунды. Это просто ничто! Причем, неизвестно, каким бы был протокол дня, если бы у голландца не сломалась машина – он по сути пропустил вторую сессию из-за проблем с приводом. Учитывая, что и Серхио Перес утром проехал лишь 15 кругов из-за различных технических неисправностей, с надежностью у «Ред Булла» не все в порядке. Тем не менее, все в порядке со скоростью.

Надеемся, мы не ошиблись, и борьба на легендарном автодроме имени Энцо и Дино Феррари будет не менее напряженная, чем на «Сахире»!

СУМЕЕТ ЛИ ПРИБАВИТЬ ФЕТТЕЛЬ?

Причем в борьбу за подиум могут включиться и другие команды. Скажем, тот же Гасли опять продемонстрировал, какая быстрая машина получилась у «Альфа Таури». Карлос Сайнс и Шарль Леклер держались от лидеров в пределах 0,2-0,3 секунды – значит, и «Феррари» находится в неплохой форме! Явно есть потенциал у «Макларена», да и «Альпин» при помощи Фернандо Алонсо способна пошуметь. В конце концов, в прошлом году французская команда попала здесь на подиум – правда, усилиями Дэна Риккардо.

Вообще, с точной расстановкой сил в «Формуле-1» пока много неясного. Даже «Уильямс», заметно прибавив по сравнению с прошлым годом, иногда способен ввязаться в борьбу в средней группе. По крайней мере, Джордж Расселл – точно. Но одним из главных вопросов, который мучает фанатов, остается состояние Феттеля.

Мы привыкли считать¸ что все мучения Себастьяна в прошлом сезоне были обусловлены его уходом из «Феррари». Мол, и в команде на немца махнули рукой, и сам четырехкратный чемпион утратил всякую мотивацию. Плюс ему явно не подходила машина (в отличие от Леклера). И многие думали, что с переходом в «Астон Мартин» мы увидим прежнего Феттеля! Однако в Бахрейне все вышло очень плохо. Мало того, что Себастьян снова начудил в гонке, врезавшись на ровном месте в Эстебана Окона и оставшись только 15-м (Стролл был 10-м и заработал очко). Так еще и за один уик-энд набрал аж 5 штрафных баллов! Судьи наказали Себастьяна и за инцидент с французом, и до этого – за игнорирование желтых флагов в квалификации. Там Феттель еще и лишился пяти мест на стартовой решетке.

В общем, ничего похожего на триумфальное возвращение чемпиона в элиту не вышло.

Все это, конечно, серьезно повышает прессинг на Себастьяна. И как он с ним справится – сложный вопрос. Но если Феттель действительно хочет разрушить сомнения в своей нынешней форме, мотивации и собственных навыках, то должен начинать прибавлять. Причем – сильно. И лучше – уже с гонки в Имоле.

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