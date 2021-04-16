Мазепину – проехать один круг, Ферстаппену – взять реванш у Льюиса. Анонс гонки в Имоле

КАК ВЫСТУПИТ МАЗЕПИН?

Дебют Никита Мазепина не выдался впечатляющим – на «Гран-при Бахрейна» он развернулся в начале финальной попытки и остался лишь 20-м в квалификации, а в гонке вылетел уже во втором повороте! Так быстро свои первые заезды никто не заканчивал с Австралии-2002, где Фелипе Масса и Алан Макниш (дебютантами были оба) столкнулись уже в первом вираже. Само собой, после такого результата на российского пилота обрушился шквал критики. Но пока фанаты рассуждали про «очередного мажора, попавшего в высшую лигу лишь благодаря деньгам отца», коллеги и эксперты резонно заметили, что трудности Никиты связаны не только и не столько с его уровнем подготовки, сколько с машиной. Болид «Хааса» не просто самый медленный в пелотоне – он еще и очень сложно управляется, что подтвердил и напарник Мазепина Мик Шумахер. Как косвенно – таким же вылетом с трассы (просто немцу повезло чуть больше – он не врезался в стену и смог продолжить заезд). Так и прямо – словами. «В грязном воздухе мы теряем до 80 процентов прижимной силы. Управлять машиной очень тяжело», - отметил сын семикратного чемпиона.

В общем, в этот уик-энд у россиянина будет возможность выступить лучше и реабилитироваться в глазах фанатов. Речь, конечно, не о попадании в очки – с нынешним состоянием «Хааса» этому поможет только чудо. Но, например, о том, чтобы опередить Шумахера в квалификации и в гонке. Правда, сам «Гран-при» вновь начался неудачно – Мазепин дважды вылетел в 18-м повороте по ходу первой практики. В первый раз ему повезло, во второй нет – он вновь добрался до отбойника и разбил машину. Впрочем, во второй сессии ровно то же случилось и с Шарлем Леклером. А босс Никиты, Гюнтер Штайнер, сказал:

- Возможно, он просто слишком сильно старается. Мазепин ищет свой предел. Старается выжать максимум из машины. И в таких обстоятельствах ошибки случаются. В этом нет ничего криминального. В конце концов, мы изначально заложили этот год на то, чтобы пилоты учились и набирались опыта.

В общем, посмотрим, удастся ли россиянину прибавить по сравнению с Бахрейном. А именно – стать не последним в квалификации. И проехать в гонке хотя бы один круг.

СДЕЛАЕТ ЛИ ДУБЛЬ «МЕРСЕДЕС»?

Первая гонка сезона уже показала, что превосходство «Мерседеса» больше не так велико. Да, Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Бахрейна», но в очень жесткой и плотной борьбе. А не за явным преимуществом, как это обычно случалось в последние годы. Другой вопрос, сохранится ли этот расклад и на других трассах? Ведь пока мы видели пилотов лишь на «Сахире» (там же прошли и предсезонные тесты), а это довольно специфический трек. И не исключено, что на остальных автодромах ситуация будет другой. Возможно, «Мерседес» вернется к доминированию. Возможно – нет. Отчасти ответ на этот вопрос нам даст «Имола».