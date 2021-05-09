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Мастер-класс от «Мерседеса». Хэмилтон выиграл «Гран-при Испании» за счет лучшей стратегии
09 мая 18:45
автор: Николай Мысин

Мастер-класс от «Мерседеса». Хэмилтон выиграл «Гран-при Испании» за счет лучшей стратегии

Макс Ферстаппен упустил лидерство и победу из-за плохой тактики своей команды. Несмотря на то, что обогнал британца в первом повороте.

ЮБИЛЕИ ЛЬЮИСА И МАКСА

Мы постепенно отвыкаем от того, что «Мерседес» уверенно доминирует. Но общая позиция в чемпионате не меняется. Льюис Хэмилтон по-прежнему побеждает и по-прежнему держится впереди! Просто теперь все более заметно, что залог успехов британца не только в быстрейшей машине. Но в и его гоночном мастерстве. И в грамотных решениях команды.

«Гран-при Испании» это наглядно доказал.

Этап в Барселоне – по-своему культовый. С одной стороны – скучный и необгонный трек, где редко бывают интересные эпизоды. С другой – пилоты знают трассу «с пеленок», здесь наиболее явно проявляются все сильные и слабые стороны машин. И частенько случаются эпохальные вещи. Скажем, в 2016 году именно здесь, в первой же гонке за «Ред Булл», свою первую победу одержал Макс Ферстаппен. Тогда, напомним, Хэмилтон и Нико Росберг столкнулись вскоре после старта, открыв голландцу путь к трофею сразу после того, как юный Макс (ему было всего 18) сменил в «Быках» россиянина Даниила Квята.

С тех пор прошло пять лет. Все гонки в Барселоне выигрывал Льюис Хэмилтон. Сейчас, в 2021-м, именно в Каталонии Ферстаппен отпраздновал юбилей – начал свой 100-й «Гран-при» в составе «Ред Булла». А что, если история циклична, и этот момент сыграет на руку голландцу? Пусть даже в квалификации он эфемерные 0,35 секунды уступил англичанину? Пусть сам англичанин завоевал космический (и снова юбилейный!) 100-й поул? По ходу практик и той же квалификации было заметно, что темп «Ред Булла» не сильно отстает от «Мерседеса». А значит, в гонке будет интрига. И это подтвердил первый же поворот, где Макс занял лучшую траекторию, повел себя жестко, заставил Льюиса отрулить в сторону – и вырвался в лидеры.

Нечасто такое бывает в Испании!

Но дальше мы увидели то, с чего начали. А именно – залог гегемонии «Мерседеса» на протяжении восьми последних лет заложен не только в сильнейшей машине. Но и в других, не менее важных аспектах.

ДВА ПИТ-СТОПА – ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН

Конкретно к мастерству пилотов двух команд – по крайней мере, их лидеров – вопросов совсем не возникло. Итог «Гран-при Испании» решила тактика. И мостик «Мерседеса» сработал в разы лучше. Пусть изначально показалось иначе.

Стартовый рывок и наглость Ферстаппена не только принесли ему лидерство, но и позволили задать хороший темп. Не то, чтобы Макс уехал от Льюиса, но и приблизиться на расстояние атаки не давал. А более ранний первый пит-стоп помог голландцу отыграть разом почти шесть секунд! Никто не понял, почему в «Мерседесе» так долго тянули со сменой резины для Хэмилтона, явно проигрывая в скорости. Но ровно до того момента, как Хэмилтон быстро (спустя 12 кругов) опять отправился на пит-лейн. И получил второй комплект «медиума» (заметьте – не «софта»).

Спустя еще пять минут стало ясно, что Тото Вольфф и его подопечные переиграли Кристиана Хорнера и «Ред Булла» по всем статьям!

Льюис на более свежей резине начал мгновенно сокращать отставание от Ферстаппена. Едва не по секунде с круга! «Быки» свой шанс сохранить лидерство упустили, решив остаться на тактике с одним пит-стопом. Судьба гонки решилась за 20 км до финиша – Хэмилтон догнал Макса на «уставшей» резине, прошел его, аки стоячего, и умчался «в закат». Валттери Боттас ожидаемо стал третьим.

Вот так – без подавляющего превосходства в скорости, чисто за счет гибкости мышления и грамотного руководства команды, Хэмилтон добился очередной победы. Третьей в сезоне (в четырех гонках). И еще больше упрочил лидерство в общем зачете.

Похоже, чтобы отнять у «Мерседеса» титул, надо сделать чуть больше, чем просто подготовить хороший болид…

А ЧТО ПОКАЗАЛ РОССИЯНИН?

Никита Мазепин провел уик-энд «немного предсказуемо». А именно – опять стал последним. И в квалификации, и в гонке. Проиграв напарнику – Мику Шумахеру – почти целый круг. Ну и до кучи – по традиции – получив новый штраф (в виде трех позиций на старте, которые ничего не решали, поскольку он и так был 20-м в субботу, плюс один штрафной балл в суперлицензию) за блокировку Ландо Норриса на быстром круге в квалификации. С другой стороны… Нам стоит привыкнуть к тому, что «Хаас» ни за что не борется в этом сезоне. И сам Никита работает соответственно – просто накапливает опыт, без лишнего риска и какой-либо сверхотдачи. Она сейчас не нужна.

А штраф был не вполне справедливым. Это признал и сам Норрис.

источник: «Советский спорт»
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