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Мазепин - вошел в топ-5 лучших гонщиков «Гран-при Испании». Болельщики шутят
09 мая 21:26
автор: Степан Охотников

Мазепин - вошел в топ-5 лучших гонщиков «Гран-при Испании». Болельщики шутят

Россиянин опередил Феттеля и Алонсо, Риккардо и Боттаса, но гордиться тут нечем.

На прошедшем сегодня в Барселоне «Гран-при Испании» Никита вновь занял последнее, 19-е, место среди гонщиков, которые сумели доехать до финиша. От победителя, Льюиса Хэмилтона, Мазепин отстал на два круга. Это было бы еще не так грустно, ведь у «Хааса» действительно убогий болид, если бы российский гонщик не проигрывал целую пропасть и своему партнеру по команде. На этот раз Никита отстал от Мика Шумахера на 50 секунд... Даже красивый шлем с девяткой в виде георгиевской ленточки (Мазепин выступает под девятым номером), подготовленный Никитой для этого «Гран-при», не смог скрасить кислых ощущений от выступлений пилота в чемпионате мира.

Все идет к тому, что Мазепин может войти в историю как один из самых худших гонщиков в истории «Формулы-1». Болельщики изначально в штыки восприняли приход в «Королевские гонки» высокомерного сына миллиардера. Плохую службу в продвижении нового русского сыграл инцидент с видео, которое Мазепин выложил в соцсети и на котором он хватал свою подругу за грудь. Никита, конечно, удалил ролик и извинился, но осадок остался. Не помогли даже оправдательные статьи, которые появились в некоторых влиятельных изданиях. Написали их хорошо, вот только они не очень были похожи на бесплатные.

Тогда, в декабре, появился первый флешмоб болельщиков, ратовавших за то, чтобы российского гонщика не допустили в «Формулу-1». Скандал был большой, но обошлось. Стартовал сезон, и Мазепин начал каждую неделю давать новые поводы для злости, иронии и откровенного стеба.

Начнем с того, что за исключением двух раз - третьей свободной практики в Бахрейне и первой на на «Гран-при Эмилии-Романья» - россиянин во всех гонках/квалификациях/тренировках неизменно был последним или попросту не доезжал до финиша. В сети тут же появился издевательский сайт, на котором подсчитываются все серьезные косяки Никиты (развороты, вылеты с трассы, аварии) - mazesp.in. Их за четыре гоночных уик-энда набралось уже десять. Заодно здесь можно узнать, сколько времени минуло с последнего. На данный час - чуть больше двух дней.

С начала чемпионата прошло всего четыре этапа, а эксперты уже ставят Мазепина в один ряд с самыми слабыми пилотами в истории «Королевских гонок» - Юдзи Идэ, Таки Иноуэ, Рикардо Россетом, Джованни Лаваджи и Перри Маккарти.

А коллеги-пилоты, похоже, уже поставили на нем крест:

- Мазепин никогда не изменится, - сказал позвачера о россиянине гонщик «Феррари» Шарль Леклер, когда Никита ему помешал на быстром круге. Это было на первой тренировке в пятницу, а на третьей Мазепин помешал уже Лэнсу Строллу.

- Он не понимает, что делает, - в сердцах воскликнул гонщик «Астон Мартин».

Ну и болельщики. Болельщики шутят над Никитой. Еще на прошлом Гран-при они запустили флэшмоб на официальном сайте чемпионата мира с целью продвинуть своего «любимца» в лучшие гонщики уик-энда. Тогда что-то не срослось. Зато получилось сейчас. Вот результаты голосования:

1. Льюис Хэмилтон (1 место) - 22,6%

2. Макс Ферстаппен (2) - 19,7%

3. Шарль Леклер (4) - 12,3%

4. Никита Мазепин (19) - 7,3%

5. Даниэль Риккардо (6) - 6,5%

При этом ясно, что ни набрать очки в этом сезоне, ни серьезно улучшить свою репутацию у Мазепина-младшего не получится. О российском гонщике, конечно, много говорят, но нужна ли такая популярность и ему, и его команде? Похоже, что идея с покупкой места в «Хаасе» была ошибкой для Мазепина-старшего.

источник: «Советский спорт»
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