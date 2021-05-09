Мазепин - вошел в топ-5 лучших гонщиков «Гран-при Испании». Болельщики шутят

На прошедшем сегодня в Барселоне «Гран-при Испании» Никита вновь занял последнее, 19-е, место среди гонщиков, которые сумели доехать до финиша. От победителя, Льюиса Хэмилтона, Мазепин отстал на два круга. Это было бы еще не так грустно, ведь у «Хааса» действительно убогий болид, если бы российский гонщик не проигрывал целую пропасть и своему партнеру по команде. На этот раз Никита отстал от Мика Шумахера на 50 секунд... Даже красивый шлем с девяткой в виде георгиевской ленточки (Мазепин выступает под девятым номером), подготовленный Никитой для этого «Гран-при», не смог скрасить кислых ощущений от выступлений пилота в чемпионате мира.

Все идет к тому, что Мазепин может войти в историю как один из самых худших гонщиков в истории «Формулы-1». Болельщики изначально в штыки восприняли приход в «Королевские гонки» высокомерного сына миллиардера. Плохую службу в продвижении нового русского сыграл инцидент с видео, которое Мазепин выложил в соцсети и на котором он хватал свою подругу за грудь. Никита, конечно, удалил ролик и извинился, но осадок остался. Не помогли даже оправдательные статьи, которые появились в некоторых влиятельных изданиях. Написали их хорошо, вот только они не очень были похожи на бесплатные.

Тогда, в декабре, появился первый флешмоб болельщиков, ратовавших за то, чтобы российского гонщика не допустили в «Формулу-1». Скандал был большой, но обошлось. Стартовал сезон, и Мазепин начал каждую неделю давать новые поводы для злости, иронии и откровенного стеба.

Начнем с того, что за исключением двух раз - третьей свободной практики в Бахрейне и первой на на «Гран-при Эмилии-Романья» - россиянин во всех гонках/квалификациях/тренировках неизменно был последним или попросту не доезжал до финиша. В сети тут же появился издевательский сайт, на котором подсчитываются все серьезные косяки Никиты (развороты, вылеты с трассы, аварии) - mazesp.in. Их за четыре гоночных уик-энда набралось уже десять. Заодно здесь можно узнать, сколько времени минуло с последнего. На данный час - чуть больше двух дней.

С начала чемпионата прошло всего четыре этапа, а эксперты уже ставят Мазепина в один ряд с самыми слабыми пилотами в истории «Королевских гонок» - Юдзи Идэ, Таки Иноуэ, Рикардо Россетом, Джованни Лаваджи и Перри Маккарти.