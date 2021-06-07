Итальянская Ф-4: Бедрин набрал первые очки, Смаля лишили поула

Итальянская трасса «Мизано» никогда не принимала этапы «Формулы-1», но зато с 2007 года на ней проходит другое соревнование со статусом чемпионата мира – Гран-при Сан-Марино MotoGP. Не забывает «Мизано», однако, и про автомобильные соревнования. И в минувший уик-энд трасса приняла второй этап сезона-2021 итальянской «Формулы-4».

РОССИЙСКИЕ ПУТИ

В чемпионате принимают участие три гонщика из России, и первый этап на французском «Поль Рикаре» сложился для них по-разному: по его итогам Кирилл Смаль занимал второе место в общем зачёте, Влад Ломко – четвёртое, а Никита Бедрин, несмотря на демонстрацию сильного потенциала, – 18-е. Правда, Ломко выступает в итальянской «четвёрке» не на полном расписании и пропускал второй этап.

В квалификации на «Мизано» Смаль подтвердил собственную скорость, завоевав поул-позишен на первую гонку. Но стартовать с поула Кириллу было не суждено: за столкновение как раз с Бедриным в последней гонке предыдущего этапа Смаль был оштрафован на две позиции. Бедрин показал шестое время.

ДЕВУШКА НА ПОДИУМЕ

Лишение поула стало для Смаля лишь первым ударом: на старте первой гонки он заглох, как и находившийся на второй позиции Себастьян Монтойя. Это позволило Леонардо Форнароли уверенно сохранить лидерство, а позади итальянца оказались Оливер Бирман и Хамда Аль-Кубаиси – это трио так и финишировало, и таким образом девушка из ОАЭ после отличной гонки поднялась на подиум. Это первый подиум девушки в истории чемпионата!

Бедрин в гонке вышел на четвёртое место и лидировал среди новичков, но незадолго до финиша пропустил вперёд другого новобранца – Йонаса Рида. Так что на счету Никиты пятый результат, а Смаль всё же прорвался на девятую позицию.