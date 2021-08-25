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«Он каждый день показывает, насколько силен». Netflix снял фильм о Шумахере (видео)
25 августа 14:31
автор: Степан Охотников
автор фото: Formula 1

«Он каждый день показывает, насколько силен». Netflix снял фильм о Шумахере (видео)

Близкие семикратного чемпиона мира «Формулы-1» рассказывают о том, что сейчас с ним происходит.

Фильм под названием «Шумахер» будет показан на стриминговой платформе 15 сентября, пока же обнародован трейлер. В съемках приняли участие все близкие родственники великого гонщика: жена Коринна, дети Джина и Мик, брат Ральф. В фильме используются некоторые видео из домашнего архива Шумахера, а также редкие интервью Михаэля.

Трейлер начинается со слов самого Шумахера, которые можно считать его девизом: «Стопроцентное совершенство, меньшее меня не устраивает».

Дальше говорит Коринна: «Я просто почувствовала, что он особенный. Думаю, что он просто очень силен ментально. Чрезвычайно сильный. Он до сих пор показывает мне, насколько он силен каждый день».

Идеей сценаристов и режиссера фильма было показать не практически непобедимого гонщика, чье имя стало нарицательным, а человека.

Сын Михаэля Мик в этом году проводит первый сезон в Королевских гонках в команде «Хаас» в компании с россиянином Никитой Мазепиным.

- Когда смотрю на отца, всегда думаю: «Я хочу быть таким», - признается Мик.

Фильм Netflix – первая попытка приподнять завесу секретности над всем, что происходит сейчас с семикратным чемпионом мира. Эта секретность тщательно охранялась семьей гонщика, но теперь близкие решили, что можно поделиться некоторой информацией и одобрили съемки фильма.

Вот уже почти восемь лет, как Шумахер борется с последствиями ужасной черепно-мозговой травмы, полученной в Альпах, где Михаэль катался на горных лыжах. С 2013 года гонщик, которому сейчас 52 года, не появляется на публике.

- Благодаря работе врачей и поддержке Коринны, которая хотела, чтобы он выжил, он выжил, - рассказывал в недавнем интервью Sport Bild глава Международной автомобильной федерации и друг семьи Шумахеров Жан Тодт. – Однако без последствий не обошлось. Мы все надеемся, что дела будут медленно, но верно улучшаться.

В прошлом году Шумахер должен был пройти еще одну операцию на стволовых клетках, чтобы «регенерировать нервную систему». Однако операция была отменена из-за пандемии Covid-19. По словам лечащего врача Михаэля Николы Аккьяри, Шумахер страдает остеопорозом и атрофией мышц, вызванными отсутствием движения после несчастного случая. Но главная цель лечения, по словам доктора, восстановить нервную систему гонщика.

источник: «Советский спорт»
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