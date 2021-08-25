«Он каждый день показывает, насколько силен». Netflix снял фильм о Шумахере (видео)

Фильм под названием «Шумахер» будет показан на стриминговой платформе 15 сентября, пока же обнародован трейлер. В съемках приняли участие все близкие родственники великого гонщика: жена Коринна, дети Джина и Мик, брат Ральф. В фильме используются некоторые видео из домашнего архива Шумахера, а также редкие интервью Михаэля.

Трейлер начинается со слов самого Шумахера, которые можно считать его девизом: «Стопроцентное совершенство, меньшее меня не устраивает».

Дальше говорит Коринна: «Я просто почувствовала, что он особенный. Думаю, что он просто очень силен ментально. Чрезвычайно сильный. Он до сих пор показывает мне, насколько он силен каждый день».

Идеей сценаристов и режиссера фильма было показать не практически непобедимого гонщика, чье имя стало нарицательным, а человека.

Сын Михаэля Мик в этом году проводит первый сезон в Королевских гонках в команде «Хаас» в компании с россиянином Никитой Мазепиным.