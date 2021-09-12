Ферстаппен признан виновным в столкновении с Хэмилтоном и потеряет три строчки на Гран-При России

Стюарды приняли решение по столкновению между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на Гран-При Италии. В результате аварии оба гонщика досрочно завершили гонку.

Ферстаппен был признан виновным в происшествии. Стюарды посчитали, что он не совсем догнал Хэмилтона в первом повороте, так что по правилам соперник был вынужден оставить ему пространство в ширину машины. В то же время Макс смог бы избежать столкновения, если бы он затормозил или повернул налево от бордюра. Судьи сошлись во мнении, что Хэмилтон мог выбрать менее широкую траекторию в повороте, но выбранная Льюисом траектория была признана приемлемой.

Теперь гонщик «Ред Булл» потеряет три строчки на старте гонки Гран-при России.

Отметим, что до этапа Формулы-1 в Италии Ферстаппен шел первым в личном зачете, имея в активе 226 баллов. Британец отставал от пилота «Ред Булл» на пять очков.