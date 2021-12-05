Шумахер разбил болид на десятом круге Гран-при Саудовской Аравии (фото)

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер попал в аварию в ходе Гран-при Саудовской Аравии.

На десятом круге вылете с трассы и разбил свою машину. Шумахер не смог продолжить гонку и сообщил представителям «Хаас», что не пострадал в результате инцидента.

Отметим, что после аварии на трассе появилась машина безопасности, а на 13-м круге гонка была остановлена.

Ранее в рамках основной гонки «Формулы-2» в Саудовской Аварии произошли две серьезные аварии. Победителя определили по итогам семи кругов.