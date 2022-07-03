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Пилот «Уильямс» Албон сообщил о своем состоянии

Гонщик попал в аварию в самом начале Гран-при Великобритании.
03 июля 2022 23:39
автор: Максим Скороходов

Пилот «Уильямс» Алекс Албон сообщил о своем состоянии.

Напомним, что он вместе с Джорджем Расселом (из «Мерседеса»), Гуаньюем Чжоу («Альфа Ромео»), Юки Цунодой («Альфа Таури») и Эстебаном Оконом («Альпин») попали в аварию на Гран-при Великобритании.

В итоге, Албон и Чжоу были отправлены в больницу.

«Ваши «питомцы» в порядке, но что более важно, я рад , что с Гуаньюем Чжоу все хорошо! Спасибо медицинскому персоналу и за все сообщения. Нацелен на Австрию», - написал Албон.

Добавим, что Гран-при Австрии пройдет с 8 по 10 июля.

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