Пилот «Уильямс» Албон сообщил о своем состоянии

Пилот «Уильямс» Алекс Албон сообщил о своем состоянии.

Напомним, что он вместе с Джорджем Расселом (из «Мерседеса»), Гуаньюем Чжоу («Альфа Ромео»), Юки Цунодой («Альфа Таури») и Эстебаном Оконом («Альпин») попали в аварию на Гран-при Великобритании.

В итоге, Албон и Чжоу были отправлены в больницу.

«Ваши «питомцы» в порядке, но что более важно, я рад , что с Гуаньюем Чжоу все хорошо! Спасибо медицинскому персоналу и за все сообщения. Нацелен на Австрию», - написал Албон.

Добавим, что Гран-при Австрии пройдет с 8 по 10 июля.