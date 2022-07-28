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Феттель сообщил о том, что он покинет Формулу-1 по окончании сезона-2022

В своей карьере немецкий пилот стал четырехкратным чемпионом мира.
Феттель сообщил о том, что он покинет Формулу-1 по окончании сезона-2022
28 июля 2022 13:40
автор: Владислав Корегин

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель в своих соцсетях сообщил об уходе из Формулы-1 по окончании текущего сезона.

Отметим, что дебют немецкого спортсмена в «королевских гонках» состоялся в 2007 году. С тех пор он стал четырехкратным чемпионом мира, выступая за «Ред Булл» (2010-2013).

Добавим, что Феттель защищает цвета «Астон Мартина» с 2021 года. В нынешнем сезоне он занимает 14-е место в личном зачете, набрав 15 очков.

Также в своей карьере немец выступал за «Торо Россо» и «Феррари».

источник: «Советский спорт»
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