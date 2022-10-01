Шарль Леклер: «Не думал, что смогу завоевать поул после ошибки на последнем круге»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Сингапура».
Напомним, что 24-летний гонщик из Монако завоевал девятый поул в сезоне.
«Было очень тяжело пилотировать. — не думал, что смогу завоевать поул после ошибки на последнем круге. Мне хватило времени и я очень рад результату», - цитируют Леклера зарубежные СМИ.
Добавим, что второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес (+0.022). Тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0.054).
источник: «Советский спорт»