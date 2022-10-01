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Шарль Леклер: «Не думал, что смогу завоевать поул после ошибки на последнем круге»

Гонка состоится 2 октября и начнется в 15:00 по московскому времени.
01 октября 2022 18:05
автор: Александр Поволоцкий

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Сингапура».

Напомним, что 24-летний гонщик из Монако завоевал девятый поул в сезоне.

«Было очень тяжело пилотировать. — не думал, что смогу завоевать поул после ошибки на последнем круге. Мне хватило времени и я очень рад результату», - цитируют Леклера зарубежные СМИ.

Добавим, что второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес (+0.022). Тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0.054).

источник: «Советский спорт»
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