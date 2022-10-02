Перес выиграл Гран-при Сингапура, финишировали лишь 14 пилотов

Мексиканец Серхио Перес стал победителем Гран-при Сингапура «Формулы-1».

Пилот быстрее всех преодолел дистанцию в 59 кругов. Второе место занял Шарль Леклер, уступивший лидеру 7.595 секунды. Замкнул тройку призеров Карлос Сайнс (+15.305).

Лидер сезона и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен смог финишировать лишь седьмым, а Льюис Хэмилтон - и вовсе девятым.

При этом нидерландец с 335 очками сохранил первую строчку в общем зачете.

Добавим, что закончить гонку смогли лишь 14 пилотов из 20 стартовавших.