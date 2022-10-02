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Перес заявил, что не мог догнать машину безопасности

Победитель Гран-при Сингапура получил пятисекундный штраф.
02 октября 2022 22:50
автор: Максим Скороходов

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по инциденту с машиной безопасности, из-за которого ему был выписан пятисекундный штраф на Гран-при Сингапура.

Напомним, что гонщик отстал на непозволительное расстояние от появившейся на трассе машины безопасности из-за аварии машин Гуанью Чжоу ( «Альфа Ромео» ) и Николя Латифи ( «Уильямс» ).

«Я уверен, что ничего не мог сделать, потому произошло небольшое недопонимание. В тех местах, где я не отставал, машина безопасности была очень медленной, а когда мой болид не мог быстро ехать по трассе, наоборот ушла вперед», - сказал пилот профильному СМИ.

Добавим, что отрыв Переса от занявшего второе место монегаска Шарля Леклера из «Феррари» был более 7 секунд, поэтому штраф не повлиял на итоговый протокол.

источник: «Советский спорт»
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