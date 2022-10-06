Эстебан Окон: Мы все должны принять, что Алонсо переходит в другую команду

Пилот команды «Формулы-1» «Альпин» Эстебан Окон высказался об уходе Фернандо Алонсо в «Астон Мартин».

Испанец начнет выступать за новую команду с 2023 года и заменит в ней немца Себастьяна Феттеля, принявшего решение о завершении карьеры.

«Я убежден, что мы можем продолжать двигаться вперед, как мы это делаем сейчас с Фернандо составе.

Фернандо переходит в другую команду, мы все должны это принять. Но мы знаем, что можем достичь той цели, которую перед собой поставили.

Лично я буду скучать по Фернандо, когда он уйдет, но с другой стороны будет весело соревноваться против Алонсо», - сказал Окон британским журналистам.

Добавим, что в текущем сезоне Алонсо занимает девятое место, набрав перед Гран-при Японии 59 очков.