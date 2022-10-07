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Рассел выиграл вторую практику в Японии, Хэмилтон опередил Ферстаппена

Пилотам приходится бороться с непростыми погодными условиями.
07 октября 2022 11:02
автор: Александр Шульгин

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем вторых свободных заездов в рамках Гран-при Японии.

Гонщик показа результат 1.41.935. Вторым финишировал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», показал третье время.

Третий звезд состоится 8 октября в 8.00 по московскому времени. Затем пилотов ждет квалификация, а в воскресенье гонка.

Напомним, что в общем зачете с большим отрывом лидирует Ферстаппен (341 очко). На втором месте идет представитель «Феррари» Шарль Леклер (237), третий - партнер Ферстаппена Серхио Перес (235).

источник: «Советский спорт»
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