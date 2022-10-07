Глава «Хаас» заявил, что Мик Шумахер сам виноват в аварии на первой практике Гран-при Японии

Глава «Хаас» Гюнтер Штайнер обвинил пилота команды Мика Шумахера в аварии на первой практике Гран-при Японии.

«Он видел брызги, когда в прошлый раз проходил круг, и видел воду на том повороте. Я не буду говорить о том, как это сложно пилотировать в таких условиях, но работа гонщика и не должна быть легкой.

В конце концов, Мик сам себе всё испортил. Повторюсь, трасса была мокрой, но он прекрасно об этом знал», - сказал Штайнер журналистам.

Из-за данной аварии Шумахер пропустил вторые свободные заезды. Третья практика пройдет 8 октября, гонка состоится на следующий день.