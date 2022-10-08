Ферстаппен прокомментировал свою победу в квалификации на Гран-при Японии

Гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий после своей победы в квалификации на Гран-при Японии.

«Было невероятно вновь проехать здесь, особенно в квалификации. В первую очередь, завтра интересно будет посмотреть на погоду. Некоторые говорят, что будет сухо, другие - наоборот, что будет дождь», - приводит слова пилота иностранная пресса.

Напомним, что на втором месте расположился Шарль Леклер из «Феррари». А его партнер по команде Карлос Сайнс замкнул тройку лучших.

Гонка состоится завтра, 9 октября и начнется в 8:00 по московскому времени.