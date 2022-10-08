«Просто позвони Марко». Ферстаппен рассказал о переходе де Вриса в «Альфа Таури»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о переходе своего соотечественника Ника де Вриса в «Альфа Таури».

Команда Хельмута Марко подписала контракт с 27-летним нидерландским гонщиком контракт на сезон 2023 года.

«Мы с Ником хорошие друзья. На следующий день после гонки в Монце я ему сказал: «Просто позвони Марко». Это было самое подходящее время для звонка. Вероятно, что на следующий день Хельмут был под впечатлением после той воскресной гонки», — цитируют Ферстаппена зарубежные СМИ.

Добавим, что Де Врис в нынешнем сезоне стал девятым на Гран‑при Италии. Он заменял в «Уильямсе» Александра Албона.