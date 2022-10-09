Ферстаппен - о чемпионском титуле: Это какое-то безумие. Очень смешанные чувства

Гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на Гран-при Японии, которая ему принесла титул чемпиона мира во второй раз подряд.

«Это какое-то безумие. Очень смешанные эмоции. Если посмотреть назад, то что за год мы проводим! Невероятно», - приводит слова пилота зарубежная пресса.

Напомним, что его коллега по команде Серхио Перес на Гран-при Японии расположился на второй позиции. Тройку лучших замкнул Шарль Леклер из «Феррари». Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (»Мерседес») занял пятую позицию.