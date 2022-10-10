Алонсо поздравил Ферстаппена с завоеванием чемпионского титула

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо поздравил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с завоеванием чемпионского титула в текущем сезоне Формулы-1.

Напомним, что нидерландский спортсмен выиграл «Гран-при Японии». Его коллега по команде Серхио Перес на Гран-при Японии расположился на второй позиции. Тройку лучших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

«Поздравляю тебя, Макс. Наслаждайся этим», — написал Алонсо.

Добавим, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял пятую позицию в гонке.