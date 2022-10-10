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ФИА начала расследование по поводу появления машины безопасности на Гран-при Японии

Пилотом приказали резко сбросить скорость в мокрую погоду.
10 октября 2022 12:23
автор: Максим Скороходов

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о начале расследования по поводу появления машины безопасности на Гран-при Японии из-за аварии с участием гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.

Напомним, что гонка проходила в дождливую погоду, из-за чего многие пилоты остались недовольны тем, что им пришлось резко сбрасывать скорость на мокром аcфальте из-за появления машины безопасности.

«Несмотря на то, что появление машины безопасности для устранения последствий аварий - нормальная практика, с учетом из-за особых обстоятельств, а также с отзывов ряда пилотов, ФИА начала тщательную проверку использования машины безопасности на Гран-при Японии», - говорится в заявлении организации.

Добавим, что бывший конструктор Гэри Андерсон считает, что ФИА должна не только провести расследование, но и установить четкие критерии, когда необходимо выпускать машину безопасности. При аварии Сайнса был разбит болид, сам пилот не пострадал.

источник: FIA
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ФИА начала расследование по поводу появления машины безопасности на Гран-при Японии
Пилотом приказали резко сбросить скорость в мокрую погоду.
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