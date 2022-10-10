Хэмилтон отреагировал на досрочный чемпионский титул Ферстаппена

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями о своем выступлении на Гран-при Японии.

Кроме того, британец поздравил гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с досрочным завоеванием чемпионского титула.

«Дождь всегда является вызов.Рад уехать с несколькими набранными очками для «Мерседеса». Видеть болельщиков на трибунах, особенно в такую погоду, невероятно. Мои поздравления Максу. Ферстаппен провел великолепный сезон», — написал Хэмилтон в своей соцсети.

Напомним, что Ферстаппен победил на Гран-при Японии и завоевал титул чемпиона мира во второй раз подряд. Хэмилтон занял пятую позицию.