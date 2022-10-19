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Трасса «Формулы-1» в Сингапуре станет короче и быстрее

Организаторы гонки намерены избавиться от нескольких поворотов и увеличить число кругов
19 октября 2022 14:08
автор: Александр Евграфов

Конфигурация трассы «Марина-Бэй» в Сингапуре в 2023 году будет изменена, сообщается на официальном сайте организаторов гонки.

Это связано с перестройкой площади в городе, которая продлится до конца 2026 года. В связи с этим повороты с 16-го по 19-й будут перестроены в длинную прямую. Общее количество поворотов на круге сократится с 22 до 19, а время его прохождения в квалификационном режиме на машине 2020 года станет быстрее на 8,5 секунд.

Организаторы отмечают, что моделирование показало результат 1 минуту 27,7 секунды. Обладатель поула 2019 года Шарль Леклер проехал свой быстрейший круг на «Феррари» за 1 минуту 36,217 секунды.

Сократится протяженность круга до 4,928 км и увеличится число кругов в гонке с 61 до 63. Изменения трассы еще предстоит утвердить Международной федерации автоспорта (ФИА).

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