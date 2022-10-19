Леклер потеряет пять позиций на старте «Гран-При США»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет пять позиций на «Гран-При США».

Как сообщают зарубежные СМИ, итальянская команда решила заменить силовую установку на болиде 25-летнего монегаска. На машине будет установлен двигатель такой же спецификации, которая будет использоваться по ходу следующего сезона.

Таким образом, Леклер получит штраф в виде потери пяти мест на стартовой решетке.

Отметим, что после 18-ти этапов Шарль занимает третье место в турнирной таблице чемпионата мира, отставая на одно очко от пилота «Ред Булл» Серхио Переса.